紅烏龍茶分級評鑑　鹿野地區農會推動品質分級拓展市場

近年在茶業改良場台東分場、台東縣政府及鹿野地區農會積極輔導下，台東紅烏龍茶逐步建立品牌形象，不僅成功打開市場知名度，也穩健站上國內外茶葉市場。為持續提升台東特色茶紅烏龍的整體品質與市場競爭力，鹿野地區農會特別舉辦紅烏龍茶分級評鑑活動，吸引眾多茶園踴躍報名參賽，爭取佳績。

鹿野地區農會表示，本次評鑑除著重茶葉風味與品質外，也同步強化茶葉溯源制度的導入與推廣，包括有機驗證、產銷履歷、產地標章及QR Code等資訊揭露，提升產品透明度。為確保食品安全，農會並委託台東大學進行農藥殘留檢驗，藉此協助茶農提升製茶品質與消費者信賴度。

台東縣議員陳宏宗指出，鹿野地區茶葉在茶改場等專業單位輔導及茶農長期努力下，已逐步建立良好口碑，未來也將積極向台東縣政府爭取協助建立茶葉分級包裝制度，提供消費者清楚的選購依據，進一步提升台東茶品整體形象。

鹿野「紅烏龍」為茶業改良場台東分場團隊，因應中低海拔茶區發展限制所研發的特色茶品，利用夏、秋茶葉製作發酵程度較重的烏龍茶。其茶湯色澤橙紅明亮，外觀近似紅茶，卻保留烏龍茶層次風味，因此命名為「紅烏龍」。鹿野地區農會透過全縣特色茶分級評鑑活動，有效提升紅烏龍的市場辨識度與附加價值，帶動茶農收益成長。

114年台東縣特色茶紅烏龍分級評鑑結果出爐，金牌獎得主包括碧蘿園茗茶坊、逸品茶園、萱懋茶園、陳冠哲、李孟儒、新元昌紅茶產業文化館、阿山哥無毒小棧、有點紅茶業及新元昌茶園；銀牌獎則由龍芳茶園、龍谷茶園、新元昌紅茶產業文化館、君玉茶園、碧蘿園茗茶坊、李丞亞、蕭金義及有點紅茶業獲得肯定，展現鹿野紅烏龍整體製茶實力。