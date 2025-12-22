　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

欣賞海景健身！花蓮太平洋公園再升級　成人體健新場域完工啟用

▲▼縣長徐榛蔚親自主持「太平洋公園成人體健區暨周邊震災復健工程」完工啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲縣長徐榛蔚親自主持「太平洋公園成人體健區暨周邊震災復健工程」完工啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為持續提升公共休憩空間品質，打造兼具運動、休閒與觀光機能的全齡友善場域，花蓮縣政府21日舉辦「太平洋公園成人體健區暨周邊震災復健工程」完工啟用典禮，由縣長徐榛蔚親自主持。縣府表示，太平洋公園整體環境已全面升級，未來將以更安全、友善且充滿活力的面貌，迎接縣民與遊客，成為融合健康運動、文化氛圍與海岸景觀的重要城市亮點。

▲▼縣長徐榛蔚親自主持「太平洋公園成人體健區暨周邊震災復健工程」完工啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣地理位置獨特，背山面海，山海交織的環境形塑出花東縱谷及太平洋沿岸豐富的自然景觀。太平洋公園緊鄰太平洋海岸線，是縣內重要的濱海休憩據點，長期以來南側主打高齡者與親子友善環境，北側則以青少年活動場域為特色。為回應不同年齡層民眾的運動需求，縣府本次特別規劃新建成人體健設施設備，補足一般成年人戶外運動空間，讓喜愛運動的民眾可一邊欣賞優美海景一邊使用體健設施。

▲▼縣長徐榛蔚親自主持「太平洋公園成人體健區暨周邊震災復健工程」完工啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，縣府以「整個花蓮就是全民健身房」為理念，持續營造戶外運動空間，並以「健康城市」與「全齡友善」為施政目標，透過完善公共建設，讓運動成為生活的一部分。太平洋公園除新增成人體健設施，改善既有木棧道外、也針對因0403地震受損的鋪面及人行橋進行修補及重建，本次完工啟用後太平洋公園愈發亮眼，並結合藝術創作與觀光特色，讓更多民眾與遊客走進花蓮、親近自然，展現花蓮品牌的獨特魅力。

▲▼縣長徐榛蔚親自主持「太平洋公園成人體健區暨周邊震災復健工程」完工啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府建設處長鄧子榆表示，本次啟用典禮之區塊涉及2個工程，分為「太平洋公園新建成人體健設施設備、周邊步道整修暨陽光電城周邊設施坡道改善工程」及「太平洋公園0403震災復建工程」，2個工程內容包含，新建成人體建區、觀音步道及鸚鵡螺步道之木棧道整修、新建與觀音步道串接的人行橋，重新繪製北濱段3D彩繪以及改善陽光電城周邊既有設施坡道等，工區遍布整個太平洋公園，施工期間也儘量縮小對民眾的影響，也時常協調2個工程間之工期，今日2個工程可順利銜接並同時完工啟用，要感謝設計及施工團隊，也謝謝花蓮縣民的體諒。

▲▼縣長徐榛蔚親自主持「太平洋公園成人體健區暨周邊震災復健工程」完工啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

鄧子榆指出，本次全面提升太平洋公園的通行安全與使用便利性。整體設計構想係依使用者需求進行規劃，結合海洋意象與開放式運動空間，營造具有花蓮海岸風情的運動與遊憩環境，讓民眾能在此活動筋骨、舒暢身心。

隨著設施與環境日益完善，太平洋公園將吸引更多縣民與遊客走入公園、親近海洋，讓運動與休憩融入日常生活。縣府將持續推動運動旅遊與特色產業發展，提升全民運動風氣，打造兼具健康、觀光與永續發展的幸福花蓮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「強姦」、「精液豆漿」入考題！　國中師下場出爐
內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」
NBA合轟302分！　創35年來最狂紀錄
老媽「吃到要洗腎」！商品包裝曝光　市場、醫院都有人賣
五月天周六開唱　盧秀燕急宣布：全城緊急戒備
UG慘翻車「另間店捐款反被讚爆」　大票人曝關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

欣賞海景健身！花蓮太平洋公園再升級　成人體健新場域完工啟用

企業家回饋教育典範　黃清樹董事長長期挹注資源助崑大生站上國際

達麗建設回饋社會　捐贈南市消防局幫浦消防車強化救災量能

府城300歲生日禮！「日月参上 蝴蝶結行動」登場　週末街頭變身音樂禮盒

富里打造藝文學習新地標 ！斥資5千萬已決標　估明年底完工亮相

馬太鞍溪鋼便橋進度超前！陳世凱視察：提前於明年元旦通車

花蓮青少年職涯探索特色！攀樹體驗困難挫折　見證自信成長銳變

台南YouBike優惠不變！　2026年起市民卡半價、TPass前30分鐘免費

綠島船舶疑漏油…柴油外洩港區水域！海巡啟動油污應變機制堵汙染

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

欣賞海景健身！花蓮太平洋公園再升級　成人體健新場域完工啟用

企業家回饋教育典範　黃清樹董事長長期挹注資源助崑大生站上國際

達麗建設回饋社會　捐贈南市消防局幫浦消防車強化救災量能

府城300歲生日禮！「日月参上 蝴蝶結行動」登場　週末街頭變身音樂禮盒

富里打造藝文學習新地標 ！斥資5千萬已決標　估明年底完工亮相

馬太鞍溪鋼便橋進度超前！陳世凱視察：提前於明年元旦通車

花蓮青少年職涯探索特色！攀樹體驗困難挫折　見證自信成長銳變

台南YouBike優惠不變！　2026年起市民卡半價、TPass前30分鐘免費

綠島船舶疑漏油…柴油外洩港區水域！海巡啟動油污應變機制堵汙染

艾怡良「挺生財奶」片段爆紅300萬人看過！　胸前解剖縫合演大體

吳宗憲護航藍委赴中扯沈伯洋父親器官　綠轟：泯滅人性毫無下限

UG董事長道歉仍遭抵制　母公司股價盤中慘跌逾7%

金城國中考題驚見「精液豆漿」…涉案教師遭解聘！4年內不得再聘任

The Balvenie「百富宴」串起歲末百味　全台18家中餐廳端出餐酒新選擇

「一堆人在影射我！」　Cheap強硬聲明：會請律師一個個告

澳門官也街爆紅「探窗拉花咖啡師」　甜筒卡布奇諾邊喝邊啃

接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

20歲「歐洲最美公主」獨自開飛機！　完成空軍首次單飛

欣賞海景健身！花蓮太平洋公園再升級　成人體健新場域完工啟用

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

地方熱門新聞

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

冬至撞天赦日怎拜？台灣首廟天壇曝8秘訣

蔡易餘獲翁章梁、議長張明達掃街支持

李多慧為Feeling18世界冠軍麵包和公益競標代言

埔里市區民宅傳火警2鄰戶遭殃

立委林國成南下永康發高麗菜與鄉親話家常

台東最美星空連奪英國、紐約設計金獎　國際肯定再升級

全台最高雲端上的耶誕樹　今點燈閃耀

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

新竹都城隍278年首度蒞臨龍潭　地方信仰交流

台中購物節最終場抽百萬　消費321億再創高峰

彰化「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

台南YouBike優惠不變！2026年起市民卡半價、TPass前30分鐘免費

更多熱門

相關新聞

斥資5千萬　富里打造藝文學習新地標明年底亮相

斥資5千萬　富里打造藝文學習新地標明年底亮相

花蓮縣富里鄉公所推動的「富里鄉多功能中心整建計畫」日前順利完成決標，總經費達新台幣5,000萬元，預計於115年底完工啟用。此一重大公共建設將為富里鄉帶來嶄新的藝文與學習空間，不僅改善既有設施老舊問題，更將全面提升地方文化軟實力，成為富里鄉文化發展的重要里程碑。

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

陸71歲奶奶瘋健身練出「少女背」：要在老去的路上活成想要的樣子

陸71歲奶奶瘋健身練出「少女背」：要在老去的路上活成想要的樣子

光復YouBike添新站　第10站「糖廠站」啟用

光復YouBike添新站　第10站「糖廠站」啟用

不只蛋白質！喝「1款蔬菜汁」長肌肉　研究：肌力提升7%

不只蛋白質！喝「1款蔬菜汁」長肌肉　研究：肌力提升7%

關鍵字：

欣賞海景健身太平洋公園成人體健完工啟用

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面