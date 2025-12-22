1圖看懂「跑、躲、護」3大守則　北市發布學生安全指引

▲近來社會事件，引發家長及學生對公共安全關注。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

近日台北捷運、中山商圈發生隨機攻擊事件，震撼全台，也引發家長與學生對公共安全的關注。為協助學生穩定情緒，並建立面對突發狀況時的基本應變能力，台北市政府教育局今（22）日發布「學生安全守則」行動指引，提供學校作為安全教育與校園宣導的依據。

教育局表示，已於12月20日函請各級學校，依《台北市政府教育局強化校園安全防護機制實施計畫》及教育部相關規定，持續落實學生人身安全教育，並提醒學校依學生年齡層調整宣導方式，避免過度描述暴力情節，將重點放在提升警覺、冷靜應變能力。

▼北市發布學生安全指引，1圖看懂「跑、躲、護」3大守則。（圖／台北市教育局提供，點圖可放大）

安全指引以「跑、躲、護」為核心行動概念，引導學生在公共空間中留意周遭環境，避免因低頭使用3C產品而忽略異狀，並在察覺危險時即刻遠離現場，不圍觀、不拍攝。若無法第一時間離開，也應尋找具有遮蔽性的空間暫時避開，並在必要時保護頭部、頸部等身體要害，降低受傷風險。

教育局也提醒，學生在脫離危險後，應儘速向師長或家人通報，並在必要時撥打110或119求助，同時避免轉傳未經查證的影像或訊息，以免造成恐慌或二度傷害。

除了安全行動宣導外，教育局同步要求各校啟動心理關懷與輔導機制，若學生在相關宣導或社會事件後出現緊張、害怕或情緒不安反應，校方應主動提供關懷，並引導學生善用校內輔導資源，協助穩定情緒。

在校園安全維護方面，已轉知學校在學生上下學時段、大型活動期間，與警察機關保持密切聯繫，加強巡邏與警力部署，並結合台北市政府警察局婦幼警察隊資源，由具實務經驗的專業人員入校進行說明，強化學生自我保護與正確求助的能力。

教育局強調，這次發布的學生安全行動指引，重點在於培養學生對環境風險的辨識力與應變知能，讓學生在校內外各種情境中，都能冷靜判斷、適當行動並正確求助。市府也將持續以教育為核心，整合相關資源，陪伴學生在安心、穩定的學習環境中成長。