快訊／台中女警收押！留言當張文模仿犯號召者...還要槍殺盧秀燕

▲台中25歲黃姓偵查佐不斷發表脫序言論，遭法院收押。（圖／翻攝Threads）



記者許權毅／台中報導

台中市警局第二警分局25歲黃姓偵查佐疑因情緒困擾，接連發表脫序言論，稱自己才能當張文模仿犯號召者、要對市長盧秀燕腦門開槍。檢方複訊後，認定黃姓偵查佐言論足以造成社會恐慌，聲押禁見，法院稍早裁准，但不禁見。

黃姓女偵查佐自12月19日、張文犯案後直到21日15時許，於網路多處貼文留言。先是在警職同學之間的LINE群留言稱「猜猜闕某某（某分局偵查隊副隊長）會被誰開槍爆頭？」、「好想知道誰可以一槍把闕某某打死」。

黃員又在Threads上內文為「快訊／模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞下方留言，「X，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「X，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎？」，最後又發文稱「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」。

檢方認為，黃員涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論，內容具體明確，足以引發社會恐慌，嚴重危害公共安全，指派「防範恐怖攻擊應變小組」林芳瑜檢察官指揮第二分局即時偵辦。

警方昨（22）日18時35分許，持檢察官核發之拘票將黃員拘提到案，扣得其用以發布前揭言論之行動電話1支，進行數位鑑識及比對分析，並於今日上午將她解送至地檢署，認定黃員涉犯恐嚇公眾、恐嚇危安罪嫌重大，有勾串證人及反覆實行恐嚇犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。