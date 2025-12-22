新北大鵬國小耶誕雙語派對　公私協力溫馨送暖偏鄉學童

記者郭世賢／新北報導

歲末耶誕佳節將至，新北市萬里區大鵬國民小學於今（22日）上午在校內綜合教室溫馨舉辦「耶誕雙語派對（Christmas Bilingual Party）」，活動結合雙語教育、學生多元展演與公益送暖行動，邀請家長及社區共同參與，並在公私協力下，為偏鄉學童打造一場兼具學習意義與溫度的耶誕盛會。活動當日特別邀請萬里區長黃雱勉蒞臨關心學童學習情形，與師生一同迎接溫馨佳節。

▲耶誕雙語派對暖心開跑，萬里大鵬國小打造有溫度學習環境。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

大鵬國小指出，本次耶誕雙語派對以「愛與分享、雙語同行」為核心理念，將中英雙語自然融入節慶活動設計，讓學生在真實情境中體驗語言學習的樂趣。校園現場佈置充滿濃厚耶誕氛圍，聖誕樹、燈飾與節慶裝置點綴其中，營造溫馨且具國際感的學習環境，也展現學校持續推動雙語教育與國際教育向下扎根的成果。

活動於上午9時30分正式揭開序幕，首先登場的是「國泰寒冬送暖」活動，並由大鵬國小附設幼兒園及國小低、中、高年級學生輪番帶來精彩表演。幼兒園將母語教學融入節慶活動中，讓孩子在遊戲中學習母語，小朋友化身為可愛動物，自編創耶誕劇《動物跟鬼的故事》，不僅透過撕貼畫共同完成班級合作故事書，更從平面創作走向舞台演出，進行立體戲劇呈現，展現豐富的學習成果。

國小部份，低、中、高年級學生分別以不同曲目展現踢踏舞多元風貌，其中低年級學生更是首次學習踢踏舞後的正式演出，孩子們勤加練習，自信站上舞台，從小扎根表演藝術基礎，獲得現場來賓與家長熱烈掌聲。

萬里區長黃雱勉致詞時表示，感謝學校用心規劃耶誕雙語派對，讓孩子在歡樂中學習、在關懷中成長，也感謝企業長期投入偏鄉教育，透過實際行動陪伴孩子迎接佳節，讓社會的溫暖持續在校園中流動。

國泰公益集團長期關注偏鄉教育，自2002年起推動「寒冬送暖」行動，至今已邁入第24年。國泰人壽由陳漢毅經理與鄭百善經理代表到場，親自致贈由國泰員工捐款準備的耶誕禮物暖手抱枕，讓孩子在寒冷冬日中於午休時能實際使用，感受到來自社會滿滿的關懷與祝福。國泰人壽表示，希望透過年年不間斷的陪伴，將「給人幸福就是幸福」的理念傳遞給孩子，鼓勵他們未來有能力時，也能成為付出與回饋社會的一份子。

接續於10時20分進行的是「無與倫比送暖」及雙語趣味活動，由生麗無與倫比團隊志工進校服務，倫倫老師號召團隊志工進行愛心募款，將所得捐助偏鄉學童所需物資，並依不同年齡層精心準備禮物，包括幼兒園學習教具及全校學童的耶誕禮物，讓孩子們開心又感恩。學校外師與英語教師亦帶領學生進行雙語字詞教學與賓果遊戲，透過互動式活動引導學生自然開口說英語，提升學習興趣與自信心。

▲▼大鵬國小校長徐嘉鴻（右）與學童們同樂。

活動最後於上午11時登場的是「生生不息送暖」行動及手作薑餅課程，由公益信託生生不息教育基金發起，結合各界力量，為偏鄉或弱勢學童提供生活用品、愛心禮物與多元學習機會，傳遞關懷與溫暖，並引導孩子學習回饋社會，讓善的循環持續延續。

透過親手製作薑餅的體驗活動，大鵬國小引導學生在動手做的過程中學習合作、分享與感恩，讓愛與善的種籽在校園中持續發芽，實踐教育與公益並行的核心價值。

大鵬國小校長徐嘉鴻表示，透過耶誕雙語派對的舉辦，不僅讓學生在歡樂中學習語言、展現才藝，更重要的是引導孩子理解關懷他人與回饋社會的意義。教育局亦肯定學校善用社會資源，結合雙語教育與公益行動，為偏鄉學童創造更多元且具溫度的學習經驗，讓教育成為支持孩子安心成長的重要力量。