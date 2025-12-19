AIT也出席！「國會無人載具聯盟」成立　鍾佳濱成首任會長

▲臺灣與亞太國會無人載具聯盟成立。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

綠委鍾佳濱號召跨黨派立委發起「臺灣與亞太國會無人載具聯盟」，今（19）日在立法院大禮堂舉辦成立大會，首屆會長鍾佳濱表示，目的是希望與立院所有同事共同攜手，推動無人載具法制的健全，同時藉由國會高度進行跨國的合作與交流，共享無人載具推廣與應用經驗，壯大無人載具產業鍊。

經與會委員共同推舉鍾佳濱擔任會長，立委郭昱晴、王正旭、賴惠員、李坤城、陳俊宇、王美惠、陳冠廷為副會長，並聘任超過11位產學界領袖作為顧問；包含美國在台協會、英國在台辦事處、菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處、印度台北協會、駐台北越南經濟文化辦事處、警政署、消防署、衛福部、外交部、經濟部、教育部、國發會、工研院、美國詹姆斯敦基金會、科技民主與社會研究中心、雷虎科技、臺灣希望創新公司，跨國產、官、學、研等各界人士到場。

鍾佳濱表示，這幾年無人載具的應用越來越廣泛，不只是作戰需求，包含快遞、救災、打撈、航測都能看見無人載具的身影，因此成立「臺灣與亞太國會無人載具聯盟」的目的，就是希望與立院所有同事共同攜手，推動無人載具法制的健全，同時藉由國會高度進行跨國的合作與交流，共享無人載具推廣與應用經驗，壯大無人載具產業鍊。

立法院副秘書長張裕榮表示，近年來無人載具科技及製造快速演進，台灣作為亞太區域高科技發展與製造業的重心，必須積極掌握自主研發與製造的能力，並深化與國際夥伴之間的合作機會，才能夠在快速變動的科技競局中佔有一席之地；同時期盼透過無人機與產業的合作，持續深化與友好國家之夥伴關係。

美國詹姆斯敦基金會研究員張崑陽於大會中簡報無人載具情報分析，並指出，台灣在全球供應鏈上已扮演舉足輕重角色，相信在政府大力扶持下、聯盟成立運作後，無人載具發展將更加蓬勃、強化韌性，也將帶來更加安全的未來。

鍾佳濱強調，感謝這麼多友邦代表、行政單位、國際智庫、業者、協會齊聚一堂，相信台灣的無人載具研發專業、製造技術、生產量能都備受矚目。期盼將來能以「臺灣與亞太國會無人載具聯盟」作為橋樑與平台，結合各國、各界量能，讓無人載具產業得以扎根台灣，進軍國際，在全球供應鏈中佔有一席之地。