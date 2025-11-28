　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

崑山科大攜手台日交流基金會　推動西拉雅觀光品質升級

▲崑山科大攜手台日文化友好交流基金會主辦西拉雅觀光服務品質提升分享會，現場座無虛席。（記者林東良翻攝）

▲崑山科大攜手台日文化友好交流基金會主辦西拉雅觀光服務品質提升分享會，現場座無虛席。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續提升台南觀光產業的國際競爭力與服務品質，崑山科技大學於28日在創意媒體學院二館，與財團法人台南市台日文化友好交流基金會共同主辦「西拉雅國家風景區觀光產業服務品質提升交流分享會」。

▲崑山科大攜手台日文化友好交流基金會主辦西拉雅觀光服務品質提升分享會，現場座無虛席。（記者林東良翻攝）

此次活動由交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處指導，並由台南市旅館公會協辦，成功搭建台日觀光產、官、學三方對話平台，聚焦探討後疫情時代觀光發展趨勢與服務品質創新的重要性。

▲崑山科大攜手台日文化友好交流基金會主辦西拉雅觀光服務品質提升分享會，現場座無虛席。（記者林東良翻攝）

台南憑藉深厚的文化底蘊與獨特城市魅力，屢獲國際肯定，包括英國《國家地理旅遊》評為「2024全球最酷景點」、CNN選為「2024最佳參訪地」。面對外籍旅客逐年攀升，旅宿產業需強化多語化服務，並導入創新思維，朝優質化、品牌化及國際化發展，克服交通相關限制。本次分享會旨在透過經驗交流，協助業者找到提升服務品質之有效方向。

▲崑山科大攜手台日文化友好交流基金會主辦西拉雅觀光服務品質提升分享會，現場座無虛席。（記者林東良翻攝）

▲崑山科大攜手台日文化友好交流基金會主辦西拉雅觀光服務品質提升分享會，現場座無虛席。（記者林東良翻攝）

出席貴賓包括台南市台日文化友好交流基金會李退之董事長、郭貞慧榮譽董事長，日本武井俊輔會長、都成信隆副會長，南虎觀旅股份有限公司許幸娟董事長等多位產官學要員，共同見證台日觀光合作新篇章。

▲崑山科大攜手台日文化友好交流基金會主辦西拉雅觀光服務品質提升分享會，現場座無虛席。（記者林東良翻攝）

基金會李退之董事長指出，期待透過跨國經驗與產業觀點分享，促進國內外專業人士互動合作，同時為西拉雅國家風景區旅宿業提供具體服務品質提升策略，持續培育高素質旅宿人才，打造具國際競爭力的觀光環境。

▲崑山科大攜手台日文化友好交流基金會主辦西拉雅觀光服務品質提升分享會，現場座無虛席。（記者林東良翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
OK超商將停止「蝦皮寄取」　公告曝光
邱澤、許瑋甯「兒子現身」！伴郎伴娘人選曝光
「張君雅小妹妹」結婚了！　公開登記照
快訊／統一獅8選手遭到戰力外
財務與紀律影響球隊！徐基麟遭列名單外
快訊／許瑋甯絕美婚紗曝光！世紀婚禮戒備森嚴
快訊／香港大火　死亡人數增至128人
日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南教育大豐收教學卓越獎2金2銀　家將臉譜防災課程閃耀全國

全國AI頂尖決戰號台南會展中心　左鎮國小、南化國中衝出偏鄉奪冠亞軍

台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場　犬貓送養並重罰涉案人

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南　黃偉哲：感受極限飄移衝擊

台北市場火災警訊　台南市府緊急提升傳統市場防火措施

大型家電陸續宅配1898光復受災戶　花蓮縣府感謝捐贈單位

由季風帶來台東的愛　仁寶電腦公益騎行十周年

崑山科大攜手台日交流基金會　推動西拉雅觀光品質升級

台東縣第11屆青少年創意發明競賽登場　237師生參賽

台東縣府打造銀髮就業舞台　旅日教師返台授課展現熟齡能量

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

台南教育大豐收教學卓越獎2金2銀　家將臉譜防災課程閃耀全國

全國AI頂尖決戰號台南會展中心　左鎮國小、南化國中衝出偏鄉奪冠亞軍

台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場　犬貓送養並重罰涉案人

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南　黃偉哲：感受極限飄移衝擊

台北市場火災警訊　台南市府緊急提升傳統市場防火措施

大型家電陸續宅配1898光復受災戶　花蓮縣府感謝捐贈單位

由季風帶來台東的愛　仁寶電腦公益騎行十周年

崑山科大攜手台日交流基金會　推動西拉雅觀光品質升級

台東縣第11屆青少年創意發明競賽登場　237師生參賽

台東縣府打造銀髮就業舞台　旅日教師返台授課展現熟齡能量

王爺壟「最多再跌3~5%」　在地房仲籲：把握時間進場

台南教育大豐收教學卓越獎2金2銀　家將臉譜防災課程閃耀全國

台積電傳設廠南科特定區　2000名老農翻身變田僑仔

偶像劇演太多！　邱澤、許瑋甯真的結婚「試婚紗竟笑場」：像有攝影機在拍

台鐵試辦「平溪線鐵道放天燈」　明天起周末假日3區域開放

今年新增器捐註記3.8萬人　器捐中心揭實務困難：家屬溝通成關鍵

宏遠證攜三大電信　啟用防詐專屬簡訊短碼獲肯定

全國AI頂尖決戰號台南會展中心　左鎮國小、南化國中衝出偏鄉奪冠亞軍

士林分署推青春版反詐課　南港高工學生嗨喊：長知識了！

OKmart明年「停止蝦皮境內包裹寄取」　跨境服務保留

【惡火爆發前】宏福苑44死「起火畫面」曝！　引燃防塵網火勢瞬間不可收拾

地方熱門新聞

20多歲男女逆向撞碎機車　騎士瞬間失憶

森林法修正聚焦保障世代居住林地權益

北區國稅局「金馬迎春」月曆　兌換完畢

創澳洲商業火箭飛行高度新紀錄　晉陞公司發聲

桃園市商圈產業聯合會總會長交接　張永隆接任

嘉南藥理大學60週年校慶首場「嘉藥好聲音」歌唱大賽熱力登場

桃園鐵路地下化工程延宕　內壢痛苦指數飆高

南消攜社會局助長泰教養院演練強化身心障礙者防災安全網

嘉義社12公所社區發展評鑑獲優甲等大獎

羅文嘉抵金門關注小三通人道協作　盼強化兩岸服務量能

大員皇冠酒店賀歲開桌！彩豐樓富貴年菜外帶港式盆菜最吸睛

外籍漁船闖馬祖海域違規作業　取締500具章魚籠

台南T-CERT擴大至11隊！黃偉哲：打造全民防災新戰力

成大醫院第10屆司法醫學課程登場醫法跨域十年深化實務對話

更多熱門

相關新聞

即／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股遭起訴

即／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股遭起訴

有「購物站天后」之稱的寶得利集團總裁張雅琍，涉嫌為了拉抬公司低迷股價，結合股市作手廖昌禧等人，在2017年與2019年，分2次以連續成交等方式，製造交易活絡假象，總計實現獲利約4500萬元，涉嫌違反《證券交易法》，台北地檢署28日將張雅琍、公司發言人寧國輝與廖昌禧等6人提起公訴。

崑山科大IIIC國際發明賽奪6金3銀專利作品受評審高度肯定

崑山科大IIIC國際發明賽奪6金3銀專利作品受評審高度肯定

高市故鄉奈良「中國客佔45％」　地方憂斷流

高市故鄉奈良「中國客佔45％」　地方憂斷流

中國客沒了　北海道業者笑回：台灣人很多

中國客沒了　北海道業者笑回：台灣人很多

中國飛日本12條航線已全數取消航班 下週取消率單日最高21.6％

中國飛日本12條航線已全數取消航班 下週取消率單日最高21.6％

關鍵字：

崑山科大台日交流基金會西拉雅觀光

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面