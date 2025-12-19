陸71歲奶奶瘋健身練出「少女背」：要在老去的路上活成想要的樣子

▲大陸一名71歲的奶奶持續健身練出「少女背」。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

安徽馬鞍山的71歲退休工人孫明慧，近年因健身成果顯著而引發關注。她以四年多時間，從健身新手練出清晰背肌與穩定力量，被大陸網友稱為擁有「少女背」的「硬核奶奶」。孫明慧用實際行動證明，高齡並非停止鍛鍊的理由，而是一段仍可主動塑造的人生階段，期待「在老去的路上活成自己想要的樣子」。

《央視新聞》報導，71歲的「硬核」奶奶孫明慧來自安徽馬鞍山，每天堅持健身，練就了一身很酷的肌肉，年齡只是數字，不是枷鎖的硬核理念，在她身上有了具象化的體現。

孫明慧規律進行力量訓練，清楚的肌肉線條與穩定的動作表現，與她花白的頭髮形成強烈對比。她每週至少訓練五次，每次約一至兩小時，依肩膀、手臂、胸背與臀腿等部位分天鍛鍊，並依自身狀況循序漸進調整重量，避免勉強負荷。

孫明慧表示，六、七十歲並非無法增肌，在持續訓練約一個月後，便能觀察到手臂與背部的變化，這也成為她繼續堅持的動力。事實上，她對健身的興趣早在30多年前便已萌芽，1988年接觸健美訓練的經驗，為她晚年重新投入力量訓練埋下伏筆。

孫明慧近年也透過短影音平台分享健身日常，吸引不少網友關注。她強調，拍攝影片的初衷並非追求讚美，而是希望讓更多人看見老年人同樣可以安全地進行力量訓練。隨著知名度提升，她也受邀參加健美比賽，並於2025年6月、11月先後登台，成為場上年齡最大的選手之一，憑藉清晰線條與自信表現獲得多項獎項肯定。

孫明慧坦言，能與年輕選手同台是一種榮耀，也希望藉此鼓勵那些想健身卻遲遲不敢踏出第一步的人，「只要身體允許，自己就會一直練下去，在逐漸老去的過程中，持續活成心中嚮往的樣子。」