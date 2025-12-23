載病患飛美國！　墨西哥海軍飛機墜海釀5死

▲墨西哥一架海軍飛機22日下午在美國德州加爾維斯頓灣墜海。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥一架海軍飛機22日下午在美國德州加爾維斯頓灣（Galveston Bay）墜海，當時機上載有燒燙傷病患。美國海岸防衛隊證實，事故已造成至少5人死亡，其中包括一名年僅2歲的幼童，另有1人仍下落不明，搜救行動持續進行中。

搜救持續進行 仍有1人失聯

根據CNN報導，美國海岸防衛隊表示，事故發生後，搜救人員立即在加爾維斯頓跨海堤道（Galveston Causeway）以西海域展開行動，22日晚間死亡人數進一步上修。目前已有2人獲救生還，但傷勢狀況尚未對外說明。

墨西哥海軍隨後發表聲明證實，機上共有8人，包括4名海軍機組人員及4名平民。

Video obtained by KHOU 11 shows a woman, believed to be one of two survivors of a medical plane crash, being rescued from Galveston Bay Monday afternoon.



Rescuers share their story with @MattKHOU tonight on KHOU 11 News at 10.https://t.co/jGHPzRAI1X pic.twitter.com/l0a3FrsjIn — KHOU 11 News Houston (@KHOU) December 23, 2025

任務為運送燒燙傷病患

加爾維斯頓郡警長富倫（Jimmy Fullen）指出，該架飛機當時正執行醫療運送任務，載送燒燙傷病患前往美國接受治療。飛機起飛地為墨西哥猶加敦州（Yucatán）首府梅里達（Mérida），目的地為位於休士頓東南方約50英里的加爾維斯頓斯科爾斯國際機場（Galveston Scholes International Airport）。

目擊者、在當地釣具店工作的豪威爾（Billy Howell）表示，事發當時「幾乎完全沒有能見度」，原以為是跨海堤道發生車禍，直到後來才得知是飛機墜海。他指出，加爾維斯頓一帶常出現海霧，且霧氣可能在短時間內迅速加重。

We're continuing to follow the very latest from Galveston, where a medial transport plane from Mexico crashed into the water. At least five people were killed, according to the Coast Guard. (Photos courtesy Sky Decker)



Latest: https://t.co/jGHPzRAI1X pic.twitter.com/rQwhQtwIXM — KHOU 11 News Houston (@KHOU) December 23, 2025

多單位介入調查 墜機原因待釐清

加爾維斯頓郡警長辦公室指出，事故通報時間約在下午3時17分，現場已出動潛水小組、犯罪現場鑑識人員、無人機與巡邏單位。德州公共安全部、美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）也已介入協助調查。

墨西哥海軍表示，搜救與應變程序已全面啟動，並與地方政府密切合作，同時也正與墨西哥駐休士頓領事館協調後續事宜。美國海岸防衛隊則指出，墜機原因仍在調查中。