提名游盈隆任中選會主委　粉專盤點「批綠9金句」：賴政府千萬別縮

▲游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

行政院22日公布7位中選會委員提名人選，其中提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委，引起熱議。對此，粉專政客爽今（23日）盤點過往游盈隆「批綠9大金句」直言，當中選會主委新聞一出來，綠營集體炸鍋，但自己相信賴清德一定很有魄力，繼續提名下去就對了，賴政府千萬不要縮！

針對行政院公布提名游盈隆任中選會主委，粉專政客爽整理游盈隆過往批綠金句，第一「罵沈伯洋民進黨之恥，應辭立委」、第二「罵曹興誠不如我大一政治學的學生」、第三「嗆大罷免沒有正當性，是台灣民主之恥」、第四「罵罷團哪裡來的底氣和信心可以罷藍委」、第五「罵柯建銘輸大罷免應辭立委」、第六「罵蔡英文沒收黨內初選，民主已死」、第七「酸青鳥動員群眾施壓國會，師出無名」、第八「嗆賴清德所作所為都在弱化台灣」、第九「批蘇貞昌敗軍之將不足言勇」。

政客爽表示，提名游盈隆當中選會主委，賴政府千萬不要縮！昨天提名游盈隆當中選會主委的新聞一出來，綠營集體炸鍋，痛批他對大罷免奚落、讓罷團情何以堪，自己相信賴清德一定很有魄力，繼續提名下去就對了，加油。

