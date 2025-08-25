　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

兩款巨型無人潛航器問世　外媒：中國水下研發速度恐超越想像

軍武中心／綜合報導

就在所有人目光放在水上艦艇大量下水餃之際，一款長約20米疑似最新型的巨型水下無人載具出現在北京街頭，浮現中國的研發速度可能早已超越各國想像。國外媒體更直言，在世界各國大多未曾察覺的情況下，中國在閱兵式上將改變現狀，正式對外公開自己擁有的超大型無人潛航器（XLUUV）。

從近日大陸軍事論壇曝光的多張照片來看，至少兩款超大型無人潛航器將會亮相。軍事網站《海軍新聞》（Naval News）指出，其中一款側面已有大白色字母「AJX002」噴漆字樣，而在閱兵式上，武器系統通常會用羅馬字母將其編號噴漆在側面，因此「AJX002」很可能是一個可信的編號。但「AJX」究竟代表什麼目前尚不清楚。

▲▼中國將於9月3日舉辦大閱兵，預計將首次展示多款超大型無人水下載具（ XLUUV），其中型號為「AJX002」的XLUUV，長約18至20公尺，外型類似魚雷，外型類似有「末日武器」之稱的俄羅斯「波塞冬」核動力魚雷。（圖／翻攝自大陸微博）

▲型號為「AJX002」的XLUUV現身北京街頭。（圖／翻攝自大陸微博）

從AJX002的裝甲運輸車估算，AJX002 長約 18-20 公尺（59-65 英尺），直徑約 1-1.5 公尺（3-5 英尺），其船體上有4個吊耳，表明是利用吊車吊入水中。文章強調，這與在中國南海三亞和榆林海軍基地，以及大連附近進行試驗的超大型無人潛航器一致，而船體中部兩個緊密相連的凸耳也顯示該船可以拆分成兩部分運輸。

曝光第二款的XLUUV，由於防水布覆蓋因此其名稱文字和其他細節都被隱藏。《Naval News》判斷，其長度與AJX002大致相同，但直徑則約為AJX002的兩倍。它在船尾附近至少有兩組桅杆，以及一個類似的泵式噴射裝置。它與AJX002的顯著區別在於其採用「X」形舵，而不是傳統的十字形佈局。

▼新型超大型無人水下載具（ XLUUV）以綠色帆布覆蓋，引發諸多猜測。（圖／翻攝自大陸微博）

▲▼中國將於9月3日舉辦大閱兵，預計將首次展示多款超大型無人水下載具（ XLUUV），其中一款以綠色帆布覆蓋，引發諸多猜測。（圖／翻攝自大陸微博）

值得注意的是，由於AJX002長度約在18至20公尺之間，外型呈魚雷狀，不免讓外界聯想到和俄羅斯的「海神」（Poseidon）魚雷相似，但《Naval News》卻認為，目前將這兩種類型連結起來還言之過早。

報導分析，中國多年來至少有5種XLUUV會下水服役，儘管媒體和學術界曾討論過魚雷狀武器的核動力選項，但目前幾乎可以肯定，這些在中國進行測試的XLUUV並非核動力。報導認為，雖然近日曝光的這兩艘XLUUV是否與核能傳聞有關還有待觀察，但目前看來可能性較小，相反的它們反映中國更廣泛的XLUUV作戰行動進展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

30歲男生活規律「罹大腸癌4期」！醫見日常習慣超意外
「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王！　路過地現史上最強風
賴清德、蔡英文、蕭美琴官邸會晤

九三閱兵前　陸學者：不能誇大國民黨抗戰作用

中共近年積極強調其對抗戰的貢獻，並將於9月3日在天安門廣場舉行紀念抗戰勝利80周年大會及閱兵。南京理工大學馬克思主義學院的學者郭洋近日撰文指出，不能誇大國民黨的抗戰作用，美化其抗戰形象，避談對消極抗日、軍事失誤等問題，「這些觀點不僅違背歷史事實，更是顛倒黑白。」

陸完成「九三閱兵」最後一次演練

援烏有條件　華府禁「美製飛彈」攻打俄境內

俄3小時攔截32架無人機　多處機場暫停運作

加薩饑荒百名兒童亡　以色列駁：沒人挨餓

關鍵字：

無人載具水下無人載具AJX002閱兵式九三閱兵大陸軍武軍武

