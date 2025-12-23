　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

載病患飛美國！　墨西哥海軍飛機墜海釀5死

▲▼一架墨西哥海軍飛機22日下午在美國德州加爾維斯頓灣（Galveston Bay）墜海。（圖／翻攝自X）

▲墨西哥一架海軍飛機22日下午在美國德州加爾維斯頓灣墜海。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥一架海軍飛機22日下午在美國德州加爾維斯頓灣（Galveston Bay）墜海，當時機上載有燒燙傷病患。美國海岸防衛隊證實，事故已造成至少5人死亡，其中包括一名年僅2歲的幼童，另有1人仍下落不明，搜救行動持續進行中。

搜救持續進行　仍有1人失聯

根據CNN報導，美國海岸防衛隊表示，事故發生後，搜救人員立即在加爾維斯頓跨海堤道（Galveston Causeway）以西海域展開行動，22日晚間死亡人數進一步上修。目前已有2人獲救生還，但傷勢狀況尚未對外說明。

墨西哥海軍隨後發表聲明證實，機上共有8人，包括4名海軍機組人員及4名平民。

任務為運送燒燙傷病患

加爾維斯頓郡警長富倫（Jimmy Fullen）指出，該架飛機當時正執行醫療運送任務，載送燒燙傷病患前往美國接受治療。飛機起飛地為墨西哥猶加敦州（Yucatán）首府梅里達（Mérida），目的地為位於休士頓東南方約50英里的加爾維斯頓斯科爾斯國際機場（Galveston Scholes International Airport）。

目擊者、在當地釣具店工作的豪威爾（Billy Howell）表示，事發當時「幾乎完全沒有能見度」，原以為是跨海堤道發生車禍，直到後來才得知是飛機墜海。他指出，加爾維斯頓一帶常出現海霧，且霧氣可能在短時間內迅速加重。

多單位介入調查　墜機原因待釐清

加爾維斯頓郡警長辦公室指出，事故通報時間約在下午3時17分，現場已出動潛水小組、犯罪現場鑑識人員、無人機與巡邏單位。德州公共安全部、美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）也已介入協助調查。

墨西哥海軍表示，搜救與應變程序已全面啟動，並與地方政府密切合作，同時也正與墨西哥駐休士頓領事館協調後續事宜。美國海岸防衛隊則指出，墜機原因仍在調查中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄男喊「張文我的人」被逮！　八字鬍超眼熟
快訊／男歌手遭轟「公審未成年女粉」　台北跨年演出確定掰了
2026大崩盤？　美投資大師預言「史上最慘全球金融危機」
女警嗆「對盧秀燕開3槍」！還誆稱遭性侵　11月就被禁止服勤
福原愛撇婚內出軌　「時間線」被日媒打臉
非首次！　「恐嚇炸小港機場」惡男起底
73歲張菲淡出演藝圈7年　最新近照曝光
《鐵路法》三讀修正！　攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歷代最長壽日皇！　日本上皇明仁迎92歲生日

川普出手整頓？　美政府召回「近30名大使與資深外交官」

貝佐斯蓄鬍變了樣！　曬妻辣照祝56歲生日快樂

北韓新年桌曆曝！元山渡假村「金正恩搶入境」　擬開放陸客賺外匯

載病患飛美國！　墨西哥海軍飛機墜海釀5死

飯店找朋友敲錯房門　護士被「3男拖進房間」恐怖性侵4小時

2026大崩盤？　美投資大師預言「史上最慘全球金融危機」

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

2幼孩在家遇搶劫　勇媽開休旅車「高速猛撞竊賊車」成功阻搶案

去Costco別選這幾天！　美媒曝「地雷時段」

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

歷代最長壽日皇！　日本上皇明仁迎92歲生日

川普出手整頓？　美政府召回「近30名大使與資深外交官」

貝佐斯蓄鬍變了樣！　曬妻辣照祝56歲生日快樂

北韓新年桌曆曝！元山渡假村「金正恩搶入境」　擬開放陸客賺外匯

載病患飛美國！　墨西哥海軍飛機墜海釀5死

飯店找朋友敲錯房門　護士被「3男拖進房間」恐怖性侵4小時

2026大崩盤？　美投資大師預言「史上最慘全球金融危機」

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

2幼孩在家遇搶劫　勇媽開休旅車「高速猛撞竊賊車」成功阻搶案

去Costco別選這幾天！　美媒曝「地雷時段」

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

全家福袋抽BMW純電休旅、30支iPhone 17　萊爾富福箱加碼抽股票

夢時代年貨預購年菜「一次買齊」　koti koti「馬上有錢」禮盒有夠可愛

彈性育嬰留停明年上路　政府提供補貼協助企業推動變形工時

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」　一子級未能回收

高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

大都會豪賭內野新解答　波蘭柯「僅1球經驗」轉戰一壘

快訊／高雄50歲男失聯多日家屬報警　破門驚見躺床上已屍僵

長年鉛中毒！台中前議長張宏年猝死今解剖　檢驗是否毒物奪命

【媽媽以你為榮】英雄余家昶擋刀殞命　8旬母心碎告白

國際熱門新聞

12歲女孩淪性奴「想回家讀書」　日本助返國

鹿子罹罕癌病逝！享年37歲　粉絲震驚哀悼

挺孕肚抓姦　她打死「丈夫床上裸女」

投資大師：2026恐爆史上最慘金融危機

路透：美評估北京2027年底具備對台作戰取勝能力

報案求救「警拖20小時才到」　34歲女慘死家中

路透：中國已部署逾百枚洲際飛彈

92歲阿嬤打《鐵拳8》奪冠！網友跪了：比年輕人還強

輝達「將出貨中國」收高1.45％　台積電ADR漲1.50％

騰訊向日企砸300億　繞道使用輝達晶片

川普宣布打造「川普級」戰艦　親參與設計

首爾大學爆期末考集體作弊　全班成績作廢

日阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵

美校園爆「AI霸凌」！男學生傳生成裸照　13歲受害女同學竟遭退學

更多熱門

相關新聞

2幼孩在家遇搶　勇媽開休旅車猛撞竊賊車

2幼孩在家遇搶　勇媽開休旅車猛撞竊賊車

美國洛杉磯一名勇媽得知家中闖入搶匪，駕駛休旅車的她為了保護家人，立即開回家中並且奮力撞向搶匪車輛，導致竊賊只能狼狽步行逃跑，英勇畫面全被監視器拍下。

去Costco別選這幾天　美媒曝「地雷時段」

去Costco別選這幾天　美媒曝「地雷時段」

波本威士忌Jim Beam要繳稅24億！　宣布2026肯塔基州廠暫停生產

波本威士忌Jim Beam要繳稅24億！　宣布2026肯塔基州廠暫停生產

瘦瘦針Wegovy推「口服藥丸」　明年1月開賣

瘦瘦針Wegovy推「口服藥丸」　明年1月開賣

艾普斯坦檔案百頁全黑　偷下架川普照片

艾普斯坦檔案百頁全黑　偷下架川普照片

關鍵字：

墨西哥墜機德州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」流血！　相信音樂曝最新狀況

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面