　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

守護孩子從小開始　利嘉警推廣交通安全與兒少保護

▲利嘉警推廣交通安全與兒少保護。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲利嘉警推廣交通安全與兒少保護。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升學童自我保護與交通安全意識，台東警察分局利嘉派出所員警日前前往新園國小，向學生宣導兒少保護及交通安全相關觀念。警方透過生活化案例分享及互動問答方式，引導學童思考日常可能遇到的風險情境，現場氣氛熱絡，學童反應踴躍。

在兒少保護宣導方面，員警提醒學童，若遭遇不當碰觸、威脅、霸凌行為，或在網路上遇到陌生人主動加好友等情形，應立即向師長或家長求助，切勿獨自承擔。警方也向學童說明「身體自主權」的重要性，並強調「三不原則」，包括不跟陌生人走、不接受陌生人贈與物品、不隨意透露個人資料，必要時可撥打113保護專線尋求協助。

在交通安全部分，警方呼籲學童上下學途中務必遵守交通規則，行走行人穿越道並依號誌通行，過馬路時落實「停、看、聽」，確認左右來車後再行通過，避免奔跑衝出車道。員警也提醒，騎乘自行車應配戴安全帽，注意大型車輛視線死角，並避免在路口或車輛周邊嬉戲，以確保自身與他人安全。

台東警察分局表示，兒少保護與交通安全需要校園、家庭及社區共同投入，警方未來將持續深入各級學校推動安全教育宣導，期盼透過從小扎根的方式，提升孩子的安全意識，營造更友善、安心的成長環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／59：49表決通過！　立院確定延會到明年1/31
號召彈劾賴清德「連署超過170萬人」！　網砲翻1bug
快訊／台北跨年　完整卡司名單公開
快訊／就是江少慶！　統一正式官宣
「她那麼怕痛」閨蜜見23歲女撞死畫面淚：衣服我送的
快訊／「集體代簽」讓鮑魚大亨落跑　北市3副所長遭火速拔官
藍白彈劾賴清德　總統府：合乎憲政都給予尊重
藍白提案彈劾賴清德！全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳以信提閱讀政見　主張市圖增購200萬本書拚每人擁書量六都第一

科技救災、防災扎根　台南「消防公安」滿意度奪六都第一

中國海警闖金門禁限制水域！海巡近迫攔阻　強勢驅離4船

李多慧、籃籃合體主持！　「台南好young」耶誕搖滾演唱會12/20登場

守護孩子從小開始　利嘉警推廣交通安全與兒少保護

暗夜路旁女子倒臥　鹿野警即時馳援護送返家

堰塞湖災後復原協調會報　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

冬至前夕娑湯圓　池上萬安社區手作傳承凝聚情感

「聖誕星願」送暖首登仁愛鄉　宋逸民、林道遠參與添星光

逾期最高罰3千！　114年度汽機車燃料使用費補繳至12/31截止

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

陳以信提閱讀政見　主張市圖增購200萬本書拚每人擁書量六都第一

科技救災、防災扎根　台南「消防公安」滿意度奪六都第一

中國海警闖金門禁限制水域！海巡近迫攔阻　強勢驅離4船

李多慧、籃籃合體主持！　「台南好young」耶誕搖滾演唱會12/20登場

守護孩子從小開始　利嘉警推廣交通安全與兒少保護

暗夜路旁女子倒臥　鹿野警即時馳援護送返家

堰塞湖災後復原協調會報　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

冬至前夕娑湯圓　池上萬安社區手作傳承凝聚情感

「聖誕星願」送暖首登仁愛鄉　宋逸民、林道遠參與添星光

逾期最高罰3千！　114年度汽機車燃料使用費補繳至12/31截止

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

大貨車閃車禍突切道　國光客運：駕駛急煞仍撞上

《紐約客》百年堅守真實　事實查核部門運作大公開

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

疑內輪差險要命！新店公車右轉...女騎土左腳踝被夾斷噴血

花500萬只買到4份郭董連署書　屏東縣議長賄選案發回高院更審

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

多吃魚變聰明？譚敦慈最推薦鯖魚　少吃4種大型魚

獨／怕小孩坐不住？導演掛保證「安靜到讓你嚇一跳」　《好餓的毛毛蟲秀》直擊揭密

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

【趕緊給我餒餒】5個月大寶寶急得說出話！媽無奈：第一句不是叫媽媽也不是爸爸...

地方熱門新聞

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

南科深夜民眾路倒命懸一線保二警即刻CPR搶回一命

114年度汽(機)車燃料使用費　補繳至12/31截止

初選升溫！江啟臣合體盧秀燕看板搶先曝

桃園試推學校垃圾專用袋　青溪國小執行成效佳

宋逸民、林道遠送暖首登仁愛鄉

桃園「棒球天使計畫」訓練營　開訓　

桃園一區一女路成果發表　展現女性故事

李多慧、籃籃合體主持！「台南好young」耶誕搖滾演唱會12/20登場

堰塞湖災後復原　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

急產來不及到醫院！南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

富宇建設、林六壹分贈南投縣高頂救護車和野狼機車

南投地檢署訪查紫南宮等3竹山地區社勞機構

中國海警闖金門禁限制水域！海巡近迫攔阻　強勢驅離4船

更多熱門

相關新聞

暗夜路旁女子倒臥　鹿野警即時馳援護送返家

暗夜路旁女子倒臥　鹿野警即時馳援護送返家

台東縣警察局關山分局鹿野分駐所於14日17時15分接獲110通報，有民眾發現一名女子倒臥於鹿野鄉南二路600號附近舊紫熹花園山莊路段。由於該處地勢偏僻、無路燈照明，恐影響人車安全，警方隨即派員前往查處，並同步通報消防救護人員到場支援。

冬至前夕娑湯圓　池上萬安社區手作傳承凝聚情感

冬至前夕娑湯圓　池上萬安社區手作傳承凝聚情感

富岡漁港赫見受傷鳳頭蒼鷹　海巡通報後送照護

富岡漁港赫見受傷鳳頭蒼鷹　海巡通報後送照護

免費血糖檢測反應熱烈　獅子會深入社區呼籲及早控糖

免費血糖檢測反應熱烈　獅子會深入社區呼籲及早控糖

鹽山柴犬、搜救犬同台守護城市

鹽山柴犬、搜救犬同台守護城市

關鍵字：

宣導守護台東

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

確定了！獅選江少慶補償 今將公布

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

男歌手爆家中昏倒送醫「洗胃數小時」：閻王拒收

鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面