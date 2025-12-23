藍提憲法判決交公投複決　黃國昌嘆賴清德「大絕招」讓一切白忙

▲民眾黨主席黃國昌主持「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

大法官5人判決《憲訴法》修法失效，引發各界質疑，國民黨立法院黨團出招，將推《公投法》修正草案，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決。對此，民眾黨團總召黃國昌說，這還要進一步討論，但賴清德有個大絕招「不公布」，大家都忘了嗎？只要賴自己看一看認為這法律明顯違憲，就吩咐卓榮泰不要副署，然後賴不公布，立法院做再多事情全部白忙。

國民黨團推動「公民投票法第2條及第30條條文修正草案」，提案內容指出，除了總統、副總統彈劾案以外的憲法法庭裁判可交由人民複決外，也規範法律、自治條例或憲法法庭裁判之複決案將於公投通過並公告結果後第3日起失效，被宣告違憲的法律也恢復效力。另外，針對重大政策的公投，總統或權責機關也要在3個月內為實現公投案內容；經創制或複決的重大政策，行政機關於3年內不得變更。

對此，黃國昌說，這還要進一步討論，不過老實講，這時候討論這些事情都充滿了感傷，為什麼？立法院委員會討論、院會討論，公聽會、黨團協商，最後三讀通過，「賴清德有個大絕招，不公布就好，大家都忘了嗎？」

黃國昌說，賴清德甚至不需要那5位綠色司法獨夫出手，「我賴清德自己看一看，這法律明顯違憲，我就吩咐卓榮泰不要副署，我不公布，立法院做再多事情全部白忙」。

黃國昌直言，台灣現在就是這個狀態，可能有很多人還沒意識到台灣現在的憲政危機有多嚴重，「但我們擔心的是，為什麼要大聲疾呼？等到人民有感覺的時候一切就都來不及了」。