偏鄉醫療數位轉型！慈院慈大合作「電子處方箋」獲金獎+創新獎

花蓮慈院與慈大3篇產學合作論文，榮獲2項口頭發表金獎、1項研究創新獎等殊榮之外，另花蓮慈院還有4篇獲得卓越研究發表獎，與慈大產學合作共有2篇獲得卓越研究發表獎；同時，有8篇海報獲得錄取佳績。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院與慈大3篇產學合作論文，榮獲2項口頭發表金獎、1項研究創新獎等殊榮之外，另花蓮慈院還有4篇獲得卓越研究發表獎，與慈大產學合作共有2篇獲得卓越研究發表獎；同時，有8篇海報獲得錄取佳績。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025台灣健康照護聯合學術研討會」由財團法人台灣醫務管理學會、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會及台灣醫院協會共同舉行，在11月7日頒獎典禮上，花蓮慈濟醫院與慈濟大學3篇產學合作論文從全國780篇論文中脫穎而出，榮獲2025台灣健康照護聯合學術研討會2項口頭發表金獎、1項研究創新獎等殊榮。

2024年中央健康保險署委由花蓮慈院主責，創全台之先進行電子處方箋試辦計畫，邀請花蓮縣各層級醫院、診所、藥局(包含山地、偏鄉地區)共同參與，電子處方箋所有的資訊與運作都濃縮呈現在QRcode，民眾可於醫院或社區藥局出示領藥，不用再擔心遺失處方箋而無法領藥。

▲▼花蓮慈院與慈大3篇產學合作論文，榮獲2項口頭發表金獎、1項研究創新獎等殊榮之外，另花蓮慈院還有4篇獲得卓越研究發表獎，與慈大產學合作共有2篇獲得卓越研究發表獎；同時，有8篇海報獲得錄取佳績。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼「電子處方箋試辦應用與效益評估」，拿下智慧醫院與數位轉型領域的最高榮譽「口頭發表金獎」。

「偏鄉醫療數位轉型：電子處方箋試辦應用與效益評估」，不僅拿下智慧醫院與數位轉型領域的最高榮譽「口頭發表金獎」，同時也得到「研究創新獎」。研究團隊在副院長陳星助的帶領下，由醫事室副主任張菁育、專員褚惠瑛、人工智慧發展中心高專王志傑、企劃室組長黃雅君，及慈濟大學永續管理學院副院長蔡宗宏，針對系統設計、資訊安全、使用者接受度及政策環境等進行多面向探討，研究2024年8月21日至2025年3月20日期間，花蓮縣6家醫療院所、11家藥局進行電子處方箋試辦，驗證偏鄉醫療場域中數位轉型的可行性與效益。

▲▼花蓮慈院與慈大3篇產學合作論文，榮獲2項口頭發表金獎、1項研究創新獎等殊榮之外，另花蓮慈院還有4篇獲得卓越研究發表獎，與慈大產學合作共有2篇獲得卓越研究發表獎；同時，有8篇海報獲得錄取佳績。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

醫事室專員褚惠瑛表示，研究採用全球公認的FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）資料交換標準，結合「三卡雙重認證」機制，確保跨機構資訊傳輸安全與即時。民眾看診後可透過健保快譯通或院內APP取得加密QR Code處方資訊，經雙重驗證後即可於院內或鄰近藥局完成領藥，實現就醫流程全面數位化。

▲▼花蓮慈院與慈大3篇產學合作論文，榮獲2項口頭發表金獎、1項研究創新獎等殊榮之外，另花蓮慈院還有4篇獲得卓越研究發表獎，與慈大產學合作共有2篇獲得卓越研究發表獎；同時，有8篇海報獲得錄取佳績。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼「偏鄉醫療數位轉型：電子處方箋試辦應用與效益評估」，同時也得到「研究創新獎」，由花蓮慈院副院長陳星助代團隊領獎。

研究結果顯示，電子處方箋讓藥師作業時間由每人次2分鐘縮短至30秒，提升臨床效率，並有效降低重複領藥與過期處方的風險。試辦期間共完成17家醫療院所及藥局電子處方調劑作業，系統穩定、安全且相容性高。

▲▼花蓮慈院與慈大3篇產學合作論文，榮獲2項口頭發表金獎、1項研究創新獎等殊榮之外，另花蓮慈院還有4篇獲得卓越研究發表獎，與慈大產學合作共有2篇獲得卓越研究發表獎；同時，有8篇海報獲得錄取佳績。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

研究團隊進一步估算，全台灣一年門診約開出3.6億張紙本處方箋，若全面電子化，預估每年可減少相當於73棟台北101大樓高度的紙張使用量，符合處方箋電子化在環境永續（ESG）與聯合國永續發展目標（SDGs）。

▲▼花蓮慈院與慈大3篇產學合作論文，榮獲2項口頭發表金獎、1項研究創新獎等殊榮之外，另花蓮慈院還有4篇獲得卓越研究發表獎，與慈大產學合作共有2篇獲得卓越研究發表獎；同時，有8篇海報獲得錄取佳績。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院與慈大合作的論文「探究電子處方系統實施成效之影響因素－以醫事人員為觀點」，獲得健保變革與醫管創新領域的最高榮譽「口頭發表金獎」，由慈大永續管理學院副院長蔡宗宏代表受獎。

副主任張菁育說，回收107份有效問卷，回收率達100%，結果顯示，在「服務品質」、「使用意圖」與「信任」三大構面中皆獲高度評價，受訪者普遍肯定電子處方箋能減少人為錯誤、提升用藥安全，並表示願意持續使用與推薦之外，並透過多場產官學座談會與全國標竿學習會議，彙整專家意見，蒐集關鍵建議，為系統最佳化及政策落地提供寶貴依據。

▲▼花蓮慈院與慈大3篇產學合作論文，榮獲2項口頭發表金獎、1項研究創新獎等殊榮之外，另花蓮慈院還有4篇獲得卓越研究發表獎，與慈大產學合作共有2篇獲得卓越研究發表獎；同時，有8篇海報獲得錄取佳績。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院也積極響應參與盛會，其中醫事室、人工智慧發展中心、總務室、人力資源室等團隊一共有4篇獲得卓越研究發表獎，並在現場分享。

陳星助副院長表示，這份研究提供健保署分階段推動策略，涵蓋技術升級、法規調整、推廣模式、教育訓練及激勵機制，逐步推廣全國電子處方普及化，提高整體對醫療體系與資訊系統的信任度，實現無縫接軌的數位化就醫流程，達成數位醫療公平與健康平權之願景。

▲▼花蓮慈院與慈大3篇產學合作論文，榮獲2項口頭發表金獎、1項研究創新獎等殊榮之外，另花蓮慈院還有4篇獲得卓越研究發表獎，與慈大產學合作共有2篇獲得卓越研究發表獎；同時，有8篇海報獲得錄取佳績。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

另一篇，與慈大合作的論文「探究電子處方系統實施成效之影響因素－以醫事人員為觀點」，以東台灣花蓮縣醫院、藥局之醫事人員為研究對象，探討電子處方系統初次實施經驗及其成效的潛在影響因素，研究結果顯示，醫藥可近性、數位健康服務品質、數位信任皆顯著正向影響使用者滿意度，獲得健保變革與醫管創新領域的最高榮譽「口頭發表金獎」。

▲▼花蓮慈院與慈大3篇產學合作論文，榮獲2項口頭發表金獎、1項研究創新獎等殊榮之外，另花蓮慈院還有4篇獲得卓越研究發表獎，與慈大產學合作共有2篇獲得卓越研究發表獎；同時，有8篇海報獲得錄取佳績。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

蔡宗宏教授說，電子處方箋計畫結束不到半年，立刻完成論文分析，剖析數位轉型的具體成果，與未來提升方向，達到產官學合作的最佳效益，也更符合提升台灣醫療現況的最佳佐證。

▲▼花蓮慈院與慈大3篇產學合作論文，榮獲2項口頭發表金獎、1項研究創新獎等殊榮之外，另花蓮慈院還有4篇獲得卓越研究發表獎，與慈大產學合作共有2篇獲得卓越研究發表獎；同時，有8篇海報獲得錄取佳績。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

獲獎團體合照。

除外，花蓮慈院也積極響應參與盛會，其中醫事室、人工智慧發展中心、總務室、人力資源室等團隊一共有4篇獲得卓越研究發表獎，與慈大產學合作共有2篇獲得卓越研究發表獎；同時，護理部、醫事室、人資室、職安室、總務室等展現東部醫療團隊在醫療品質、智慧照護、創新應用、環境永續與人文關懷上的成果，共有8篇海報獲得錄取佳績。
 

台灣港群密集辦理資訊麻瓜AI應用課程　加速整體數位轉型

台灣港群密集辦理資訊麻瓜AI應用課程　加速整體數位轉型

台灣港務公司今(7)日在「2025政府暨教育資訊長高峰會」正式宣布，為積極響應行政院「智慧國家2.0」及交通部「交通領域AI推動委員會」政策指導，全面啟動AI數位轉型計畫。這項轉型不僅是配合政策聚焦「對外為民服務」、「對內行政服務」與「人才培育訓練」三大核心主軸，更要持續提昇港口安全及精進港務領域知識。

電子化股東會紀念品明年3月問市　便利商店、LINE PAY等4通路入列

電子化股東會紀念品明年3月問市　便利商店、LINE PAY等4通路入列

嘉藥生活系揚名國際征戰馬來西亞奪下2特金6金獎

嘉藥生活系揚名國際征戰馬來西亞奪下2特金6金獎

慈院特調「魔法泡泡」 癌末病人重新感受吃的記憶

慈院特調「魔法泡泡」 癌末病人重新感受吃的記憶

鄧白氏發布Q4全球企業樂觀指數微幅下滑1％　AI應用仍處探索期

鄧白氏發布Q4全球企業樂觀指數微幅下滑1％　AI應用仍處探索期

