▲ 中華電信助衛武營全面數位轉型 GWS平台開啟科技創新藝術場館新頁 。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

在 5G、AI 與雲端運算快速融入生活的今天，文化藝術場館也迎來智慧化浪潮。衛武營國家藝術文化中心攜手中華電信，導入 Google Workspace（GWS）生態系，展開由內而外的全面數位轉型，從行政管理到藝術策展全面升級。

- 從行政到藝術，全面數位化的必然性 -

衛武營自開館以來，每年累積上百筆活動資料，涵蓋租借系統、ERP 系統、行政流程等。衛武營國家藝術文化中心簡文彬總監指出，過去這些資料散落在各個孤島，難以整合與分析，「導入 Google Workspace（GWS）之後，行政作業、排程、資料管理都能在同一平台完成，不再為找資料、對版本增加時間。」

他強調，數位轉型並非單純購買科技工具，而是重塑整個工作流程與組織文化。「觀眾生活已全面數位化，從購票、獲取資訊到社群互動，他們習慣便利體驗。我們必須將藝術服務延伸到數位世界，讓藝術真正成為『日常』。」

▲▼ 衛武營國家藝術文化中心攜手中華電信導入 Google Workspace（GWS），推動場館行政到策展全面升級，開啟文化藝術場域的智慧化新篇章 。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

- 打破資料孤島，行政效率倍增 -

中華電信高雄營運處副總經理孫明源表示，藝術場館涵蓋多元活動、面向廣大受眾，因此更仰賴數位化提升行政效率與跨部門協作。「Google Workspace（GWS）結合雲端服務，能統整各項流程；NotebookLM 協助知識管理，Gemini 加速內容產出。」

衛武營導入 Google Workspace（GWS）後，搭配 Google Cloud 雲端服務，並依據 Google Workspace AI 升級規劃，善用 Gemini 與 NotebookLM，形成完整的「數位雙引擎」。Google Workspace（GWS）提供高效雲端協作與辦公自動化，NotebookLM 強化知識整合能力，Gemini 則加快內容生成，使場館在行政與創作兩端同步升級。

簡總監形容這是一套「雙引擎策略」：Google Workspace（GWS）作為專業數位後台，確保行政流程順暢，透過 Google 日曆管理劇場檔期與排練室預借，實現設備、人員、場地的「零衝突」調度；NotebookLM 則化身 AI 策劃助理，快速整合場館管理規章、策展資料及教育推廣素材，將龐大資訊轉化為可用知識。

▲▼中華電信助衛武營全面數位轉型導入 Google Workspace（GWS）、NotebookLM 與 Gemini ，打通資料流程、強化知識整合並提升行政協作效率，讓藝術場館從管理到策展全面智慧化升級。（圖／記者姜國輝攝）

- AI 賦能藝術溝通，創造互動體驗 -

數位轉型不僅提升內部效率，也延伸到觀眾體驗。衛武營正探索 AI 作為「第二位服務大使」，打造 24 小時不打烊的藝術諮詢服務。簡總監透露，吉祥物「花露露」未來將以 AI 形態與觀眾互動，即時回答問題、推薦節目，甚至進行藝術啟蒙對話。

「數位化是為藝術『減去行政負擔，加上創意翅膀』，提升效率的同時，也讓同仁能將更多時間投入專業策展與服務觀眾。」簡總監說。

▲▼衛武營國家藝術文化中心簡文彬總監分享，下一步衛武營將運用 AI 打造「第二位服務大使」，讓花露露以智慧化形態陪伴觀眾、提供 24 小時藝術諮詢，為藝術體驗加上互動與創意的全新想像 。（圖／記者姜國輝攝）

- 專注藝術生產力，內外兼顧 -

衛武營透過 Google Workspace（GWS）與 NotebookLM，成功將數位轉型重心從行政效率提升至藝術生產力。簡總監強調，Google Workspace（GWS）帶來的高效率並非終點，而是「藝術紅利」的起點，讓場館同仁將心力回歸服務觀眾和深化多元企劃。

中華電信的技術支援不僅解決「剛性需求」，也保障智財安全，確保每檔演出資料與劇場資源合理調度；NotebookLM 則協助內容快速生成與知識管理，讓策展與教育推廣更有深度。兩者互相配合，讓衛武營成為「智慧型場館」的典範，也展現科技如何賦能文化藝術。

從行政流程到策展深度，從資料管理到觀眾互動，衛武營的數位轉型，是文化藝術場館邁向智慧化的縮影。隨著 AI 與雲端工具的導入，藝術不僅在內容上創新，也在服務上更貼近觀眾，為傳統表演藝術注入數位智慧的新動能。

▲中華電信高雄營運處副總經理孫明源。（圖／記者姜國輝攝）

▲衛武營以 Google Workspace（GWS）與 NotebookLM 提升行政效率與策展深度，透過雲端與 AI 技術專注藝術生產力，打造兼具創意與效率的智慧型場館新典範 。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）