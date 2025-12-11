崑山科大、砲訓部結盟！　簽署策略聯盟意向書打造營區在職專班新模式

▲崑山科技大學與砲兵訓練指揮部簽署策略聯盟意向書，雙方正式展開跨領域教育合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高教與軍事專業合作再進化！崑山科技大學11日在陸軍砲兵訓練指揮部湯山營區簽署「策略聯盟意向書（MOU）」，由校長李天祥與指揮官李韋德少將代表簽署，在立委王定宇促成下，雙方正式展開跨領域教育合作，開啟營區在職進修與專業培育的新模式。

面對大專教育來源多元與募兵制帶來的人才需求，雙方合作重點將放在「雙向互利」布局：崑山科大提供校內完整的教學資源，協助官士兵在訓練本務之外強化專業；同時也讓學生更清楚軍中職涯與專業發展。依據意向書內容，崑山科大將直接在營區設置教學點，共同推動「營區在職專班－資訊管理研究所碩士在職專班」，協助軍方人員提升資訊管理、科技應用及決策能力。

現場也由崑山科大資訊工程系教授吳永基應軍方需求，進行「無人機師資培訓專題報告」，展現學校在科技、資安與飛行控制領域的能量。未來若軍方需要，校方將可進入營區協助師資培訓或提供更深化課程，形成更完整的合作鏈結。

校長李天祥指出，崑山科大長期與國軍維持良好合作關係，先前已與陸軍第54工兵群、陸軍航空基地勤務廠完成策略聯盟，此次與砲兵訓練指揮部的合作，是深化產官學整合的重要一步。他強調，在資訊戰與科技戰快速推進的時代，國軍必須在本務訓練之外，具備資訊管理、資安、資料分析等能力；營區在職專班以彈性、務實、符合軍方節奏為核心精神，讓官兵能無縫進修並強化資訊韌性。

今日活動貴賓雲集，包括立委王定宇、台南市教育局主任秘書陳宗暘、前副市長暨崑山科大講座教授戴謙、崑山科大副校長鐘俊顏，以及國防部常務次長楊基榮中將、陸軍參謀長陳建義中將、人培處傅政榮少將等軍方代表，共同見證這場跨域合作的啟動。保東國小校長張茵倩、新光國小校長鄭展旺等人也到場參與。

崑山科大表示，MOU只是合作的起點，未來將持續投入最優質的師資與教育資源，與砲兵訓練指揮部攜手打造國軍進修的最佳平台，為國防人才培育注入更強動能。