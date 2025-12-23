歷代最長壽日皇！　日本上皇明仁迎92歲生日

▲宮內廳公開明仁與美智子本月8日在住處仙洞御所活動的畫面。（圖／取自宮內廳）



記者張方瑀／綜合報導

日本上皇明仁23日迎來92歲生日，成為有紀錄以來歷代最長壽的日皇。儘管今年稍早曾兩度住院，但宮內廳指出，明仁目前身體狀況穩定，生活作息大致如常。

兩度住院後恢復穩定 每日散步維持體力

綜合日媒報導，宮內廳說明，明仁今年5月因接受詳細心臟檢查住院，被診斷為「無症狀性心肌缺血」，之後為了心臟治療與使用新藥，7月再度住院。不過目前症狀相對穩定，在不增加心臟負擔的前提下，明仁每天都會與上皇后美智子一同散步，並持續進行避免肌力流失的運動。

生日釋出近況畫面 持續投入魚類研究

配合生日，宮內廳也公開明仁與美智子本月8日在住處仙洞御所活動的畫面。日媒指出，明仁目前每週仍會兩次前往皇居內的生物學研究所，參與線上「魚類分類研究會」等活動，持續投入他視為畢生志業的鰕虎魚研究。

關注戰後80週年 重視歷史記憶傳承

宮內廳表示，今年適逢第二次世界大戰結束80週年，上皇夫婦相當關心日皇德仁與皇后雅子稍早前往二戰激戰地硫磺島的行程。上皇夫婦夏季也曾前往長野縣輕井澤，關注戰後自中國撤離的日本人於當地開拓生活的歷史。

出席家庭與地方活動 今日接受家人祝賀

回顧今年行程，上皇夫婦9月出席慶祝孫子悠仁成年的晚宴，10月則在神奈川縣葉山御用邸停留期間，與當地居民交流。宮內廳指出，明仁今天將在住處接受日皇夫婦以及孫女愛子內親王等家人的祝賀，低調迎接92歲生日。