聖誕佳節送愛偏鄉　自強獅子會與五謙到訪創世台東院

▲自強獅子會攜手五謙關懷創世台東植物人。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

聖誕佳節前夕，創世基金會台東院迎來一場溫馨的節慶關懷行動。12月23日上午，自強獅子會會長許秉崴率領獅友，攜手知名網紅五謙一同化身聖誕老公公，前往創世台東植物人安養院致贈愛心禮物，為偏鄉植物人院民及第一線照護人員送上節慶祝福，也為安養院注入滿滿溫暖。

活動一開始，由烏克幫音樂工作室裴匡右老師與楊鳳崗老師帶來充滿節奏感的木箱鼓演出，輕快的旋律炒熱現場氣氛。隨後進行聖誕歌曲歡唱，包括〈聖誕歌〉、〈平安夜〉及〈Last Christmas〉等經典曲目，在歌聲與掌聲交織下，院內洋溢著濃厚的節慶氛圍，也讓平日相對安靜的安養空間，充滿溫馨的人情味。

自強獅子會會長許秉崴表示，台東院的院民多為長期臥床的重度失能者，照護工作必須全年無休、24小時不中斷，照護人員長時間守在病床旁，付出極大的心力與耐心，令人由衷敬佩。此次與同為獅友的網紅五謙及獅子會夥伴一同前來送禮，不僅希望在物資上給予支持，更重要的是向第一線照護人員表達肯定與感謝，也期盼拋磚引玉，邀請更多社會大眾一起送愛到創世，讓社會多一分溫暖與關懷。

創世基金會台東院除感謝自強獅子會及各界善心人士的暖心行動外，也呼籲民眾在歡度聖誕佳節之餘，能持續關注弱勢族群，支持創世基金會「第36屆寒士吃飽30送禮到家」公益行動。該活動預計於115年2月2日至2月13日於全台同步展開，將由工作人員及志工親送內含7道年菜的祝福年禮及紅包至植物人家庭與弱勢族群家中，每份祝福年禮為800元、祝福紅包600元。

創世基金會期盼社會各界踴躍響應，讓每一份愛心都能即時送達，陪伴弱勢家庭溫暖過好年。劃撥帳號：50173235，戶名：創世基金會，請註明「送禮到家」，愛心專線：（089）220-848，「送禮到家」小組。

