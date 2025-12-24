專業與同理並行　關山警偵查佐黃福昇獲警政署長公開表揚

▲關山警偵查佐黃福昇 榮獲警政署署長頒「113年婦幼安全績優員警」獎牌。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局偵查隊偵查佐黃福昇，長期投入婦幼安全保護工作，展現高度專業與使命感，八年多來偵破多起兒少性剝削及妨害性自主案件，成功救援被害兒少多達26人，表現卓著，榮獲內政部警政署「113年婦幼安全工作績優員警」殊榮，並於12月22日由警政署署長張榮興親自公開頒獎表揚，肯定其在婦幼安全領域的傑出貢獻。

頒獎典禮當日，黃福昇的父母特別身著布農族傳統服飾到場觀禮，其妻亦盛裝出席，一同見證榮耀時刻，溫馨畫面令人動容，也展現家人長期支持警察工作的深厚情感。

黃福昇表示，獲得此項肯定，內心除感激與榮幸外，也更加體認肩負的責任與使命。自警察專科學校第34期於106年畢業後，即分發至關山分局偵查隊服務，長年深耕第一線刑事偵查工作。他指出，婦幼保護案件高度專業且複雜，涵蓋家庭暴力防治、兒少保護、性侵害、性騷擾及兒少性剝削等多元面向，每一案件都攸關被害人的身心安全與未來發展，責任重大、挑戰艱鉅。

黃福昇分享，偵辦婦幼案件時，案件背後往往是一段段受創的生命故事，不僅考驗警察的專業能力，更需要耐心、同理心與高度使命感。尤其在偵辦連續重大兒少性剝削案件過程中，除須縝密蒐證、依法偵查外，也必須同步顧及被害兒少的心理輔導與人身安全，確保其尊嚴與權益獲得妥善保護。

他進一步指出，兒少被害案件多涉及家庭、學校、社政及司法等跨機關合作，如何在執法與保護之間取得平衡，是婦幼警政工作的重要課題。儘管過程艱辛，但當看見被害兒少逐漸走出陰霾、重拾笑容，並感受到家屬的感謝時，所有付出都顯得格外值得。

黃福昇強調，這份榮譽不僅屬於個人，更屬於整個警察團隊。他感謝長官的指導與支持，讓同仁能在依法偵查的同時，兼顧人性關懷；也感謝同仁在案件中分工合作、彼此支援，使案件得以順利推進；更感謝家人長期以來的包容與理解，成為他面對高壓工作的堅強後盾。

關山警察分局表示，黃福昇偵查佐的表現，充分展現警察守護婦幼、維護正義的專業形象。未來也將持續精進專業知能與偵查技巧，秉持同理與公正的信念，堅守崗位，持續守護婦幼安全，讓更多需要幫助的人，在警察的陪伴與守護下，看見希望的曙光。