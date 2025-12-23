　
國際

美國打造超級戰艦　川普：不只用來對付中國

▲▼美國總統川普宣布打造「川普級」（Trump class）戰艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普宣布打造「川普級」（Trump class）戰艦。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統川普22日宣布，美國海軍將建造兩艘新式「川普級」（Trump Class）戰鬥艦，預計最終將採購多達25艘。海軍部長費倫稱川普級是即將打造的「黃金艦隊」重要組成。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，據他們審閱海軍資料後發現，川普級戰艦將是一艘排水量超過3萬5000噸的大艦，是美軍現役勃克級（Arleigh Burke class）神盾驅逐艦（排水量約9000噸）3倍有餘，也比朱瓦特級（Zumwalt class,排水量約1萬5000噸）驅逐艦大上1倍。

排水量逾3萬噸　川普級將配極音速飛彈與雷射

當被問到新戰艦是否為因應中國之用時，川普回答「這是用來對付所有人，不只中國」；新戰艦將取代海軍的下一代驅逐艦DDG(X)計畫。

與原本DDG(X)計畫相同，新戰艦將採用目前已部署於勃克級驅逐艦Flight III構型上既有作戰系統與武器。兩名消息人士向USNI News透露，川普級將配備AN/SPY-6對空搜索雷達、128單元的MK-41垂直發射系統、12枚長程極音速飛彈及5吋艦砲。

美國海軍提供的資料顯示，川普級將保留額外武器擴充空間，包括安裝定向能武器（雷射）、可搭載核彈頭的海基巡弋飛彈及日後的電磁砲。

川普級將採用燃氣渦輪與柴油發動機驅動一組電網，為武器系統與感測器供電。川普級最高航速可超過30節，飛行甲板與機庫可支援V-22魚鷹式傾斜旋翼機，未來再搭載新研發的垂直起降飛行器。

可當艦隊打手或大腦　在美建造拚兩年半首艘下水

美國海軍在川普級的資料中指出，戰艦依任務與威脅環境不同，可採單獨行動、航艦打擊群成員或自組水面作戰群並擔任指揮。戰艦具備替有人、無人載台提供先進指揮與管制能力，將是執行海軍作戰概念的核心。

▲▼美國總統川普宣布打造「川普級」（Trump class）戰艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普表示這些戰艦將在美國本土建造。（圖／達志影像／美聯社）

綜合華盛頓郵報與華爾街日報，川普在國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及海軍部長費倫（John Phelan）陪同下，於佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）宣布打造新艦。

川普說首艦命名為「無畏號」（USS Defiant），將即刻開建，工期約為兩年半。他表示這些戰艦將在美國本土建造，但他也提到美國將與其他國家合作，不過未透露會否有外國參與實際建造。

川普稱新艦為戰鬥艦（battleship），讓人回想起航艦時代前稱霸海上的大艦巨砲情懷。他說新艦「將比史上任何戰艦強百倍」，可能採購20至25艘。

川普政府計劃的「黃金艦隊」（Golden Fleet）擬由川普級搭配數量更多的小型巡防艦組成。巡防艦將以海岸防衛隊的「傳奇級」（Legend class）為基礎研製，取代延宕多年後於上月取消的星座級（Constellation class）巡防艦計畫。

黃金艦隊恐不符當代海軍趨勢　專家不看好

海軍部長費倫之前曾向Axios新聞網透露，川普12月稍早已簽字批准「黃金艦隊」計畫。費倫今天指出，能搭載巡弋核飛彈的川普級將成為美軍核武庫一環。巡弋核飛彈項目曾於川普第一任時獲准，被拜登政府取消，後於2024年再由國會恢復。

Axios指出，川普回鍋後對展現海權已近乎執念，屢次抱怨美軍軍艦外觀鏽跡斑斑，並啟動一個造船辦公室，承諾「會很快」造新艦。這回將戰艦命名川普級，也打破美國海軍航艦用總統命名、戰鬥艦以州命名的傳統慣例。

美國海軍目前多項既有計畫如哥倫比亞級（Columbia class）核潛艦等均已延宕。據美國國會稽核處（GAO）相關報告，美國造船產業處於「長期急救狀態」，建造、維修與供應鏈等諸多環節都有缺陷，如今又要投入戰鬥艦計畫勢必再掀爭議。

華郵引述戰略暨國際研究中心（CSIS）國防與安全計畫 高級研究員坎西恩（Mark Cancian）表示，他懷疑這款戰艦是否真會下水，因為碩大身形將使戰艦具備與其他大型水面艦相同弱點；當代美國海軍一直強調小型、分散式艦隊，以因應大量飛彈、無人機作戰等新興威脅。

坎西恩直言，這艘船會引起大量討論，「但它永遠不會出海。要研發一艘如此巨大、且與現有概念截然不同的戰艦，至少需要4到5年，甚至6年」；此外目前一艘美軍驅逐艦造價約為28億美元，坎西恩估計川普級若真的開建，每艘成本恐高達100億至120億美元。

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

