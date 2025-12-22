欣賞海景健身！花蓮太平洋公園再升級　成人體健新場域完工啟用

▲縣長徐榛蔚親自主持「太平洋公園成人體健區暨周邊震災復健工程」完工啟用典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為持續提升公共休憩空間品質，打造兼具運動、休閒與觀光機能的全齡友善場域，花蓮縣政府21日舉辦「太平洋公園成人體健區暨周邊震災復健工程」完工啟用典禮，由縣長徐榛蔚親自主持。縣府表示，太平洋公園整體環境已全面升級，未來將以更安全、友善且充滿活力的面貌，迎接縣民與遊客，成為融合健康運動、文化氛圍與海岸景觀的重要城市亮點。

花蓮縣地理位置獨特，背山面海，山海交織的環境形塑出花東縱谷及太平洋沿岸豐富的自然景觀。太平洋公園緊鄰太平洋海岸線，是縣內重要的濱海休憩據點，長期以來南側主打高齡者與親子友善環境，北側則以青少年活動場域為特色。為回應不同年齡層民眾的運動需求，縣府本次特別規劃新建成人體健設施設備，補足一般成年人戶外運動空間，讓喜愛運動的民眾可一邊欣賞優美海景一邊使用體健設施。

徐榛蔚表示，縣府以「整個花蓮就是全民健身房」為理念，持續營造戶外運動空間，並以「健康城市」與「全齡友善」為施政目標，透過完善公共建設，讓運動成為生活的一部分。太平洋公園除新增成人體健設施，改善既有木棧道外、也針對因0403地震受損的鋪面及人行橋進行修補及重建，本次完工啟用後太平洋公園愈發亮眼，並結合藝術創作與觀光特色，讓更多民眾與遊客走進花蓮、親近自然，展現花蓮品牌的獨特魅力。

縣府建設處長鄧子榆表示，本次啟用典禮之區塊涉及2個工程，分為「太平洋公園新建成人體健設施設備、周邊步道整修暨陽光電城周邊設施坡道改善工程」及「太平洋公園0403震災復建工程」，2個工程內容包含，新建成人體建區、觀音步道及鸚鵡螺步道之木棧道整修、新建與觀音步道串接的人行橋，重新繪製北濱段3D彩繪以及改善陽光電城周邊既有設施坡道等，工區遍布整個太平洋公園，施工期間也儘量縮小對民眾的影響，也時常協調2個工程間之工期，今日2個工程可順利銜接並同時完工啟用，要感謝設計及施工團隊，也謝謝花蓮縣民的體諒。

鄧子榆指出，本次全面提升太平洋公園的通行安全與使用便利性。整體設計構想係依使用者需求進行規劃，結合海洋意象與開放式運動空間，營造具有花蓮海岸風情的運動與遊憩環境，讓民眾能在此活動筋骨、舒暢身心。

隨著設施與環境日益完善，太平洋公園將吸引更多縣民與遊客走入公園、親近海洋，讓運動與休憩融入日常生活。縣府將持續推動運動旅遊與特色產業發展，提升全民運動風氣，打造兼具健康、觀光與永續發展的幸福花蓮。