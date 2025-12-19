　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT也出席！「國會無人載具聯盟」成立　鍾佳濱成首任會長

▲▼臺灣與亞太國會無人載具聯盟成立。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

▲臺灣與亞太國會無人載具聯盟成立。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

綠委鍾佳濱號召跨黨派立委發起「臺灣與亞太國會無人載具聯盟」，今（19）日在立法院大禮堂舉辦成立大會，首屆會長鍾佳濱表示，目的是希望與立院所有同事共同攜手，推動無人載具法制的健全，同時藉由國會高度進行跨國的合作與交流，共享無人載具推廣與應用經驗，壯大無人載具產業鍊。

▲▼臺灣與亞太國會無人載具聯盟成立。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

經與會委員共同推舉鍾佳濱擔任會長，立委郭昱晴、王正旭、賴惠員、李坤城、陳俊宇、王美惠、陳冠廷為副會長，並聘任超過11位產學界領袖作為顧問；包含美國在台協會、英國在台辦事處、菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處、印度台北協會、駐台北越南經濟文化辦事處、警政署、消防署、衛福部、外交部、經濟部、教育部、國發會、工研院、美國詹姆斯敦基金會、科技民主與社會研究中心、雷虎科技、臺灣希望創新公司，跨國產、官、學、研等各界人士到場。

鍾佳濱表示，這幾年無人載具的應用越來越廣泛，不只是作戰需求，包含快遞、救災、打撈、航測都能看見無人載具的身影，因此成立「臺灣與亞太國會無人載具聯盟」的目的，就是希望與立院所有同事共同攜手，推動無人載具法制的健全，同時藉由國會高度進行跨國的合作與交流，共享無人載具推廣與應用經驗，壯大無人載具產業鍊。

立法院副秘書長張裕榮表示，近年來無人載具科技及製造快速演進，台灣作為亞太區域高科技發展與製造業的重心，必須積極掌握自主研發與製造的能力，並深化與國際夥伴之間的合作機會，才能夠在快速變動的科技競局中佔有一席之地；同時期盼透過無人機與產業的合作，持續深化與友好國家之夥伴關係。

美國詹姆斯敦基金會研究員張崑陽於大會中簡報無人載具情報分析，並指出，台灣在全球供應鏈上已扮演舉足輕重角色，相信在政府大力扶持下、聯盟成立運作後，無人載具發展將更加蓬勃、強化韌性，也將帶來更加安全的未來。

鍾佳濱強調，感謝這麼多友邦代表、行政單位、國際智庫、業者、協會齊聚一堂，相信台灣的無人載具研發專業、製造技術、生產量能都備受矚目。期盼將來能以「臺灣與亞太國會無人載具聯盟」作為橋樑與平台，結合各國、各界量能，讓無人載具產業得以扎根台灣，進軍國際，在全球供應鏈中佔有一席之地。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品南西店
快訊／北車煙霧彈攻擊1人命危　台大醫院：仍在搶救中
快訊／北車遭丟擲多顆煙霧彈　57歲男阻攻擊被捅倒地命危畫面曝
快訊／北車嚴重攻擊事件！蔣萬安：從重從速依法究責
快訊／煙霧彈顏色型號曝！北車遭攻擊猛竄白煙
快訊／「家樂福」將走入歷史！品牌授權終止　明年中改名換招牌
快訊／鴻海正式收購納智捷！
快訊／北車煙霧彈攻擊！1男「無呼吸心跳」　犯嫌照片曝光
快訊／捷運過站不停！北車驚傳民眾丟煙霧彈　一民眾遭波及受傷
快訊／北車爆隨機攻擊1人受傷　濃煙瀰漫緊急疏散

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴瑞隆18日召開「大高雄願景系列三」記者會　端出東高雄願景

AIT也出席！「國會無人載具聯盟」成立　鍾佳濱成首任會長

北車遭煙霧彈攻擊　蔣萬安：從重從速依法究責、絕不寬貸

川普簽署國防授權法含「軍援台灣10億美元」　國防部感謝

藍白啟動彈劾賴清德程序　最快26日院會表決成案

捷運過站不停！北車驚傳民眾丟煙霧彈　一民眾遭波及受傷

5大法官判憲訴法修法違憲　他嘆：像有「無敵星星」想動他們不可能

僅5大法官宣判違憲！　王鴻薇搬舊制憲訴法批：信賴數學5大於6

民眾黨痛批5位大法官不要臉　黃國昌：台灣民主憲政史上的罪人

議員質疑舒華宣傳片沒人看　桃園市府打臉：上架2天流量破百萬

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

賴瑞隆18日召開「大高雄願景系列三」記者會　端出東高雄願景

AIT也出席！「國會無人載具聯盟」成立　鍾佳濱成首任會長

北車遭煙霧彈攻擊　蔣萬安：從重從速依法究責、絕不寬貸

川普簽署國防授權法含「軍援台灣10億美元」　國防部感謝

藍白啟動彈劾賴清德程序　最快26日院會表決成案

捷運過站不停！北車驚傳民眾丟煙霧彈　一民眾遭波及受傷

5大法官判憲訴法修法違憲　他嘆：像有「無敵星星」想動他們不可能

僅5大法官宣判違憲！　王鴻薇搬舊制憲訴法批：信賴數學5大於6

民眾黨痛批5位大法官不要臉　黃國昌：台灣民主憲政史上的罪人

議員質疑舒華宣傳片沒人看　桃園市府打臉：上架2天流量破百萬

紅衣長輩走進逢甲夜市　獨居老人化身聖誕老公公送祝福

陳亭妃公布行動紀錄片《妃常負責》　回顧丹娜絲颱風第一線救災

快訊／北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品南西店

傳空服員夾帶「瘦瘦針」入境遭移送、開除　國籍航空：依法規辦理

神默契夫妻檔　雲林警街頭一鏡到底攔詐300萬

剪下長髮也剪下距離　長億高中以行動上生命教育課

快訊／北車煙霧彈攻擊1人傷　台大醫院：仍在搶救中

快訊／高國豪「停賽令」解除　最終罰款6萬元外加20小時公益服務

快訊／北車遭丟擲多顆煙霧彈　57歲男阻攻擊被捅倒地命危畫面曝

永慶不動產高雄經管會力挺岡山農工　贊助10萬更新訓練設備

【熟悉的BGM再次響起】阿彌陀佛姐復活了他！起來大跳殭屍舞XD

政治熱門新聞

直言「彈劾賴清德」絕對辦不到！　黃暐瀚：客觀事實要讓民眾知道

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

王世堅會選台北市長？笑蔣萬安「斷奶了」

北車遭煙霧彈攻擊　蔣萬安：從重從速依法究責、絕不寬貸

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

快訊／立院確定延會到明年1/31「無縫接軌下會期」　59：49表決通過

藍白要彈劾賴清德　王世堅嘆「過了」喊話領袖應為國家隱忍

5位大法官宣告憲訴法修法違憲　律師轟扯爆：憲法法庭成為憲政怪獸

曝「彈劾賴清德」成案對藍白有3大好處　邱毅：賴有大苦頭吃了

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力挺

茶行自爆是人頭　張啓楷：反常必有妖

台灣民意民調／停砍年金惹眾怒！48%民眾反彈　藍白支持者也3成反對

高雄茶行拿下國防標案　郭正亮爆1事最接近真相

更多熱門

相關新聞

中科院證實　CL-20將全面用於攻擊載具

中科院證實　CL-20將全面用於攻擊載具

立法院外交及國防委員會15日邀請國防部進行專案報告。中科院院長李世強中將於備詢時指出，被稱為「炸藥之王」的高能火炸藥CL-20，已被列為國家核心關鍵技術，初步規劃將全面運用於國軍所有自製攻擊型載具，包括無人艇、無人機，以提升整體打擊效能。

臺灣低碳複材與無人載具聯盟　合推商機交流會

臺灣低碳複材與無人載具聯盟　合推商機交流會

無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

外媒：陸水下研發速度恐超越想像

外媒：陸水下研發速度恐超越想像

戀愛到結婚都在台南！《魚頭君帶路》深度探訪府城浪漫產業鏈

戀愛到結婚都在台南！《魚頭君帶路》深度探訪府城浪漫產業鏈

關鍵字：

無人載具亞太合作產業鏈法制推動跨黨派

讀者迴響

熱門新聞

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

即／北車疑遭丟煙霧彈釀1傷　冒黑煙急疏散

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

快訊／北車M8「煙霧彈攻擊」！1男無呼吸心跳　犯嫌照片曝光

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面