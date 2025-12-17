　
地方 地方焦點

金門觀光處「放生」交通告示標線？石永城議員怒轟：危害行人安全

▲石永城議員怒轟觀光處告示標線不足，危害行人安全及害民眾誤闖被開單。（圖／記者鄭逢時攝，下同）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第八屆第六次定期會今（16）日進行縣政總質詢議程，由於金湖鎮太武山延平郡王觀兵奕棋處路段未設置護欄、北鎮廟往金城車站路段未設置告示牌、古城國小周邊未劃設斑馬線、西海路到宏坡陶瓷場路段附近告示牌設置也未完善，議員石永城質詢觀光處長許績鑫時提出質疑，並指出設置不足「萬一遊客在拍照的時候掉下去還要向縣政府請求賠償」，而民眾因告示標線不清而誤闖、慘遭警方開單，形同觀光處在「為難老百姓」。

石永城表示，太武山延平郡王觀兵弈棋處前面，他在許績鑫擔任副處長的時後就一直曾建議要設置護欄，觀光處到今天都沒處理，「萬一遊客拍照的時候掉下去，這個到底要算誰的？」，許績鑫表示這個部分會協調金門國家公園；其次，針對北鎮廟往車站的路段沒有設置好告示牌，讓民眾誤闖，結果被警察開單，許績鑫表示，告示牌在民眾蓋房子的時候拿掉了，石永城怒轟，告示牌不清楚讓民眾違規，觀光處在告示牌沒完善前，應該要協調警查局以勸導方式處理，如果告示牌清楚，民眾還硬闖，執法單位才能開單。

石永城還提到，古城國小前方他也建議過很多次，這樣才可以確保學童上下學及家長接送學童更安全無虞，許績鑫回應將儘速評估辦理。最後，石永城指出從西海路到宏玻陶瓷場路段要右轉水頭碼頭1-1號道路往水頭碼頭部份，也沒有設置告示牌、這部份請許績鑫盡快到現場了解，並著手改善，許績鑫回應會盡快到現場勘查。

▲石永城議員怒轟觀光處告示標線不足，危害行人安全及害民眾誤闖被開單。（圖／記者鄭逢時攝，下同）

12/15 全台詐欺最新數據

廈門金酒告輸「旺大順」！　議員洪成發憂心大陸市場佈局蒙陰影

​金門縣議會今（16）日進行縣政總質詢，議員洪成發針對金酒公司重要的中國大陸市場代理業務提出質疑，聚焦於金酒廈門分公司與前總經銷「旺大順」的合約糾紛與訴訟案。這場官司不僅導致金酒敗訴，面臨返還履保金的窘境，更讓金酒的市場佈局蒙上陰影。

觀光名義打黑工！陸客金門工地現形

「不要亂花錢」　金門議員送縣長小豬撲滿

金縣府官員遭質疑工作態度消極 蔡水游：縣長唸佛又不連任導致

金門水頭港老舊e-Gate卡關　官員吼民眾

