崑山科大IIIC國際發明賽奪6金3銀　專利作品受評審高度肯定

▲崑山科大在2025 IIIC國際創新發明競賽奪下6金3銀佳績，展現研發能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年第15屆IIIC國際創新發明競賽於11月20日在台北茹曦酒店登場，今年共有13國、386件作品角逐，競爭堪稱歷屆最激烈，崑山科技大學以深耕產學鏈結的研發能量嶄露頭角，奪下6金3銀佳績，同時多項作品已取得專利，展現技術落地與創新實力兼具的亮眼成果。

崑山科大今年得獎作品橫跨材料科學、綠能科技、AI機器人、智慧製造與能源管理等領域，包括「土壤粘土與氧化石墨烯成長三維奈米碳管」、「AI淨灘機器人」、「太陽光導引與室內智慧照明溫控系統」、「鏈條測試裝置」、「全日型低溫太陽熱能智慧發電系統」，以及「基於光達的太陽能預測與智慧能源管理技術」等，都拿下金牌；「太陽能加熱儲熱裝置」、「RV減速機潤滑失效模式之建立」、「餐蒸環埯監控系統結合AIoT之應用」則抱回銀牌。

其中，「土壤粘土與氧化石墨烯成長三維結構奈米碳管之製備與應用」由許豪麟助理教授與侯順雄教授團隊研發，利用黏土與氧化石墨烯，在無金屬催化劑下生長奈米碳管，成功打造綠色複合儲能電極材料，不僅減少貴金屬依賴，也具備降低碳排的環境效益，獲評審高度肯定。

另一金牌亮點「AI淨灘機器人」可自主移動、影像辨識塑膠垃圾，並以旋轉掃帚將廢棄物送至收集箱，甚至能靠GPS自動返回充電站，實作性高，被視為兼具環境教育與海洋保育的創新工具。

在智慧建築與綠能領域，由劉鑑德助理教授帶領學生團隊研發的「太陽光導引與室內智慧照明溫控系統」透過導光與遮片技術，引入自然光並降低室內溫度負載，兼具節能與視覺舒適性；而「全日型低溫太陽熱能智慧發電系統」則運用熱電晶片製熱差發電，全天候產能穩定，同樣奪金。

活動當天同時頒發「國際傑出發明家獎」，機械繫翟大鈞助理教授因取得近25件國內外專利，獲封有「發明界奧斯卡」之稱的「學術國光獎」，成為全場焦點。

崑山科大李天祥校長表示，校方長年推動師生研發、專利申請與國際競賽經驗累積，盼學生不只訓練創意，更學會如何將想法轉化成可執行、能落地的技術方案。他強調，本次成果再次證明崑山科大在產學合作、技術創新上的能量，未來也將持續協助學生站上國際舞臺。