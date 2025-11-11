面對極端氣候　雲林攜手台大推「智慧農業」調適方案

▲專家學者於鋤禾館發表研究成果，展現農業調適成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在全球氣候變遷衝擊下，農業面臨高溫、乾旱與暴雨交替的挑戰。雲林縣政府與國立臺灣大學今（11）日於臺大雲林分部農業推廣教育中心鋤禾館舉辦「雲林縣農業氣候變遷調適示範場域成果發表會」，透過跨領域研究成果與在地實踐經驗，共同探討氣候變遷下農業的轉型與應變之道。

雲林縣長張麗善表示，雲林是全台最重要的農業大縣，去年農業總產值達948億元，名列全國之冠，其中農業460億元、畜產447億元、漁業41億元。雲林長期扮演穩定糧食供應的重要角色，然而近年極端氣候頻繁，乾旱、暴雨與高溫交錯，使農業生產面臨巨大壓力，平均每年因氣候異常造成的農損高達數百億元，對糧食安全構成嚴峻挑戰。

張麗善指出，此次發表會展示「雲林縣農業部門氣候變遷調適行動方案」成果，由國立臺灣大學生物環境系統工程學系童慶斌教授團隊執行，整合氣象資料應用、作物模式（DSSAT）、水資源管理與氣候決策平台等技術，並在新湖合作農場設立示範場域。

研究團隊將氣候科學轉化為農民可運用的管理決策，協助降低極端氣候帶來的生產風險。並期盼未來有更多年輕人投入氣候調適與智慧農業領域。縣政府也同步推動「雲林縣數位農業行動平台」與「雲林農情通」LINE服務，讓農民即時掌握天氣、作物生長、病蟲害與市場價格等資訊，運用數據化管理減少損失、提升收益，讓雲林農業在數位轉型下邁向永續。

農業處長魏勝德指出，傳統農業「看天吃飯」，如今透過微氣候監測站與大數據分析，能讓農業經驗與科技接軌。這次活動邀請多位專家學者分享經驗，包括農業部農業試驗所姚銘輝博士、氣象署海象氣候組潘琦組長、台大許少瑜與劉力瑜教授等，分別就氣候調適、水資源利用、作物模式應用提出具體對策。童慶斌教授則強調，雲林示範計畫的成功，可成為全國推動氣候調適的典範，以系統化思維尋求結構性與非結構性解方。

現場另設海報展示區，呈現氣候風險評估流程、作物決策應用、水資源最佳化與智慧農業成果；易圖科技副總經理管志偉亦進行「調適措施資訊平台」實作示範，新湖合作農場則分享實地導入智慧農業的經驗。活動最後由童教授總結成果，強調跨部門合作的重要性，讓科學研究能落地生根，為雲林農業打造更具韌性與永續的未來藍圖。

▲雲林農情通LINE服務，協助農民即時掌握氣候與市場資訊。（圖／記者游瓊華翻攝）