鹽山柴犬、搜救犬同台守護城市　「2026柴鹽滾滾鬧新春」暖心亮相

▲台南市政府於七股鹽山舉辦「2026柴鹽滾滾鬧新春」宣傳記者會，柴犬主視覺吸睛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接2026年農曆新春，台南市政府17日於七股鹽山舉辦「2026柴鹽滾滾鬧新春」活動宣傳記者會，以可愛又忠誠的「柴犬」作為主視覺，結合消防局搜救犬同台亮相，象徵陪伴、守護與信賴，展現台南推動寵物友善城市、動物平權及友善旅遊的城市理念，現場氣氛溫馨吸睛。

市長黃偉哲表示，市府持續打造對人與動物都友善的生活環境，透過公共政策與觀光活動結合，讓毛孩不再只是被照顧的對象，而是城市生活的一份子。「柴鹽滾滾鬧新春」以柴犬意象傳達溫暖守護精神，七股鹽山因腹地寬廣、動線完善且設施友善，成為市府推動寵物友善的重要場域。

黃偉哲市長指出，活動期間除規劃多處寵物友善拍照打卡點，還設置「寵物小火車」，讓飼主能輕鬆帶著毛孩一起遊園，現場也提供免費撿便袋，鼓勵飼主共同維護環境整潔，落實負責任的寵物飼養觀念。市府誠摯邀請全國飼主於新春期間帶著毛孩走訪台南，來到七股鹽山感受「2026柴鹽滾滾鬧新春」的熱鬧氛圍，體驗台南作為寵物友善城市的溫度與魅力。

消防局長楊宗林表示，消防局搜救犬長年投入災害搜救與公共安全任務，是守護市民生命的重要夥伴，專業、忠誠且值得信賴的形象，正呼應本次活動「城市守護者」的核心精神，也讓市民對公共安全更具信賴感。透過此次活動，期盼讓更多民眾看見城市背後默默守護的力量。