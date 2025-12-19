守護孩子從小開始　利嘉警推廣交通安全與兒少保護

▲利嘉警推廣交通安全與兒少保護。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升學童自我保護與交通安全意識，台東警察分局利嘉派出所員警日前前往新園國小，向學生宣導兒少保護及交通安全相關觀念。警方透過生活化案例分享及互動問答方式，引導學童思考日常可能遇到的風險情境，現場氣氛熱絡，學童反應踴躍。

在兒少保護宣導方面，員警提醒學童，若遭遇不當碰觸、威脅、霸凌行為，或在網路上遇到陌生人主動加好友等情形，應立即向師長或家長求助，切勿獨自承擔。警方也向學童說明「身體自主權」的重要性，並強調「三不原則」，包括不跟陌生人走、不接受陌生人贈與物品、不隨意透露個人資料，必要時可撥打113保護專線尋求協助。

在交通安全部分，警方呼籲學童上下學途中務必遵守交通規則，行走行人穿越道並依號誌通行，過馬路時落實「停、看、聽」，確認左右來車後再行通過，避免奔跑衝出車道。員警也提醒，騎乘自行車應配戴安全帽，注意大型車輛視線死角，並避免在路口或車輛周邊嬉戲，以確保自身與他人安全。

台東警察分局表示，兒少保護與交通安全需要校園、家庭及社區共同投入，警方未來將持續深入各級學校推動安全教育宣導，期盼透過從小扎根的方式，提升孩子的安全意識，營造更友善、安心的成長環境。