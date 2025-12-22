　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

專訪「黑卡傳奇」吳伯良　揭秘9大服務心法：下一步是粉絲經濟

▲▼雄獅旅遊顧問吳伯良專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲雄獅旅遊顧問吳伯良深入剖析台灣旅遊業面臨的挑戰。（圖／記者周宸亘攝）

記者彭懷玉／專訪

台灣服務業正面臨嚴峻考驗，企業主喊找不到人，年輕人則認為服務業沒有前景，有更好的工作便跳槽，尤其在疫情爆發後，惡性循環愈漸劇烈。《ETtoday新聞雲》專訪前美國運通旅遊暨生活休閒服務部副總裁、現任雄獅旅遊顧問的吳伯良，他深入剖析後疫情時代台灣旅遊業面臨的挑戰，以及如何透過服務創新，將客戶關係推向「粉絲經濟」的最高境界。

在當今快速變動的旅遊市場中，服務標準早已不再是單純的「滿足需求」，曾管理日本、台灣團隊的吳伯良，開創了頂級會員服務的先河。他回憶當初接受挑戰，就是意識到頂級客戶雖然專業能力強，但由於「很忙，他沒有時間去思考去參加什麼樣的旅遊」，被賦予的任務就是「協助客戶安排吃喝玩樂」。

▲▼雄獅旅遊顧問吳伯良專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳伯良大膽喊出「在地球上，只要是合法合理的，你說了就幫你做」，開創頂級會員服務的先河。（圖／記者周宸亘攝）

地球上合法合理的，你說了就幫你做
身為專業的經理人，吳伯良卻戲稱自己是「遊戲的製造者」。他在沒有前車之鑑的情況下，大膽喊出服務口號「在地球上，只要是合法合理的，你說了就幫你做」。然而，正是這種「無框架的服務」，最終在市場上造成轟動，並引來各家銀行的效仿。

吳伯良說「服務最大的價值在於將服務變成賣點。」他舉例，人們永遠記不得黑卡的福利，但會流傳那些傳奇的服務故事，那便是服務迷人之處，「當客人有事時，第一個想到你，你就成功了。」

▲▼點餐,服務生,餐廳。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲服務標準不僅是「滿足需求」，吳伯良將成功的服務歸納為「三P」原則。（圖／取自免費圖庫pexels）

服務「三P」原則
他將成功的服務歸納為「三P」原則：
1. 專業（Professionalism）：服務人員必須在吃喝玩樂上高度專業，甚至做到KYC（Know Your Customer），即了解客戶的習性。
2. 主動（Proactive）：不只是被動地滿足客戶需求，而是提供「顧問式的服務」，主動去想「客人沒想到的第二步、第三步」。
3. 熱情／耐心（Passion）：對工作和人都必須保持熱情，並且能夠「把客人的小事當作我的大事在處理」。

▲BLACKPINK高雄演唱會第二天，Lisa。（圖／讀者提供）

▲世界級女團BLACKPINK10月重返高雄開唱，據交通局統計，兩日場內外人數總計突破12萬。（示意圖／讀者提供）

從會員經濟晉升到「粉絲經濟」
這種哲學也反映在對客戶關係的追求上。他認為滿意度只是最基本的要求，而忠誠度更為重要，並將其分為三個階段：從建立資料庫的「會員經濟」，到建立軟性情感的「情感經濟」，最終目標是達成「粉絲經濟」，舉例來說，「當客戶變成品牌的粉絲之後，所有的東西，都因為信任而買單」。

▲服務,雄獅旅遊服務。（圖／雄獅旅遊提供）

▲真正的服務能力是需要「細火慢燉」的長期訓練與培養。（示意圖／雄獅旅遊提供）

台灣服務業「缺工」解方
面對台灣服務業普遍的「缺工」困境，吳伯良也點出顛覆性想法，他認為，「這不只是人手不足，更是企業對人才投入的思維模式出了問題。」

他犀利地指出，多數台灣企業習慣「大火快炒」追求立竿見影的效果，但真正的服務能力是需要「細火慢燉」的長期訓練與培養。吳讚許國外企業，「國外企業將人視為『投資』而非『成本』，換句話說，「當你是個費用的時候，碰到經濟不景氣時，一定先砍費用嘛，但假設你是用投資的觀念的話，投資不可能今天投下去，下個月就要回收，人才亦若是。」

年輕人重視工作跟生活的平衡
同時，吳伯良提及，員工離職有高達70%至80%是因為領導者。他觀察到，現在年輕人重視「工作跟生活的平衡」，不喜歡單調的例行公事，「年輕人和以前年代不同了，現在他們要看公司可以給什麼，再來評估可以給公司什麼」。

他認為，主管必須提供一個讓員工成長的環境，並時常對員工進行「向下讚美」，讓他們感受到「被看見、被關心、被尊重」，要使員工感到「服氣」而非只要求「服從」。

薪資與硬體投資失衡
吳伯良點出服務業一大矛盾點，他說，許多企業老闆只願投資在容易被看見的硬體（如豪華大理石、藝術品），卻不願同步提高軟體（人力）的薪資水準。以飯店業舉例，員工在五星級飯店上班，卻只領三星級飯店的薪水，導致服務品質無法跟上硬體，長久下來是一大硬傷。

▲元利建設與國際奢華飯店集團「FOUR SEASONS」合作，投資200億元打造全台首家四季酒店，預計於2025年亮相；三井集團也宣布台灣第二個飯店開發案「敦化北路（暫）」在14日正式動工，預定2026年開幕。（圖／業者提供）

▲全台首家四季酒店即將落成信義區，但服務人才在「中高階」部分難以滿足高端品牌的要求。（圖／業者提供）

服務業人才培育瓶頸與建議解方
關於國內服務業人才培育方面，吳認為，國外頂級飯店（如四季酒店、凱悅集團）進駐台灣，需要符合其服務標準的人才，但台灣的服務人才在「中高階」部分難以滿足其品質要求，最終可能由香港或新加坡人才填補職缺，非常可惜。

他呼籲，台灣服務業應該要更開放，例如政府找國際郵輪公司產學合作，為年輕人開創海外工作的機會，「多艘郵輪以台灣為母港，船上的服務人員卻都是菲律賓、印尼籍，但台灣的服務應該不比他們差。」

▲名勝世界壹號,郵輪旅遊,搭郵輪。（圖／記者彭懷玉攝）

▲郵輪上服務人員多以菲律賓、印尼籍為大宗。圖為麗星郵輪探索星號。（示意圖／記者彭懷玉攝）

奧客處理與授權機制
面對無理的客戶時，他建議的處理順序是「先解決事情，再來處理情緒」。吳伯良認為，應該將客戶抱怨視為企業「成長進步的空間」。

▲▼雄獅旅遊顧問吳伯良專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲面對無理的客戶時，吳伯良建議的處理順序是「先解決事情，再來處理情緒」。（圖／記者周宸亘攝）

更重要的是，面對客訴時，企業主管必須授權第一線員工「補償權限」，此舉能讓員工「願意多做一步」。這種「信任、授權、能力」的黃金三角，是團隊願意主動承擔責任的基礎，當主管不信任員工時，員工也不會主動承擔責任，導致球不會動，卡在原地。

▲▼ ChatGPT。（圖／達志影像／美聯社）

▲在AI的衝擊下，吳伯良預測服務業需求人力會減少，但對人才的要求會變高。圖為ChatGPT。（圖／達志影像／美聯社）

AI浪潮下「人」的價值
在AI科技的衝擊下，他預測服務業所需的人力會減少，但對人才的要求會變高，且這群人必須懂得善用AI助理，將科技與人情味結合，才能體現人的價值和溫度。

吳伯良提醒，企業需要比競爭對手更早介入AI，而雄獅在董事長王文傑的帶領下，目標是轉型成為「旅遊科技公司」，與時俱進走在浪潮前端。

最後，吳伯良認為，台式服務的優勢在於熱情和彈性。台灣應該將這種台式服務推向國際，讓世界看到台灣不只有科技業，還有優質的服務業。

吳伯良
 現任：雄獅旅遊集團資深顧問
學歷：世新大學觀光研究所
經歷：國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所兼任教授級專業技術人員
前美國運通旅遊暨生活休閒服務部副總裁，任職長達39年。1998年打造白金卡秘書服務，2010年成立Centurion（黑卡）顧問團隊，2014年為美國運通建立中國境內首支黑卡服務團隊，2018~2023年駐日，同時兼管日本與台灣市場，並成為首位進入美國運通最高榮耀──名人堂的台灣人。以「只要是地球上合法的事，我們都盡力幫您做到」建立頂級服務的標竿。

想和服務業從業人員分享的一句話：最困難的不是你現在面對的挫折，而是當你面對挫折時，還能不失去原有的熱情。（The most difficult part is not facing frustration, but losing your passion when frustrated.）

12/20 全台詐欺最新數據

徐若熙正式加盟軟銀！　首吐心聲：味全是永遠起點
美前童星流落街頭！　邋遢憔悴「面對鏡頭仍笑了」
快訊／黃金存摺飆新天價！　35公克抱1年賺近6萬
稱張文成績一定很好！　他點「解決問題根本關鍵」
捷運接炸彈預告！　警荷槍實彈巡邏
快訊／炸彈預告「下午1點半引爆」　北捷：全線加強巡檢
張文「論文獲政府補助48000元」　他再挖出IG、X帳號

高山新玩法！包場福壽山莊「嚐茶界LV、觀星」　入住武陵富野

高山新玩法！包場福壽山莊「嚐茶界LV、觀星」　入住武陵富野

台灣高山風景迷人，但因多數山脈難以到達，許多人望之卻步，此時跟團就是絕佳解方。本次ETtoday記者跟隨雄獅旅遊腳步，率先開箱12月25日重啟的「福壽山莊」，品茗茶界LV下午茶、夜間觀星，並入住2024年整修完的武陵富野渡假村，亮點一次和讀者分享。

吳伯良雄獅旅遊服務業心法台灣服務業專訪

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

更多

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

