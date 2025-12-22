　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北大鵬國小耶誕雙語派對　公私協力溫馨送暖偏鄉學童

記者郭世賢／新北報導

歲末耶誕佳節將至，新北市萬里區大鵬國民小學於今（22日）上午在校內綜合教室溫馨舉辦「耶誕雙語派對（Christmas Bilingual Party）」，活動結合雙語教育、學生多元展演與公益送暖行動，邀請家長及社區共同參與，並在公私協力下，為偏鄉學童打造一場兼具學習意義與溫度的耶誕盛會。活動當日特別邀請萬里區長黃雱勉蒞臨關心學童學習情形，與師生一同迎接溫馨佳節。

▲新北大鵬國小耶誕雙語派對登場。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲耶誕雙語派對暖心開跑，萬里大鵬國小打造有溫度學習環境。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

大鵬國小指出，本次耶誕雙語派對以「愛與分享、雙語同行」為核心理念，將中英雙語自然融入節慶活動設計，讓學生在真實情境中體驗語言學習的樂趣。校園現場佈置充滿濃厚耶誕氛圍，聖誕樹、燈飾與節慶裝置點綴其中，營造溫馨且具國際感的學習環境，也展現學校持續推動雙語教育與國際教育向下扎根的成果。

活動於上午9時30分正式揭開序幕，首先登場的是「國泰寒冬送暖」活動，並由大鵬國小附設幼兒園及國小低、中、高年級學生輪番帶來精彩表演。幼兒園將母語教學融入節慶活動中，讓孩子在遊戲中學習母語，小朋友化身為可愛動物，自編創耶誕劇《動物跟鬼的故事》，不僅透過撕貼畫共同完成班級合作故事書，更從平面創作走向舞台演出，進行立體戲劇呈現，展現豐富的學習成果。

▲新北大鵬國小耶誕雙語派對登場。（圖／新北市大鵬國小提供）

國小部份，低、中、高年級學生分別以不同曲目展現踢踏舞多元風貌，其中低年級學生更是首次學習踢踏舞後的正式演出，孩子們勤加練習，自信站上舞台，從小扎根表演藝術基礎，獲得現場來賓與家長熱烈掌聲。

萬里區長黃雱勉致詞時表示，感謝學校用心規劃耶誕雙語派對，讓孩子在歡樂中學習、在關懷中成長，也感謝企業長期投入偏鄉教育，透過實際行動陪伴孩子迎接佳節，讓社會的溫暖持續在校園中流動。

▲新北大鵬國小耶誕雙語派對登場。（圖／新北市大鵬國小提供）

國泰公益集團長期關注偏鄉教育，自2002年起推動「寒冬送暖」行動，至今已邁入第24年。國泰人壽由陳漢毅經理與鄭百善經理代表到場，親自致贈由國泰員工捐款準備的耶誕禮物暖手抱枕，讓孩子在寒冷冬日中於午休時能實際使用，感受到來自社會滿滿的關懷與祝福。國泰人壽表示，希望透過年年不間斷的陪伴，將「給人幸福就是幸福」的理念傳遞給孩子，鼓勵他們未來有能力時，也能成為付出與回饋社會的一份子。

接續於10時20分進行的是「無與倫比送暖」及雙語趣味活動，由生麗無與倫比團隊志工進校服務，倫倫老師號召團隊志工進行愛心募款，將所得捐助偏鄉學童所需物資，並依不同年齡層精心準備禮物，包括幼兒園學習教具及全校學童的耶誕禮物，讓孩子們開心又感恩。學校外師與英語教師亦帶領學生進行雙語字詞教學與賓果遊戲，透過互動式活動引導學生自然開口說英語，提升學習興趣與自信心。

▲新北大鵬國小耶誕雙語派對登場。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲▼大鵬國小校長徐嘉鴻（右）與學童們同樂。

▲新北大鵬國小耶誕雙語派對登場。（圖／新北市大鵬國小提供）

活動最後於上午11時登場的是「生生不息送暖」行動及手作薑餅課程，由公益信託生生不息教育基金發起，結合各界力量，為偏鄉或弱勢學童提供生活用品、愛心禮物與多元學習機會，傳遞關懷與溫暖，並引導孩子學習回饋社會，讓善的循環持續延續。

透過親手製作薑餅的體驗活動，大鵬國小引導學生在動手做的過程中學習合作、分享與感恩，讓愛與善的種籽在校園中持續發芽，實踐教育與公益並行的核心價值。

大鵬國小校長徐嘉鴻表示，透過耶誕雙語派對的舉辦，不僅讓學生在歡樂中學習語言、展現才藝，更重要的是引導孩子理解關懷他人與回饋社會的意義。教育局亦肯定學校善用社會資源，結合雙語教育與公益行動，為偏鄉學童創造更多元且具溫度的學習經驗，讓教育成為支持孩子安心成長的重要力量。

▲新北大鵬國小耶誕雙語派對登場。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北大鵬國小耶誕雙語派對登場。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北大鵬國小耶誕雙語派對登場。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北大鵬國小耶誕雙語派對登場。（圖／新北市大鵬國小提供）

▲新北大鵬國小耶誕雙語派對登場。（圖／新北市大鵬國小提供）

【更多新聞】

►疑失控「擦撞機車」再猛撞橋墩！休旅車頭變形駕駛亡　女騎士送醫

►妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

►基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲搞破壞！驚嚇槍手雙親惹殺機

►毒駕暴衝撞死女行人！基隆男「1年5度涉毒」　前科累累黑歷史曝

►新北巡佐護航賭場「營業1天收1萬」索賄34萬　圖利罪判4年半

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「健檢正常為何罹癌」　名醫點出殘酷真相！
快訊／張文恐攻動機成謎　警公布「孤狼專線」
北捷恐攻「被當火警」　張文轉戰南西擴大傷亡
快訊／55歲男鬧區揮鐮刀　確定收押！
地獄40天！12歲女孩淪性奴「想回家讀國中」　日政府加速助返
恐攻北捷「18分鐘血腥動線」曝　戰術觸動41組火煙探測器

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北大鵬國小耶誕雙語派對　公私協力溫馨送暖偏鄉學童

守護東部通勤族！關山警提升火車站巡邏密度

迎接國民法官法新制　台東警攜手東檢強化蒐證實務

幼兒自我保護宣導進校園　台東婦幼警與孩子共築安全防線

台東市衛生所設計優化剪綵　加碼補助不孕治療與凍卵

掌握0-6歲黃金期　台東縣首創「兒童發展篩檢工具箱」

台東警強化校園巡守勤務　全力守護學童安全

卑南溪水覆蓋修復達八成　台東縣府攜手八河分署守護好空氣

台東建構卑南族民族教育資料庫暨多元教材　教育處辦成果展

光華高中冬日限定教育秀　藝術展、國際文化節、熱血運動會一次到位

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

新北大鵬國小耶誕雙語派對　公私協力溫馨送暖偏鄉學童

守護東部通勤族！關山警提升火車站巡邏密度

迎接國民法官法新制　台東警攜手東檢強化蒐證實務

幼兒自我保護宣導進校園　台東婦幼警與孩子共築安全防線

台東市衛生所設計優化剪綵　加碼補助不孕治療與凍卵

掌握0-6歲黃金期　台東縣首創「兒童發展篩檢工具箱」

台東警強化校園巡守勤務　全力守護學童安全

卑南溪水覆蓋修復達八成　台東縣府攜手八河分署守護好空氣

台東建構卑南族民族教育資料庫暨多元教材　教育處辦成果展

光華高中冬日限定教育秀　藝術展、國際文化節、熱血運動會一次到位

周思齊當初完全沒看好中華隊　憶12強奪冠前吶喊「別再重演2013」

王齊麟24歲親弟首露面！188公分帥氣外型掀網討論　曾征全大運羽球賽

玄彬放閃孫藝真：她得影后我更開心　3歲兒被讚有超萌漫畫五官

2026年消費調查：民眾消費持續降溫　只有一件事「再貴都買單」

新北大鵬國小耶誕雙語派對　公私協力溫馨送暖偏鄉學童

戀愛運超旺常有的5大共通點：不急著證明被愛

快訊／張文恐攻動機與資金成謎　警公布「孤狼專線」檢舉電話

彩色粉末一撒就起火　印度勝選遊行變煉獄16人緊急送醫

基隆網紅漁港打卡地變寶萊塢！　高捷「跺腳、抖肩」熱舞畫面曝光

中共中央軍委舉行新晉升上將軍銜儀式　習近平頒發命令狀與祝賀

【弄巧成拙】悼北捷死者秀品牌挨轟　UG董事長哽咽鞠躬道歉

地方熱門新聞

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

冬至撞天赦日怎拜？台灣首廟天壇曝8秘訣

蔡易餘獲翁章梁、議長張明達掃街支持

李多慧為Feeling18世界冠軍麵包和公益競標代言

埔里市區民宅傳火警2鄰戶遭殃

立委林國成南下永康發高麗菜與鄉親話家常

台東最美星空連奪英國、紐約設計金獎　國際肯定再升級

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

全台最高雲端上的耶誕樹　今點燈閃耀

新竹都城隍278年首度蒞臨龍潭　地方信仰交流

彰化「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

台中購物節最終場抽百萬　消費321億再創高峰

台南新營圓環標線大改造全台市區首座螺旋圓環正式上路

更多熱門

相關新聞

雙溪中坑古道登山猝死　81歲領隊倒地送醫不治

雙溪中坑古道登山猝死　81歲領隊倒地送醫不治

新北市雙溪區今（20日）發生一起登山疑猝死意外！消防局上午10時28分接獲通報，中坑古道一行約50人登山團途中，擔任領隊81歲鍾姓男子突然身體不適倒地，當場失去意識，同行山友見狀，立即在現場替鍾男實施CPR急救，並通報119求助。消防人員趕抵後接手急救處置，隨後合力將患者搬運下山至登山口，再由救護車緊急送往八堵礦工醫院搶救，但經院方全力急救後，仍不幸宣告不治。

全國第一！新北非營利幼兒園再+4

全國第一！新北非營利幼兒園再+4

新北無礙時裝秀　侯友宜：讓身障者勇敢發光

新北無礙時裝秀　侯友宜：讓身障者勇敢發光

新北文化志工感恩大會　侯友宜頒獎表揚藝文推手

新北文化志工感恩大會　侯友宜頒獎表揚藝文推手

世界猴子日宣導防猴衝突　新北動保處：記住「5大原則」

世界猴子日宣導防猴衝突　新北動保處：記住「5大原則」

關鍵字：

新北市萬里區大鵬國小雙語教育耶誕派對

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

福原愛本來沒想再嫁！

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面