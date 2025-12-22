富里打造藝文學習新地標 ！斥資5千萬已決標　估明年底完工亮相

▲「富里鄉多功能中心整建計畫」徹底改善原有建築及設施老舊問題。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣富里鄉公所推動的「富里鄉多功能中心整建計畫」日前順利完成決標，總經費達新台幣5,000萬元，預計於115年底完工啟用。此一重大公共建設將為富里鄉帶來嶄新的藝文與學習空間，不僅改善既有設施老舊問題，更將全面提升地方文化軟實力，成為富里鄉文化發展的重要里程碑。

新館規劃空間配置完善且功能多元。一樓設置藝術展廳及多功能藝術展場，可舉辦各類展覽與文創活動，並配合花蓮縣政府政策規劃親子文化館，打造親子共學共遊的溫馨場域；二樓為圖書館空間，規劃有兒童圖書區、一般圖書館藏區及閱讀空間，提供從兒童到成人的多元學習、閱讀環境；三樓則為集會堂，可作為大型講座、演講，讓鄉親在家鄉即可欣賞高品質文化內容，落實文化平權理念。

江東成鄉長表示，感謝中央政府與花蓮縣政府在經費上的大力支持與信任，以及富里鄉民代表會全體代表的支持配合，並肯定鄉公所團隊在規劃過程中的用心投入。他指出，多功能中心不僅是一項硬體建設，更承載著鄉民對優質文化生活的期待與願景。

江鄉長期盼，新館落成後能成為富里鄉文化發展的新亮點，不僅嘉惠當代鄉親，也為下一代留下珍貴的文化資產。鄉公所將持續嚴格把關工程品質與進度，確保如期如質完工，讓鄉親早日享有完善、舒適的公共文化空間，共同見證富里鄉邁向更美好未來的重要時刻。

