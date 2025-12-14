全台首創新北無礙時裝秀　侯友宜：讓身障者勇敢發光

▲《2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT》由市府攜手輔仁大學、臺北城市科技大學、醒吾科技大學及伊林娛樂共同打造。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（14日）舉辦全台首創的《2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT》，邀請30位身心障礙者，年齡從2歲到78歲，共同踏上舞台完成精彩的時尚展演。市長侯友宜出席活動表示，希望透過這場時裝秀讓身障者走出勇敢與自信，並讓這份力量不斷延續下去。

侯友宜表示，新北市身障人口超過18萬人，為鼓勵他們走出來，市府也持續完善相關福利政策，包括設置日照中心、手作坊等機構，積極幫助身心障礙者在社會立足。

《2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT》由市府攜手輔仁大學、臺北城市科技大學、醒吾科技大學及伊林娛樂共同打造。展演服裝來自台灣設計師品牌 INFDARK、STORYWEAR、倫敦時裝週 SS26 秀服，以及輔大織品系作品，並由城市科大時尚造型系提供專業髮妝。

站上伸展台的每位參與者都接受量身規劃走秀台步與造型設計，讓不同障別、不同身體狀態的人都能自信地走上舞台，展現「限制不會阻擋美，勇敢就是最好的時尚」。

▲新北無礙SHINE YOUR LIGHT時裝秀，侯友宜鼓勵身障者走出勇敢與自信。