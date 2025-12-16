　
社會 社會焦點 保障人權

毒駕暴衝撞死女行人！基隆男「1年5度涉毒」　前科累累黑歷史曝

▲▼基隆市仁一路毒駕，釀1死2傷，肇事者楊男，曾有多次吸毒、毒駕紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲楊男在蔬果行肇事前，先於仁一路「刷一整排防撞桿」，明顯已經神志不清。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市信義區仁一路59號昨（15日）上午11時7分發生一起毒駕致死車禍！一名55歲楊姓男子吸食毒品後駕車上路，行駛過程中車身左右搖晃，先衝撞中央分隔島，再擦撞路旁水果攤前的8輛機車與2輛汽車，釀成1死2傷的悲劇。經調查顯示，楊男1年內已涉及第5起毒品案件，其中3起為毒駕肇事，前科累累，未料此次卻奪走無辜人命。

基隆市警察局長林信雄表示，楊男於5天前才發生一起車禍，當時警方到場檢視後，確認車內及楊男身上均未發現毒品，且其意識清楚、對答如流，並自述患有癲癇。由於楊男長期為警方高度關注的毒品人口，雖對其行為有所懷疑，但仍須依相關法規規定，才能進行毒品快篩檢測。

▲▼基隆市仁一路毒駕，1死2傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲楊男隨後於蔬果行自撞，釀成1死2傷慘劇。

事實上，楊男並非首次毒駕，過去即有吸毒前科，曾5度被查獲於車內持有毒品，其中3件涉及毒駕肇事；今年截至目前已犯下5起毒品相關案件。此外，楊男先前另有犯下重利、妨礙自由及毒品等罪，也曾因毒品案入監服刑，刑案紀錄前科累累。

警方調查，楊男疑似吸食喪失煙彈後駕車，在神智不清狀態下行經仁一路，先擦撞一整排防撞桿，異常行徑引起路旁騎士側目；隨後再行駛約250公尺，於蔬果行前自撞釀禍。

▲▼基隆市仁一路毒駕，釀1死2傷，肇事者楊男，曾有多次吸毒、毒駕紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲楊男遭警方帶回，依《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪送辦。

回顧15日事故當時，楊男行經仁一路時，車輛左右搖晃並逐漸向右偏移，隨即暴衝橫掃路旁8輛機車及2輛汽車，最後撞上停靠路邊的小客車才停下。當時一名55歲女子正準備外出買菜，閃避不及遭撞，送醫搶救後仍宣告不治；另名66歲林姓騎士遭波及受輕傷，楊男本人亦受傷，3人皆送往醫院治療。

警方事後在肇事車輛內，查獲第二級毒品依托咪酯2顆，對楊男實施酒測，酒測值為0，但煙彈及唾液快篩均呈毒品陽性反應。全案將依《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪，移送基隆地檢署偵辦，至於詳細案情仍待進一步調查釐清。

▲▼基隆市仁一路毒駕，釀1死2傷，肇事者楊男，曾有多次吸毒、毒駕紀錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

12/14 全台詐欺最新數據

基隆警強力取締毒駕　拒測唾液快篩重罰18萬吊照

基隆警強力取締毒駕　拒測唾液快篩重罰18萬吊照

基隆市近期發生毒駕造成重大傷亡案件，市長謝國樑高度重視，昨（15日）即召集衛生局、消防局及警察局進行跨局處研商，全面檢視毒駕防制作為，並指示警察局持續加強攔檢盤查、提高執法密度，同時規劃導入防撞防護設備，確保第一線同仁執勤安全。今（16日）市府召開記者會，重申對於重大毒駕案件與毒駕累犯，警察局將建請檢察官聲請羈押，以最嚴格標準處理，展現市府零容忍立場。

基隆毒駕男猛撞蔬果行奪命　5天前曾自撞藥局

基隆毒駕男猛撞蔬果行奪命　5天前曾自撞藥局

網售含禁藥「爆so錠」　女賣家緩刑2年

網售含禁藥「爆so錠」　女賣家緩刑2年

台南媽酒店上班！女嬰陪吸「二手毒煙霧」嗆奶亡

台南媽酒店上班！女嬰陪吸「二手毒煙霧」嗆奶亡

女子將違禁品藏胸罩內被揪出 哭訴：爸媽知道會打死我

女子將違禁品藏胸罩內被揪出 哭訴：爸媽知道會打死我

