兩款巨型無人潛航器問世　外媒：中國水下研發速度恐超越想像

就在所有人目光放在水上艦艇大量下水餃之際，一款長約20米疑似最新型的巨型水下無人載具出現在北京街頭，浮現中國的研發速度可能早已超越各國想像。國外媒體更直言，在世界各國大多未曾察覺的情況下，中國在閱兵式上將改變現狀，正式對外公開自己擁有的超大型無人潛航器（XLUUV）。

從近日大陸軍事論壇曝光的多張照片來看，至少兩款超大型無人潛航器將會亮相。軍事網站《海軍新聞》（Naval News）指出，其中一款側面已有大白色字母「AJX002」噴漆字樣，而在閱兵式上，武器系統通常會用羅馬字母將其編號噴漆在側面，因此「AJX002」很可能是一個可信的編號。但「AJX」究竟代表什麼目前尚不清楚。

從AJX002的裝甲運輸車估算，AJX002 長約 18-20 公尺（59-65 英尺），直徑約 1-1.5 公尺（3-5 英尺），其船體上有4個吊耳，表明是利用吊車吊入水中。文章強調，這與在中國南海三亞和榆林海軍基地，以及大連附近進行試驗的超大型無人潛航器一致，而船體中部兩個緊密相連的凸耳也顯示該船可以拆分成兩部分運輸。

曝光第二款的XLUUV，由於防水布覆蓋因此其名稱文字和其他細節都被隱藏。《Naval News》判斷，其長度與AJX002大致相同，但直徑則約為AJX002的兩倍。它在船尾附近至少有兩組桅杆，以及一個類似的泵式噴射裝置。它與AJX002的顯著區別在於其採用「X」形舵，而不是傳統的十字形佈局。

值得注意的是，由於AJX002長度約在18至20公尺之間，外型呈魚雷狀，不免讓外界聯想到和俄羅斯的「海神」（Poseidon）魚雷相似，但《Naval News》卻認為，目前將這兩種類型連結起來還言之過早。

報導分析，中國多年來至少有5種XLUUV會下水服役，儘管媒體和學術界曾討論過魚雷狀武器的核動力選項，但目前幾乎可以肯定，這些在中國進行測試的XLUUV並非核動力。報導認為，雖然近日曝光的這兩艘XLUUV是否與核能傳聞有關還有待觀察，但目前看來可能性較小，相反的它們反映中國更廣泛的XLUUV作戰行動進展。