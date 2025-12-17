新北4所非營利幼兒園聯合開幕　侯友宜：目標8年增300班、全國第一

▲新北市4所非營利幼兒園聯合開幕，市長侯友宜出席典禮，盼持續擴大公共化幼兒園量能與品質，打造優質、平價、就近的育兒環境。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／新北報導

「謝謝你，有這麼好的環境」、「我愛你」小小萌娃奶音說愛你，新北市長侯友宜聽了也融化。為了讓每位孩子都能在充滿幸福感的環境中成長，新北市持續升級公共化幼兒園，板橋新月、新店民安、捷運員工子女及板橋永翠等4所非營利幼兒園於16日同步開幕。

▲新北市長侯友宜出席4所非營利幼兒園聯合開幕典禮。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

市長侯友宜出席活動時表示，此次4所非營利幼兒園同步啟動，可說是新北市規模最大的一次幼兒園聯合開幕典禮。其中，新月幼兒園改建後擴充至18班、可收托400名幼兒，規模躍居全國最大；加上另外3園，總共達32班、可收托876名幼兒，大幅減輕了許多家庭的托育壓力。

▲新月非營利幼兒園改建後規模躍居全國最大。

新北市自108學年度起，已新增275班公共化幼兒園、收托超過5.6萬名幼兒，規模全國第一。侯友宜強調，市府推動公共化及準公共幼兒園政策不遺餘力，朝向「8年增設300班」目標邁進，鼓勵年輕世代多生育，安心地在這塊土地上養育下一代。他也感謝許多學校騰出餘裕空間，以及民間團體回饋公共空間，讓幼兒園班級數不斷成長。

▲新月幼兒園幼生送上手作禮給市長侯友宜。

新北市以「優質、平價、就近」推動公共幼托政策，透過公私協力模式引入多元資源，不僅提升公共化幼兒園的量能與品質，也有效舒緩托育需求，為孩子打造安全、穩定的成長環境，讓家長放心生育，共同打造友善育兒的城市。

新北市政府廣告