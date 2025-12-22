　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻：眼神詭異

捷運車廂示意畫面。日常通勤空間中，乘客多半各自低頭滑手機。（本刊資料照）

▲日常通勤空間中，乘客多半各自低頭滑手機。圖為捷運車廂示意畫面。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

27歲張文19日傍晚在台北車站與中山商圈拋擲煙霧彈、持刀攻擊路人，最後墜樓身亡，釀4死11傷慘劇。事件引發社會恐慌，令人聯想起11年前的鄭捷捷運隨機殺人案。一名網友回想起當年經歷表示，「鄭捷在動手殺人前，我就站在他的正對面⋯⋯」以自身遭遇呼籲大眾：「請勿檢討人群為何不反抗」。

郭姓網友在張文案發生後，於Threads發文，沉痛寫下：「請勿檢討人群為何不反抗。」他說：「因為鄭捷在動手殺人前，我就站在他的正對面，其實我們是一起進站、一起上車的。他在車廂內一直以恐怖又詭異的眼神，打量著車廂內所有的人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭姓網友回憶：「我與他眼神至少交會了兩次⋯⋯我當時覺得他是個恐怖的神經病，應該會打人。在那種恐怖的氛圍下，我腦中想的都是若他打我時，我該怎麼逃跑，壓根沒想過要怎麼抵抗。」

他提到，當天原本打算從國父紀念館站搭到板橋，卻在忠孝復興站時，耳邊突然響起一個聲音要他下車，於是提早離開。「下車時，鄭捷還再以他那恐怖的神情，對我笑了一下⋯⋯」

他說：「事後回想，我若沒有莫名奇妙的提早下車，我應該是第一個死在他刀下的人吧？」他強調，在那樣極度恐懼的情境下，人只會本能地想著逃生，「至少我除了想逃跑的念頭外，是沒有其他任何想法的」。

貼文曝光後，至今吸引超過6萬網友按讚，許多人直呼頭皮發麻，留言：「他似乎盯緊你了，你下車，他的笑容是不是在告訴你，算你好運」、「你的祖先真的發出洪荒之力來救你了」、「還對你笑一下真的好毛」、「你描述得好真實…好可怕」、「好可怕，好心疼你的經歷，感覺是抹不去的陰影」。

也有人表示，永遠要相信直覺，「我遇到不舒服的陌生人也會馬上離開車廂」、「永遠要相信自己的直覺，我也被直覺救過許多次，尤其鄭捷已經是毫不掩飾的神態更必須果斷離開現場」、「也還好你有認真注意周遭的人事物，不是低頭滑手機」、「不得不說聽從第六感是最正確的，這是原始的生物本能」。

有人留言：「好可怕，他那笑是還好你下車了，不然殺的就是你」，郭姓網友回應：「我相信是的。」也在留言區補充：「當天吃晚餐時新聞陸續報導，他的臉也出現後，我才認出鄭捷就是在國父紀念館站跟我一同上車，且開始那個與我對看的那個怪人。」


更多鏡週刊報導
威廉王子一家五口耶誕卡曝光！7歲路易「缺牙萌笑」搶鏡　夏綠蒂黏爸比超貼心
老外蹲超商外「把傘架當餐桌」開吃！　網虧：洋相真的要靠洋人出
22歲英國王室成員擠火車「坐地板2小時」！　埋頭寫報告被讚零架子

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
福原愛再婚橫濱男「已懷孕」　江宏傑大氣回應：祝福
徐若熙正式加盟軟銀！　首吐心聲：味全是永遠起點
美前童星流落街頭！　邋遢憔悴「面對鏡頭仍笑了」
快訊／黃金存摺飆新天價！　35公克抱1年賺近6萬
稱張文成績一定很好！　他點「解決問題根本關鍵」
捷運接炸彈預告！　警荷槍實彈巡邏
快訊／炸彈預告「下午1點半引爆」　北捷：全線加強巡檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快檢查！韓國旅遊「刷卡爆災情」　一票人嚇看帳單：重複刷4筆

寬心吃補過冬！醫曝「進補鐵三角」 聰明搭選補而不躁

林聰明沙鍋魚頭撈出大蟑螂　業者公告：今明停業清潔消毒

預告恐攻「卻5萬元交保？」　大票人怕爆狂轟！律師分析關鍵

專訪「黑卡傳奇」吳伯良　揭秘9大服務心法：下一步是粉絲經濟

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻：眼神詭異

2025花蓮幸福聖誕城溫暖回歸！必拍必逛「景點全攻略」打造冬日幸福轉運站

周三降溫接近冷氣團等級　全台水氣增「高山有望迎雪」

稱張文成績一定很好！他不支持廢死　點出「解決問題根本」關鍵

遭爆口水亂噴！涼糕哥「滿身口罩」無聲擺攤　一票粉絲力挺

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

快檢查！韓國旅遊「刷卡爆災情」　一票人嚇看帳單：重複刷4筆

寬心吃補過冬！醫曝「進補鐵三角」 聰明搭選補而不躁

林聰明沙鍋魚頭撈出大蟑螂　業者公告：今明停業清潔消毒

預告恐攻「卻5萬元交保？」　大票人怕爆狂轟！律師分析關鍵

專訪「黑卡傳奇」吳伯良　揭秘9大服務心法：下一步是粉絲經濟

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻：眼神詭異

2025花蓮幸福聖誕城溫暖回歸！必拍必逛「景點全攻略」打造冬日幸福轉運站

周三降溫接近冷氣團等級　全台水氣增「高山有望迎雪」

稱張文成績一定很好！他不支持廢死　點出「解決問題根本」關鍵

遭爆口水亂噴！涼糕哥「滿身口罩」無聲擺攤　一票粉絲力挺

今井達也評價尚未定錨　美媒點出旅美關鍵疑問「反而有利小熊？」

亞尼克草莓季浮誇成話題　富士山生泡芙可愛到捨不得吃

李多慧豹紋運動裝新造型超美！「私服愛漂亮實穿」搶逛EA7台中店

震撼彈！林志玲驚喜助陣洋基工程開幕戰　攜韓啦「四皇」點燃新竹

餐飲轉房仲「薪」境差很大！鄭偉祥、楊昕在永慶創下百萬年薪

陳詩媛婚禮太香！「樂天女孩坐整桌」 富邦女神驚接捧花：哪裡領新郎

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大器回應了

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場：非常正常

花蓮青少年職涯探索特色！攀樹體驗困難挫折　見證自信成長銳變

不服憲判字第1號！國民黨團今赴北檢控告5大法官「枉法裁判」

【北市恐攻太驚悚】小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

生活熱門新聞

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

白蘿蔔精華部位常被丟！專家：營養高2300倍

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

吃林聰明沙鍋魚頭撈出「超大蟑螂」！業者道歉

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

更多熱門

相關新聞

基層警怨裝備要自購　張榮興指「沒這狀況」：自己買防彈衣不安全

基層警怨裝備要自購　張榮興指「沒這狀況」：自己買防彈衣不安全

27歲男子張文持刀在台北市隨機殺人釀3名民眾死亡，外界檢討社會安全網漏洞聲浪大，民進黨立委黃捷今（22日）質詢提到很多基層警察反應個人的基本配備都由自己購買，包括防彈背心。對此，警政署長張榮興表示，沒有這樣的狀況，那是個人行為，公發給同仁使用的武器裝備、設備都一定是最安全的，例如防彈衣自己去買，那是不安全的，不過有些個人使用裝備，警政署未來會因應同仁使用的相關便利性做更佳的加強裝備購買。

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

稱張文成績一定很好！他點出解決問題根本關鍵

稱張文成績一定很好！他點出解決問題根本關鍵

篩檢孤狼是防止悲劇重演之重要課題

篩檢孤狼是防止悲劇重演之重要課題

英雄余家昶擋刀殞命！8旬母淚崩：以你為榮

英雄余家昶擋刀殞命！8旬母淚崩：以你為榮

關鍵字：

Threads鄭捷張文鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面