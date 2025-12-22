林聰明沙鍋魚頭撈出大蟑螂　業者公告：今明停業清潔消毒

▲林聰明沙鍋魚頭。（圖／記者翁伊森攝）

記者黃士原／台北報導

嘉義林聰明沙鍋魚頭近日遭遇食安爭議，一名顧客外帶沙鍋魚頭晚餐回家，食用至一半竟發現一隻體型完整的大蟑螂，讓他驚呼「快吐了」，業者第一時間在貼文下方回應致歉，中午再公告嘉義中正總店與光華分店今明兩天停業，全面執行門市環境清潔消毒，對於消費顧客也設立專責窗口，並啟動退款處理機制。

林聰明沙鍋魚頭營業調整-暫停營業兩日公告內容：

針對近日顧客反映之嘉義門市餐點異物相關事件，為審慎確保用餐環境與餐點品質，嘉義中正總店與光華分店自即日起啟動自主消毒與衛生管理作業，並將於12/22至12/23暫停營業兩日。

本次期間將進行以下作業：

一、全面執行門市環境清潔消毒，並同步加強街區周邊清潔消毒之預防措施。

二、針對相關原物料與供應鏈端進行調查與檢視作業，確保供應來源之品質與安全。

三、全面檢視與檢討工作流程及相關作業內容，並加強員工教育訓練，確實落實餐飲安全管理。

除加強內部食品安全監管與衛生管理作業外，期間亦將同步配合相關衛生單位之檢查與督導；待確認各項作業無誤後，將恢復營業，持續提供顧客安心且穩定的用餐品質。

為表達本公司對顧客權益之重視，針對已消費之顧客，已設立專責窗口並啟動退款處理機制，將依公司作業流程協助辦理相關事宜。

請來信至smartfishsoup@gmail.com，並提供以下基本資訊，以利後續聯繫與處理：

・消費門市

・消費日期

・發票或消費憑證相關資訊

・可聯繫之姓名與聯絡方式

如有其他需求或意見反映，亦可透過官方社群平台（Facebook、Instagram、Threads）與我們聯繫。

造成不便，敬請見諒，並感謝您的理解與支持。

林聰明沙鍋魚頭 敬啟