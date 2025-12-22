　
生活

吃林聰明沙鍋魚頭撈出「超大蟑螂」！苦主崩潰：快吐了　業者道歉

民眾吃林聰明沙鍋魚頭吃到蟑螂。（圖／翻攝Threads／＠yu_chi_07）

▲民眾吃林聰明沙鍋魚頭吃到蟑螂。（圖／翻攝Threads／＠yu_chi_07）

圖文／CTWANT

嘉義林聰明沙鍋魚頭近日遭遇食安爭議。一名顧客在Threads平台發文指出，外帶沙鍋魚頭晚餐回家食用至一半，竟在湯中發現一隻體型完整的黑色大蟑螂，讓他驚嚇直呼「快吐了」。貼文曝光後引發網路熱議，不少網友對此感到震驚與噁心。

吃到一半發現一隻大蟑螂

該名顧客在貼文中表示，前往嘉義林聰明沙鍋魚頭購買外帶晚餐，返家食用期間，用湯匙翻攪時赫然發現有異物浮現。影片與照片可見，一隻完整的大蟑螂藏於碗中，身軀清晰可辨，腳肢甚至尚未完全脫落。目擊此景，顧客瞬間失去食慾，並強調「已經吃了一半才發現，實在太崩潰」。

此事迅速在社群平台引發討論，「整鍋湯都是牠跑過的路」、「感覺有幾隻腳不見了，是不是已經吃下去了」、「天啊 ，昨天中午剛好朋友在嘉義吃，順便叫他幫我外帶冷凍的剛煮好，居然中獎了。都煮好四人份了才發現」、「我在總店內用也有蟑螂，還好是小隻的，但跟砂鍋湯頭很像，不知道有多少人吃下肚了。雖然好吃，但後來就不再去了」、「基本上整鍋都中獎了，同一個時段內的客人，注意一下有沒有拉肚子」。

業者發聲明致歉

對此，涉事業者第一時間在貼文下方回應，已由門市及品保單位同步啟動內部確認流程，針對原料、製程與出餐環節進行檢視與釐清。同時透過私訊聯繫當事顧客致歉，並請對方協助保留異物樣本，以便進一步追查來源。

業者後續也透過社群平台發表正式聲明，表示目前已全面加強門市環境清潔與消毒作業，並重新檢視原料儲存、備料及出餐流程。為防範類似事件再次發生，店家已針對第一線員工進行教育訓練，強化異物檢查及食品安全意識。

（圖／翻攝Threads／林聰明沙鍋魚頭）

▲店家發文說明。（圖／翻攝Threads／林聰明沙鍋魚頭）

12/20 全台詐欺最新數據

