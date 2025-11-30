　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

低碳複材與無人載具聯盟合推商機交流會　美華裔市長共襄盛舉

▲右起無人載具彰化崛起產業聯盟主席暨彰化市長林世賢、臺灣複材低碳循環聯盟主席暨上緯投控董事長蔡朝陽。（圖／上緯投控提供，下同）

▲右起無人載具彰化崛起產業聯盟主席暨彰化市長林世賢、臺灣複材低碳循環聯盟主席暨上緯投控董事長蔡朝陽。（圖／上緯投控提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為搶佔全球無人載具與淨零碳排兩大趨勢先機，「臺灣複材低碳循環聯盟」與「無人載具彰化崛起產業聯盟」日前共同發起技術與商機交流會、尋求產業升級的關鍵協作，現場200個位置座無虛席，展現產業界對低碳智能載具未來趨勢的高度共識，也體現對綠色供應鏈商機的強烈企圖心與迫切性。

本次交流會17日於南投市上緯創新園登場，聚焦於提供「一站式材料、製造與應用解決方案」，完整探討綠色材料在無人載具的創新應用，從低碳可回收熱固樹脂技術如何應用於輕量化結構，到大幅降低產品碳足跡以符合國際綠色供應鏈要求；同時著重於航太複材與結構件的技術突破，分享碳纖維複材在高強度、高精密度的無人機及航太零部件上製造、整合與驗證的國際最新趨勢，以及如何優化製程以提升性能與可靠度。

▲臺灣「低碳複材」與「無人載具」聯盟合作 打造全球智能永續商機。（圖／上緯投控提供）

此外，結合無人機與機器狗的「陸空協作機隊解決方案」也是本次交流會亮點，現場更邀請到美國加州托倫斯華裔市長陳光豪（George Chen）分享美國無人載具的發展現況，引進國際視野；現場進行的電控、動力、通訊、飛控、影像、外殼、配件等七大功能模組分組研討，也促進與會者之間最直接、最實質的技術對接與商機合作。

臺灣複材低碳循環聯盟主席蔡朝陽表示，低碳循環技術已是企業生存與國際競爭力的核心，強調本次交流會是臺灣首度將最先進的「低碳複材」與最火熱的「無人載具智能應用」結合；該聯盟希望透過生態系概念，加速複材材料的創新與應用，不僅要建立在地化的低碳循環供應鏈，更要以其可回收技術，從源頭解決產業的碳足跡問題，賦能無人載具和機器人產業鏈，讓臺灣的智能載具具備國際領先的綠色競爭力。

無人載具彰化崛起產業聯盟主席暨彰化市長林世賢強調，無人載具已成為全球產業高速發展的重要領域，具有高附加價值與高度綜整性，與彰化既有的精密機械、金屬加工業擁有高度連結性；該聯盟已成功整合超過750家業者「打團體戰」，已有8成業者順利分享到無人載具訂單，更攜手台商在美國洛杉磯成立公司專責協助接單與產品認證，加速臺灣企業站穩國際市場，也透過前瞻科技帶動產業升級、創造在地高品質就業機會，進而有效減緩人口外移問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民眾黨創黨元老宣布退黨
袁惟仁爆緊急送醫！前妻陸元琪不知情「二度發聲」
12月新制懶人包一次看　台鐵大改點
天琴颱風輸水氣今午後掃過　周二入夜急轉涼「北東雨變大」
商旅「天花板水泥掉落」砸傷住客　業者道歉了
快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業
朱學恒明出獄！強吻鍾沛君判11月　表現良好獲縮刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

低碳複材與無人載具聯盟合推商機交流會　美華裔市長共襄盛舉

外國旅客驚艷阿里山高山茶　阿管處冬季茶會人氣爆棚

買一碗公無限吃遍金門「粥糜一條街」！千人排隊朝聖

白河榮家榮民健檢　嘉義榮院醫養合一模式

2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村　百年屏東公園一秒走進北國童話

雙潭賽道國際認證　嘉義馬拉松展現城市活力

2025關子嶺健走職安百分百　健康走出希望家園

南投2消防員　全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽奪特優

南青公參成果展登場行動×市集×舞台　黃偉哲肯定青年展現A+行動力

草屯稻草工藝文化節　8.5公尺「扁擔王」盼列金氏世界紀錄

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

低碳複材與無人載具聯盟合推商機交流會　美華裔市長共襄盛舉

外國旅客驚艷阿里山高山茶　阿管處冬季茶會人氣爆棚

買一碗公無限吃遍金門「粥糜一條街」！千人排隊朝聖

白河榮家榮民健檢　嘉義榮院醫養合一模式

2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村　百年屏東公園一秒走進北國童話

雙潭賽道國際認證　嘉義馬拉松展現城市活力

2025關子嶺健走職安百分百　健康走出希望家園

南投2消防員　全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽奪特優

南青公參成果展登場行動×市集×舞台　黃偉哲肯定青年展現A+行動力

草屯稻草工藝文化節　8.5公尺「扁擔王」盼列金氏世界紀錄

阿嬤每天宅在家！他以為懶惰　一問才發現「得1病」急帶長輩開刀

韓娛大喜之日！3藝人同天結婚　T-ara王恩晶甜蜜告白

中央公園26米永恆星冠樹點燈　高雄聖誕生活節正式登場

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

石虎遭槍殺瞪大雙眼亡！盜獵集團還剝皮浪貓　持槍囂張瞄準警察

低碳複材與無人載具聯盟合推商機交流會　美華裔市長共襄盛舉

香港大火百死　駐港國安公署：反中亂港分子「以災亂港」利用災民

陸客取消日本飯店！　日當局「曝數據」：其他國家已填補空缺

轎車遭攔查飄異味！駕駛唾液快篩陽　3人被搜出「20包毒品」

膠囊藥混入「氰化物」殺夫！越南人妻奪3命判死　8歲童也不放過

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

地方熱門新聞

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減台南環保局、消防局持續撲滅降溫

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕台南市隊四戰全勝奪冠

台積電迅速修復嘉義11校風災損害

林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

2025家庭野餐日縱情草地親子遊戲音樂表演溫馨滿溢

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村　百年屏東公園一秒走進北國童話

2025關子嶺健走職安百分百健康走出希望家園

更多熱門

相關新聞

大埤稻草酸菜季12/6登場　稻作大鄉展現農村魅力與循環創意

大埤稻草酸菜季12/6登場　稻作大鄉展現農村魅力與循環創意

雲林縣大埤鄉以稻作與酸菜聞名，每年二期稻收成後的農村景致，成為地方重要的文化意象。今年「大埤稻草酸菜季」將於12月6、7日在三結村大埤輪動場登場，活動結合稻草迷宮、草編藝術與食農體驗，呈現農村從生產到生活的多面向文化。

深耕完整永續觀光產業鏈　縣府攜手30家在地業者推動台東永續慢旅

深耕完整永續觀光產業鏈　縣府攜手30家在地業者推動台東永續慢旅

崑山科技大學勇奪2025年台灣永續大學獎三大獎

崑山科技大學勇奪2025年台灣永續大學獎三大獎

中信銀行獲金管會認可中小企業放款績優　深耕永續金融助企業布局

中信銀行獲金管會認可中小企業放款績優　深耕永續金融助企業布局

信義房屋ESG大滿貫！狂攬5大永續獎項

信義房屋ESG大滿貫！狂攬5大永續獎項

關鍵字：

低碳複材無人載具智能永續商機

讀者迴響

熱門新聞

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

變天！　今全台有雨

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

凶嫌會砍死人　英勇攤商抄圓凳砸

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪忙做這事

桃園蘆竹鐵皮工廠大火！下風處快關窗

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面