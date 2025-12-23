台灣民意民調／民進黨形象不清廉也不具執政能力　是否值得信賴仍待努力

▲民進黨。（示意圖／記者陶本和攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣民意基金會今（23日）公布「台灣人眼中的民主進步黨」最新民調，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，結果顯示，民進黨形象中有四個強項、兩大罩門、兩個明顯有待改進之處。四個強項中，反共立場堅定、主張台灣獨立、重視民主、自由與人權、重視經濟發展。兩大罩門是，清廉與執政能力；除此之外，民進黨在究竟代表誰的利益、是否值得人民信賴等兩大方面，都有很大的努力空間，去改進、修正或釐清。

針對台灣獨立立場，民調詢問：「『它是主張台灣獨立的政黨』。請問您同不同意？」結果發現：28.8%非常同意，31.1%還算同意，16.6%不太同意，16%一點也不同意，4.9%沒意見，2.7%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，六成同意民進黨是一個主張台灣獨立的政黨，三成三不同意。同意的比不同意的多 27.3 個百分點。

▲民調問，民進黨是一個主張台灣獨立的政黨，請問您同不同意？（圖／台灣民意基金會提供，下同）

游盈隆指出，高達六成台灣人眼中的民進黨是「主張台灣獨立的政黨」，在一個過半數人傾向台灣未來要獨立的社會，這樣的反應對民進黨來講不但不是壞消息，反而是一個好消息；不但不是負債，反而是資產。

針對反共立場，民調詢問：「『它是一個反共立場堅定的政黨』。請問您同不同意？」結果發現：36.5%非常同意，25.4%還算同意，17.8%不太同意，13.8%一點也不同意，4.3%沒意見，2.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，六成二同意「民進黨是一個反共立場堅定的政黨」，三成二不同意。同意者比不同意者多30.3 個百分點。

游盈隆分析，民進黨反共立場堅定在台灣社會已粗具共識，反共已成為民進黨形象重要的一部份。

有關民主、自由與人權立場，民調詢問：「它是重視民主、自由與人權的政黨。請問您同不同意？」結果發現，27.9%非常同意，27.7%還算同意，17%不太同意，23.8%一點也不同意，2.5%沒意見，1.2%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成六同意「民進黨是一個重視民主、自由與人權的政黨」，四成一不同意。同意者比不同意者多 14.8 個百分點。

游盈隆認為，這項發現傳達了一好一壞兩個訊息，好的一面是，絕大多數台灣人肯定民進黨重視民主、自由與人權的價值，這是民進黨的榮耀與資產；但台灣民主化30年後，還有高達四成一國人不以為然，這對一個以民主價值起家的本土政黨而言，是一個警訊，一個缺陷，也是一個遺憾。

針對清廉度，民調詢問：「它是一個清廉的政黨。請問您同不同意？」結果發現，10.7%非常同意，24%還算同意，24.6%不太同意，34.5%一點也不同意，4.7%沒意見，1.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成五同意「民進黨是一個清廉的政黨」，五成九不同意。不同意者比同意者多24.4個百分點。

游盈隆直言，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，在近六成台灣成年人眼中，民進黨不是一個清廉的政黨，只有三成五的人認為是。這對一個強調「清廉」為其創黨核心價值的政黨而言，是極大的諷刺，極大的否定，極嚴重的警訊。

游盈隆指出，值得注意的是，在八個政黨形象特質中，民進黨支持者唯獨在「清廉」這一項，顯得不夠自信。具體地說，民進黨支持者，24%非常同意「民進黨是一個清廉的政黨」，44.5%還算同意，20.1%不太同意，5.3%一點也不同意，5.9%沒意見、不知道。換言之，只有不到四分之一支持者敢大聲地說「民進黨是一個清廉的政黨」。相對其他七項特質，民進黨支持者都有八、九成以上持正面肯定態度，遇到「清廉」這一項似乎就硬不起來。非常值得玩味。

關於是否重視經濟發展，民調詢問：「『它是重視經濟發展的政黨』。請問您同不同意？」結果發現，20.6%非常同意，28.7%還算同意，19.1%不太同意，27%一點也不同意，3.4%沒意見，1.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成九同意「民進黨是重視經濟發展的政黨」，四成六不同意。同意者比不同意者多3.2個百分點。也就是說，多數台灣成年人肯定民進黨重視經濟發展。

游盈隆認為，這項發現傳達一個有趣的訊息，那就是，台灣民主化30年後，長年被國民黨及工商界認定「只會搞政治，不會搞經濟的民進黨」，如今在多數國民眼中已經是重視經濟發展的政黨，這種政黨形象特質的形成，對民進黨是一個好消息。

針對老百姓利益，民調詢問：「『它是代表一般老百姓利益的政黨」』。請問您同不同意？」結果發現，16.5%非常同意，26.2%還算同意，22.4%不太同意，29.6%一點也不同意，3.8%沒意見，1.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成三同意「民進黨是代表一般老百姓利益的政黨」，五成二不同意。不同意者比同意者多9.3個百分點。

游盈隆認為，過半數台灣成年人不認為民進黨是一個代表一般老百姓利益的政黨。這對一個出身基層，由社會勞苦大眾力挺出來，如今貴為執政黨的民進黨而言，是十分尷尬，也難以接受的。

值得注意的是，游盈隆指出，台灣社會基層勞工，不論是白領或藍領，怎麼看這個問題？民進黨究竟是不是代表一般老百姓利益的政黨？結果發現，在基層白領勞工中，也就是一般上班族，四成一同意「民進黨是一個代表一般老百姓利益的政黨」，五成七不同意；在藍領勞工中，四成六同意，五成二不同意。由此可見，在一般基層百姓眼中，民進黨已經不是昔日的民進黨。由此衍生的政治效應複雜，值得深入探討。

至於其執政能力，民調詢問：「『它是最有執政能力的政黨』。請問您同不同意？」結果發現，17%非常同意，22.8%還算同意，25.2%不太同意，30.1%一點也不同意，3.4%沒意見，1.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成同意「民進黨是最有執政能力的政黨」，五成五不同意。不同意者比同意者多15.5個百分點。

游盈隆認為，多數國人不認為民進黨是最有執政能力的政黨。也就是說，民進黨從2016年上台執政近十年，整體執政表現未能說服多數公民去肯定民進黨是最有執政能力的政黨。箇中原因為何？值得細細思索。

針對人民信賴度，民調詢問：「『它是值得人民信賴的政黨』。請問您同不同意？」結果發現，18.9%非常同意，25.5%還算同意，21.9%不太同意，28.9%一點也不同意，3.6%沒意見，1.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成四同意「民進黨是值得人民信賴的政黨」，五成一不同意。不同意者比同意者多6.4個百分點。

游盈隆分析，多數國人不認為「民進黨是一個值得信賴的政黨」，儘管也有四成四這麼認為。這對執政的民進黨而言，是一個壞消息。政黨值不值得信賴，就像人或候選人值不值得信賴一樣，至關重要，因為那涉及人民是否放心交付政權。

根據上述分析，游盈隆歸納出民進黨的重要形象特質，在過半數台灣人眼中，民進黨有四個正向特質，包括：它是一個主張台灣獨立的政黨，它反共立場堅定，它重視民主、自由與人權；同時，在多數台灣人眼中，民進黨是一個重視經濟發展的政黨。此外，他也有四個不受多數台灣人肯定的特質，包括：不值得人民信賴、不代表一般老百姓利益、不是最有執政能力、不是清廉的政黨。

游盈隆指出，民進黨形象中有四個強項、兩大罩門、兩個明顯有待改進之處。四個強項中，反共立場堅定、主張台灣獨立、重視民主、自由與人權、重視經濟發展，都與 台灣主流民意契合。特別是，因為被認為主張台灣獨立，有別於其他政黨，使得民進黨獨得廣大台灣獨立支持者的厚愛而獲利。兩大罩門是，清廉與執政能力；除此之外，民進黨在究竟代表誰的利益、是否值得人民信賴等兩大方面，都有很大的努力空間，去改進、修正或釐清。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15至17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。