「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻：眼神詭異

▲日常通勤空間中，乘客多半各自低頭滑手機。圖為捷運車廂示意畫面。（鏡週刊資料照）

27歲張文19日傍晚在台北車站與中山商圈拋擲煙霧彈、持刀攻擊路人，最後墜樓身亡，釀4死11傷慘劇。事件引發社會恐慌，令人聯想起11年前的鄭捷捷運隨機殺人案。一名網友回想起當年經歷表示，「鄭捷在動手殺人前，我就站在他的正對面⋯⋯」以自身遭遇呼籲大眾：「請勿檢討人群為何不反抗」。

郭姓網友在張文案發生後，於Threads發文，沉痛寫下：「請勿檢討人群為何不反抗。」他說：「因為鄭捷在動手殺人前，我就站在他的正對面，其實我們是一起進站、一起上車的。他在車廂內一直以恐怖又詭異的眼神，打量著車廂內所有的人。」

郭姓網友回憶：「我與他眼神至少交會了兩次⋯⋯我當時覺得他是個恐怖的神經病，應該會打人。在那種恐怖的氛圍下，我腦中想的都是若他打我時，我該怎麼逃跑，壓根沒想過要怎麼抵抗。」

他提到，當天原本打算從國父紀念館站搭到板橋，卻在忠孝復興站時，耳邊突然響起一個聲音要他下車，於是提早離開。「下車時，鄭捷還再以他那恐怖的神情，對我笑了一下⋯⋯」

他說：「事後回想，我若沒有莫名奇妙的提早下車，我應該是第一個死在他刀下的人吧？」他強調，在那樣極度恐懼的情境下，人只會本能地想著逃生，「至少我除了想逃跑的念頭外，是沒有其他任何想法的」。

貼文曝光後，至今吸引超過6萬網友按讚，許多人直呼頭皮發麻，留言：「他似乎盯緊你了，你下車，他的笑容是不是在告訴你，算你好運」、「你的祖先真的發出洪荒之力來救你了」、「還對你笑一下真的好毛」、「你描述得好真實…好可怕」、「好可怕，好心疼你的經歷，感覺是抹不去的陰影」。

也有人表示，永遠要相信直覺，「我遇到不舒服的陌生人也會馬上離開車廂」、「永遠要相信自己的直覺，我也被直覺救過許多次，尤其鄭捷已經是毫不掩飾的神態更必須果斷離開現場」、「也還好你有認真注意周遭的人事物，不是低頭滑手機」、「不得不說聽從第六感是最正確的，這是原始的生物本能」。

有人留言：「好可怕，他那笑是還好你下車了，不然殺的就是你」，郭姓網友回應：「我相信是的。」也在留言區補充：「當天吃晚餐時新聞陸續報導，他的臉也出現後，我才認出鄭捷就是在國父紀念館站跟我一同上車，且開始那個與我對看的那個怪人。」



