生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華郵政擬發「4.4個月獎金」！王國材：今年轉虧為盈賺百億

▲▼中華郵政公司董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政公司董事長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

受美國總統川普實施對等關稅政策衝擊，新台幣匯率大幅升值，中華郵政在6月面臨293億元史上最巨額虧損，不過在中華郵政應變下翻轉困境，中華郵政董事長王國材宣布，今年轉虧為盈，稅後淨利達100億元，可稱是雲霄飛車的一年，員工年終加上績效獎金可望領4.4個月。

王國材表示，今年是雲霄飛車的一年，4月受到川普關稅政策影響，6月面臨很大的虧損，在此困境中，中華郵政研擬很多辦法應變包括資金運用等，加上郵儲等三業努力，加上下半年台股上揚、匯率回穩，營收雲霄飛車反轉往上，今年稅後淨利達100億元。

王國材說，中華郵政112年處於低谷，首度虧損16.5億元，去年爬升獲利26.55億元，不但反彈回升，今年稅後淨利恢復上百億元，呈現回升趨勢。

根據統計，郵務面對函件每年減少2780萬件、收入減少3億元的趨勢，王國材坦言，郵務是中華郵政面臨的最大課題，丹麥郵局今年底停止寄送平信信函，把所有郵筒拆掉，數位化結果讓寫信變少，中華郵政去年也減少2780萬件，這是全世界不可逆的趨勢，未來郵務業務從寄信轉到快捷、包裹，是轉型重點，不轉型，不知道信函哪一天就會消失。

儲匯方面， 中華郵政2月及12月推出Samsung Pay與Apple Pay綁定郵政Visa金融卡功能。

此外，王國材也指出，配合政府普發現金政策，至12月23日，已完成840萬人次的服務，包括直接及登記入帳450萬人次、ATM領現 136萬人次、臨櫃提領254萬人次。在財金公司舉辦的金融資訊系統年會中，榮獲「跨行業務推展卓越獎」、「阻詐聯防貢獻獎」及「跨行服務創新獎」三大獎項。

壽險方面，王國材說明，深入偏鄉及離島等地區，推動微型保險與小額終老保險，建構社會安全網，讓更多弱勢族群獲得基本保險保障。榮獲金管會所頒發的「微型保險競賽-業務績優獎、身心障礙關懷獎」、「小額終老保險競賽-友善高齡獎、普及保障獎」等獎項的肯定。

集郵方面，王國材表示，今年共發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」、「貓貓蟲咖波郵票小全張」等18套新郵及數款文創商品，吸引更多年輕人。

王國材指出，明年2月將推出台灣「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」，由於明年3月2日經典賽登場，透過郵票發行，可當成下一波棒球高潮的橋梁。

另根據規劃，中華郵政預計明年 6月完成「A7郵政物流園區」落成典禮， 11月20日至25日舉辦「台北2026世界郵展」。

在數位轉型工作，中華郵政去年第四季完成「郵政數位發展藍圖」，整合郵務、儲匯及壽險業務，規劃52項行動方案，推動至今已完成27項高優先需求行動方案（約52%）。並持續優化系統串聯與服務流程，強化以客戶為核心的服務體驗。

王國材表示，明年適逢馬年，是中華郵政公司130歲生日，也是中華郵政邁向轉型的第2年，將持續以熱情、積極的態度，堅定完成轉型與再成長，雖然有陣痛，但要堅定下去，才有下一個百年榮景。

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中25歲男殺死前老闆！　刀抵他爸脖子逼出面
王ADEN跨年演出又被砍！　2天被撤2活動
36歲歌后相隔10年又當媽！　挺5個月孕肚照唱跨年
獨／「就在我眼前被輾斃！」　駕駛直擊女騎士死亡瞬間
快訊／率先藍白合　鍾東錦宣布：賴香伶出任副縣長
「朴有天舊愛」黃荷娜逃亡柬埔寨落網！
吳品潔被求婚！　前男友邱宇辰大方祝福：她是很好的女生

中華郵政擬發「4.4個月獎金」！王國材：今年轉虧為盈賺百億

【恩地太暖了❤】演唱會聽到小孩走失 她緊張反應超真誠！

中華郵政匯率升值虧損翻轉數位轉型年終獎金

