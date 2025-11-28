崑山科大攜手台日交流基金會　推動西拉雅觀光品質升級

▲崑山科大攜手台日文化友好交流基金會主辦西拉雅觀光服務品質提升分享會，現場座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
為持續提升台南觀光產業的國際競爭力與服務品質，崑山科技大學於28日在創意媒體學院二館，與財團法人台南市台日文化友好交流基金會共同主辦「西拉雅國家風景區觀光產業服務品質提升交流分享會」。
此次活動由交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處指導，並由台南市旅館公會協辦，成功搭建台日觀光產、官、學三方對話平台，聚焦探討後疫情時代觀光發展趨勢與服務品質創新的重要性。
台南憑藉深厚的文化底蘊與獨特城市魅力，屢獲國際肯定，包括英國《國家地理旅遊》評為「2024全球最酷景點」、CNN選為「2024最佳參訪地」。面對外籍旅客逐年攀升，旅宿產業需強化多語化服務，並導入創新思維，朝優質化、品牌化及國際化發展，克服交通相關限制。本次分享會旨在透過經驗交流，協助業者找到提升服務品質之有效方向。
出席貴賓包括台南市台日文化友好交流基金會李退之董事長、郭貞慧榮譽董事長，日本武井俊輔會長、都成信隆副會長，南虎觀旅股份有限公司許幸娟董事長等多位產官學要員，共同見證台日觀光合作新篇章。
基金會李退之董事長指出，期待透過跨國經驗與產業觀點分享，促進國內外專業人士互動合作，同時為西拉雅國家風景區旅宿業提供具體服務品質提升策略，持續培育高素質旅宿人才，打造具國際競爭力的觀光環境。
