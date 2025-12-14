新北文化志工感恩大會　侯友宜頒獎表揚藝文推手

▲新北市文化志工感恩大會，侯友宜頒獎肯定志工藝文推廣貢獻。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（14日）出席「2025年文化志工感恩大會」，頒發感謝狀及獎項，肯定文化志工長期投入新北在地藝術與文化推廣的付出。侯友宜表示，文化志工是推動文化藝術的重要力量，不僅促進文化交流、接軌國際，也讓新北市各個角落充滿文化氣息，期盼更多市民朋友加入文化志工行列。

侯友宜指出，新北市文化志工服務面向多元，包含故事、文史及外語等類型，讓志工得以發揮專長，深化在地文化推廣。今年文化類志願服務評鑑暨獎勵，共表揚230位個人獎項得主、9位楷模獎及5個績優團隊，整體獲獎人數較上屆成長約35%。他也提到，文化志工服務遍及博物館、藝文館舍及各項藝文活動，今年更新增新北市美術館志工隊，透過每2年一次的評鑑表揚，向志工們致上感謝。

▲侯友宜表示，文化志工是推動文化藝術的重要力量，期盼更多市民朋友加入文化志工行列。

文化局表示，文化類志願服務評鑑暨獎勵每2年舉辦一次，今年共有230位志工獲頒個人獎項。其中，楷模獎得主趙文義志工在新莊文藝中心服務超過23年，以慈愛與耐心陪伴孩子閱讀，被親切稱為「趙爺爺」，其溫暖身影深植許多小讀者心中。

另外，周芳軍志工退休後投入新北文史學會志工行列已12年，長期參與新店溪在地史料調查與耆老訪談，並完成《車仔寮物語》刊物及「烏來學台車歷史文化特展」，成為重要的在地教學資源。楊莒民志工為外交官退休，具備優異外語能力，曾於雙十國慶期間於新北市立圖書館總館接待吐瓦魯總理、尼泊爾市長及史瓦濟蘭等外賓，展現高度專業素養。

▲新北市府持續完善相關福利政策，包括設置日照中心、手作坊等機構，積極幫助身心障礙者在社會立足。