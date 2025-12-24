減輕員警負擔、強化治安量能　台東縣警察局增補約用人力

▲台東縣增列約用人員分擔庶務、提升警察效能。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為支持警政專業、提升警察勤務效能，台東縣長饒慶鈴洞察警察機關人力結構變化與實際需求，同意自115年起增列11名約用人員，協助分擔公文傳送、駐地環境清潔等庶務工作，讓第一線員警得以專注於治安維護與為民服務等核心職責。

台東縣警察局表示，近年因技工、工友人力逐年退離，原由專責人員負責的庶務工作，改由員警在勤務或勤餘時間代為處理，無形中增加工作負擔。此次增補約用人員，正是縣府回應基層實務需求、支持警察專業發展的重要措施。

警察局長蔡燕明指出，感謝縣長在警政政策與預算上的全力支持。本次新增的11名約用人員，將全數配置於外勤單位，包括台東分局4名（含蘭嶼、綠島各1名）、關山分局2名、成功分局2名及大武分局3名，以就近支援外勤同仁，減輕非警政業務負擔。

蔡局長表示，本次甄選作業秉持公開、公正原則，徵才公告發布後，共吸引163人踴躍報名。警察局除訂定明確的量化評量機制外，並遴選7位幹部擔任面試甄選委員，統一於23、24日辦理公開甄試，確保選才品質與程序公平。

警察局強調，此次人力補充不僅有助於提升警察專業效能、改善勤務環境，也同步創造在地就業機會，達成警政效能與地方發展的雙重效益。未來，警察局全體同仁將持續秉持工作熱忱，堅守崗位，為台東治安與民眾安全盡心盡力，共同守護地方安寧。