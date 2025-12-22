麥當勞「蕈菇滿福系列」回歸　早餐組合限時下殺65折起

▲麥當勞「蕈菇滿福系列」回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞「蕈菇滿福系列」限時回歸，除了有5款選擇，今年更攜手日本知名雙向藝術家野村一晟打造「滿福到‧好運到」包裝，12月24日起至明年3月3日開賣，加碼早餐組合65折起優惠。

▲蕈菇滿福系列一共5款選擇。

▲今年攜手日本知名雙向藝術家野村一晟打造全新「滿福到‧好運到」包裝。

麥當勞蕈菇滿福系列以春麥滿福麵包為基底，搭配翻炒切片蕈菇與黑胡椒醬，再放進豬肉片、太陽蛋及切達起司，有「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇滿福堡」及「蕈菇青蔬滿福堡」5款，單點70元起、薯餅套餐112元起。

12月24日至2月22日陸續推出「菇Luck雙享餐」、「福氣滿滿雙享餐」、「派送菇Luck雙享餐」與「派送福氣雙享餐」共4款雙人早餐組合65折起，門市、自助點餐機、手機點餐、歡樂送、得來速等全通路皆有優惠。

麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」則推「早餐3入量購優惠組」，可享豬肉滿福堡加蛋搭配指定飲品3入最低65折起，1月21日起至2月3日限時開跑。

▲摩斯漢堡本月開賣早餐限定新品「貝果系列」。

摩斯漢堡本月也開賣早餐限定新品「貝果系列」，有「培根雞蛋貝果」、「蕃茄吉士蛋貝果」、「火腿歐姆蛋貝果」3種口味，售價皆為65元；歡慶新品上市，MOS Order APP可享限時「貝果系列蛋堡搭配大杯冰紅茶買3組送1組」超值優惠，數量有限，售完為止。