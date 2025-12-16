廈門金酒告輸「旺大順」！　議員洪成發憂心大陸市場佈局蒙陰影

▲金酒廈門分公司與經銷商旺大順官司敗訴，洪成發議員擔憂大陸市場蒙上陰影 。（圖／記者鄭逢時攝，下同）

記者鄭逢時／金門報導

​

​金門縣議會今（16）日進行縣政總質詢，議員洪成發針對金酒公司重要的中國大陸市場代理業務提出質疑，聚焦於金酒廈門分公司與前總經銷「旺大順」的合約糾紛與訴訟案。這場官司不僅導致金酒敗訴，面臨返還履保金的窘境，更讓金酒的市場佈局蒙上陰影。

​洪成發議員在質詢中詢問金酒董事長吳昆璋、總經理丁丞康及廈門分公司總經理呂清福，要求說明廈門分公司與總經銷解約後，因打官司敗訴的具體情況，以及公司後續需承擔的財務責任，包括返還履約保證金的金額。

​金酒董事長吳昆璋指出，前總經銷「旺大順」與金酒簽訂的合約目標為2億8千萬。然而，實際執行中，旺大順僅達成約人民幣8千萬，且其中有約1千萬的業績是來自於前一年12月的提貨量，由於旺大順面臨資金鏈出現問題，導致其在第二季度的業績達成率不到合約的一半，金酒因此依合約規定與其解約。

​吳昆璋證實，儘管金酒公司解約的依據充分，但法院一審判決結果與金酒的預期有所落差，公司已立即對判決提出上訴，以維護金酒的權益。

​在質詢尾聲，吳昆璋強調，自己被縣長邀請前來，獲得很大的發揮空間，保證在任期間沒有任何政治介入，對得起這份工作。然而，洪成發議員則嚴正提醒金酒公司，未來再次進行代理招標時，必須「特別注意」，並沉痛警告：「對來參加的投標廠商，後續要特別注意，後續再像旺大順這樣的，整個金酒公司就垮掉了！」這場官司風波，不僅關乎金酒的單一市場策略，更牽動著金門縣的經濟命脈。