延續賴清德6議員逆襲精神　陳亭妃喊話成2026台南「最大桶箍」

▲民進黨台南市長初選倒數，立委陳亭妃清晨前往麻豆市場掃街拜票，爭取鄉親支持。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選進入倒數關鍵期，立法委員陳亭妃23日清晨前往麻豆市場掃街拜票，逐攤向鄉親說明，距離民調僅剩最後20天，懇請支持者在1月12日、13日、14日三天晚間6時到10時在家等電話，讓真正的民意被聽見。

陳亭妃強調，將延續賴清德總統當年參與台南市長初選時「人民最大」的精神，一步一腳印累積信任，團結各方力量，成為2026台南大選的「最大桶箍」。

陳亭妃指出，賴清德總統2010年投入台南市長初選時，面對時任台南縣長蘇煥智與台南市長許添財競逐，黨內支持結構並不佔優，當時僅有6位議員公開相挺，卻仍以高民調勝出初選，最終當選市長，並在連任時以72.9%的得票率橫掃藍、綠與無黨派，成為台南政治史上具代表性的「最大桶箍」。

她表示，這段歷史對當前台南局勢具有高度現實意義。回顧2022年地方選舉，當時藍白尚未合流，黃偉哲市長與謝龍介在多份公開民調中呈現「七比三」態勢，但實際開票結果僅小勝4萬多票；展望2026年，藍白合態勢已成形，加上國會亂象頻仍、預算受阻、行政權屢遭干擾，地方選舉勢必面臨更嚴峻挑戰，台南若要穩住，必須推出「最強候選人」。

陳亭妃直言，民進黨從在野走向執政，靠的從來不是單一派系或聲量，而是一步一腳印擴大組織、凝聚社會支持。當年黨中央提出「帶槍投靠」策略，正是為了壯大整體實力；她從地方到中央一路參與、無役不與，正是這條路線的實踐者。

陳亭妃強調，自己將緊緊跟隨賴清德總統的腳步，堅持2010年那場初選所展現的精神。面對2026年高度風險的選戰環境，唯有能團結最多民意、承擔最大責任，才能成為真正的「最大桶箍」，穩住台南，也才能成為賴清德總統2028年連任最堅實的底氣。