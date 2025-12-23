台灣民意民調／對卓榮泰表現不滿意者明顯退潮　游盈隆：值得玩味

▲行政院長卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣民意基金會今（23日）公布行政院長卓榮泰最新民調，結果顯示四成四國人滿意，四成四不滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，非常滿意者劇增7.1個百分點，非常不滿意者上升0.9個百分點；同時，還算滿意者減少2.5個百分點，不太滿意者減少3.2個百分點。整體來說，對卓內閣整體施政表現滿意者，有不尋常的成長，等於是幫卓內閣打了一劑強心針，不滿意者則有明顯退潮的現象。箇中原因為何？值得玩味。

民意支持度似有破繭而出跡象

民調詢問：「行政院長卓榮泰上任已1年7個月，一般說來，您滿意或不滿意他所領導內閣的施政表現？」結果發現，15.1%非常滿意，29.2%還算滿意，21%不太滿意，23.3%非常不滿意，6.9%沒意見，4.6%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成四基本上滿意卓內閣整體施政表現，四成四不滿意。值得注意的是，非常滿意15.1%，非常不滿意23.3%。

▲卓內閣施政表現的民意反應。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大，下同）

游盈隆分析，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，卓內閣上任1年7個月的施政表現好壞，國人看法南轅北轍，嚴重分歧，社會共識等於零。但，從另一個角度看，卓內閣民意支持度似有即將破繭而出的跡象。

游盈隆認為，和上個月相比，卓內閣施政表現的民意反應出現驚人變化，滿意卓內閣施政表現者上揚4.6個百分點，不滿意者減少2.3個百分點。這一來一往，使得不滿意者和滿意者旗鼓相當，秋色平分，雙方差距縮小為零。這意味卓內閣已在脫離執政困境邊緣。

▲卓內閣施政表現的民意反應，最近兩個月比較。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆指出，當卓內閣施政滿意度明顯回升時，有一個現象值得注意，那就是，非常滿意者劇增7.1個百分點，非常不滿意者上升0.9個百分點；同時，還算滿意者減少2.5個百分點，不太滿意者減少3.2個百分點。整體來說，對卓內閣整體施政表現滿意者，有不尋常的成長，等於是幫卓內閣打了一劑強心針，不滿意者則有明顯退潮的現象。箇中原因為何？值得玩味。

▲卓內閣施政表現的民意反應趨勢。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆分析，從長期趨勢看，卓內閣上任1年7個月，曾有過一段不算短的好時光，但受大罷免風潮拖累，自今年4月開始，一連8個月「淨滿意度」出現赤字，陷入嚴重執政困境。如今，「淨滿意度」歸零，能不能迎來另一段受多數人民肯定與歡迎的時光？備受關注。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15至17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。