地方 地方焦點

手沖、杯測拚實力！　崑山科大餐飲系金爵獎國際賽奪1金2銅

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系學生參加「2025金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，勇奪1金2銅佳績。（記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系學生參加「2025金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，勇奪1金2銅佳績。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

手沖講究細節，杯測考驗感官，真正的實力藏在每一次穩定出杯裡，崑山科技大學餐飲管理及廚藝系學生於12月17日參加「2025金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，在全國62位菁英選手中脫穎而出，勇奪1金、2銅佳績，充分展現崑山學子在咖啡專業領域的扎實訓練與臨場應變能力。

本次參賽學生包括一年級羅郁媄、二年級林鉦哲及四年級陳萬駿。競賽現場高手雲集，除國內選手外，也匯聚多位國際餐飲好手與歷屆冠軍選手同場較勁。參賽者須在限定時間內完成手沖咖啡沖煮與呈現，並接受專業評審從口感平衡、萃取技術、風味層次、餘韻表現及整體呈現等多項指標進行評分，對技術與穩定度都是高度考驗。

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系學生參加「2025金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，勇奪1金2銅佳績。（記者林東良翻攝，下同）

崑山科大三位學生憑藉對咖啡風味的敏銳度與純熟沖煮手法，在競賽中穩定發揮，最終由羅郁媄勇奪手沖組金牌、林鉦哲拿下手沖組銅牌，陳萬駿則於杯測組奪得銅牌，金牌選手並抱回獎盃及新台幣7000元獎金，為校爭光。

值得一提的是，三位學生在學期間除專注課業並投入工讀外，也持續將課堂所學應用於競賽訓練，透過反覆練習與同儕交流，不斷精進手沖與杯測技巧，讓理論與實作緊密結合，成為賽場上脫穎而出的關鍵。

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系學生參加「2025金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，勇奪1金2銅佳績。（記者林東良翻攝，下同）

指導老師施智偉教授表示，學生能在全國性競賽中奪得金牌與銅牌，充分展現崑山科技大學學生勇於挑戰、自信展現專業的精神，未來也將持續深化專業課程與產業接軌訓練，陪伴學生在實作中累積實力，成為餐飲與咖啡產業的重要新生力量。

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系學生參加「2025金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，勇奪1金2銅佳績。（記者林東良翻攝，下同）

崑山科大餐飲管理及廚藝系長期深耕咖啡專業教育，建構國際認證體系，並透過密集實作與多元競賽歷練，培養學生專業技術與自信心。此次學生於金爵獎國際賽事中的亮眼表現，不僅為系所增添榮耀，也再次展現崑山科大「實作力、競賽力、就業力」三力合一的辦學成果。

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系學生參加「2025金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」，勇奪1金2銅佳績。（記者林東良翻攝，下同）

崑山科大、砲訓部結盟！簽署策略聯盟意向書打造營區在職專班新模式

崑山科大、砲訓部結盟！簽署策略聯盟意向書打造營區在職專班新模式

高教與軍事專業合作再進化！崑山科技大學11日在陸軍砲兵訓練指揮部湯山營區簽署「策略聯盟意向書（MOU）」，由校長李天祥與指揮官李韋德少將代表簽署，在立委王定宇促成下，雙方正式展開跨領域教育合作，開啟營區在職進修與專業培育的新模式。

全球前12％！崑山科大永續力爆發\綠色大學排名三年狂升183名

全球前12％！崑山科大永續力爆發\綠色大學排名三年狂升183名

崑山科大攜手台日交流基金會推動西拉雅觀光品質升級

崑山科大攜手台日交流基金會推動西拉雅觀光品質升級

崑山科大IIIC國際發明賽奪6金3銀專利作品受評審高度肯定

崑山科大IIIC國際發明賽奪6金3銀專利作品受評審高度肯定

咖啡挑戰賽29日登場　世界冠軍評審坐鎮

咖啡挑戰賽29日登場　世界冠軍評審坐鎮

