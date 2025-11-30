低碳複材與無人載具聯盟合推商機交流會　美華裔市長共襄盛舉

▲右起無人載具彰化崛起產業聯盟主席暨彰化市長林世賢、臺灣複材低碳循環聯盟主席暨上緯投控董事長蔡朝陽。（圖／上緯投控提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為搶佔全球無人載具與淨零碳排兩大趨勢先機，「臺灣複材低碳循環聯盟」與「無人載具彰化崛起產業聯盟」日前共同發起技術與商機交流會、尋求產業升級的關鍵協作，現場200個位置座無虛席，展現產業界對低碳智能載具未來趨勢的高度共識，也體現對綠色供應鏈商機的強烈企圖心與迫切性。

本次交流會17日於南投市上緯創新園登場，聚焦於提供「一站式材料、製造與應用解決方案」，完整探討綠色材料在無人載具的創新應用，從低碳可回收熱固樹脂技術如何應用於輕量化結構，到大幅降低產品碳足跡以符合國際綠色供應鏈要求；同時著重於航太複材與結構件的技術突破，分享碳纖維複材在高強度、高精密度的無人機及航太零部件上製造、整合與驗證的國際最新趨勢，以及如何優化製程以提升性能與可靠度。

此外，結合無人機與機器狗的「陸空協作機隊解決方案」也是本次交流會亮點，現場更邀請到美國加州托倫斯華裔市長陳光豪（George Chen）分享美國無人載具的發展現況，引進國際視野；現場進行的電控、動力、通訊、飛控、影像、外殼、配件等七大功能模組分組研討，也促進與會者之間最直接、最實質的技術對接與商機合作。

臺灣複材低碳循環聯盟主席蔡朝陽表示，低碳循環技術已是企業生存與國際競爭力的核心，強調本次交流會是臺灣首度將最先進的「低碳複材」與最火熱的「無人載具智能應用」結合；該聯盟希望透過生態系概念，加速複材材料的創新與應用，不僅要建立在地化的低碳循環供應鏈，更要以其可回收技術，從源頭解決產業的碳足跡問題，賦能無人載具和機器人產業鏈，讓臺灣的智能載具具備國際領先的綠色競爭力。

無人載具彰化崛起產業聯盟主席暨彰化市長林世賢強調，無人載具已成為全球產業高速發展的重要領域，具有高附加價值與高度綜整性，與彰化既有的精密機械、金屬加工業擁有高度連結性；該聯盟已成功整合超過750家業者「打團體戰」，已有8成業者順利分享到無人載具訂單，更攜手台商在美國洛杉磯成立公司專責協助接單與產品認證，加速臺灣企業站穩國際市場，也透過前瞻科技帶動產業升級、創造在地高品質就業機會，進而有效減緩人口外移問題。