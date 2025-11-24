咖啡挑戰賽29日登場　世界冠軍評審坐鎮、學生創意飲品吸睛

▲咖啡挑戰賽將於29日登場，世界冠軍評審坐鎮、學生創意飲品吸睛。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

第四屆全國咖啡挑戰賽將於11月29日登場，今年首度移至量販店戶外廣場舉辦，場地轉換使賽事更貼近民眾，也吸引不少咖啡愛好者到場交流。賽事分為社會組手沖與學生組創意調飲兩項，社會組在報名開放不久便額滿，顯示國內咖啡社群對專業競技的熱度不減。

主辦單位指出，為兼顧比賽品質與永續理念，今年指定用豆包括通過「雨林聯盟」認證的進口豆，以及來自屏東霧台、曾在國際評鑑中取得亮眼成績的在地莊園豆，希望選手在準備與沖煮過程中，能感受從產地開始的環境友善精神。戶外廣場設置的操作台將讓參賽者在陽光、風向等自然條件下調整手法，也為比賽增添更多變數。

今年評審陣容同樣備受矚目，多位世界盃烘豆、拉花、虹吸冠軍得主與大專院校研究者受邀齊聚，以專業視角共同品評作品。賽事總召、崑山科大助理教授施智偉表示，台灣咖啡產業近年快速發展，人才需求增加，希望透過高規格競賽提供新秀與業界交流的平台，讓具潛力的選手能在舞台上被看見。

比賽當天也將同步舉行咖啡市集，多家咖啡與甜點品牌設攤，從輕烘焙單品到創意甜食一應俱全，預期將吸引不少民眾駐足品嘗。主辦單位提供超過十萬元獎金，盼讓優秀選手在專業投入上更具動能，也讓台灣咖啡文化在不同世代間持續傳遞。