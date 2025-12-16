　
地方 地方焦點

廈門金酒告輸「旺大順」！　議員洪成發憂心大陸市場佈局蒙陰影

▲金酒廈門分公司與經銷商旺大順官司敗訴，洪成發議員擔憂大陸市場蒙上陰影 。（圖／記者鄭逢時攝，下同）

▲金酒廈門分公司與經銷商旺大順官司敗訴，洪成發議員擔憂大陸市場蒙上陰影 。（圖／記者鄭逢時攝，下同）

記者鄭逢時／金門報導

​金門縣議會今（16）日進行縣政總質詢，議員洪成發針對金酒公司重要的中國大陸市場代理業務提出質疑，聚焦於金酒廈門分公司與前總經銷「旺大順」的合約糾紛與訴訟案。這場官司不僅導致金酒敗訴，面臨返還履保金的窘境，更讓金酒的市場佈局蒙上陰影。

​洪成發議員在質詢中詢問金酒董事長吳昆璋、總經理丁丞康及廈門分公司總經理呂清福，要求說明廈門分公司與總經銷解約後，因打官司敗訴的具體情況，以及公司後續需承擔的財務責任，包括返還履約保證金的金額。

▲金酒廈門分公司與經銷商旺大順官司敗訴，洪成發議員擔憂大陸市場蒙上陰影 。（圖／記者鄭逢時攝，下同）

​金酒董事長吳昆璋指出，前總經銷「旺大順」與金酒簽訂的合約目標為2億8千萬。然而，實際執行中，旺大順僅達成約人民幣8千萬，且其中有約1千萬的業績是來自於前一年12月的提貨量，由於旺大順面臨資金鏈出現問題，導致其在第二季度的業績達成率不到合約的一半，金酒因此依合約規定與其解約。

​吳昆璋證實，儘管金酒公司解約的依據充分，但法院一審判決結果與金酒的預期有所落差，公司已立即對判決提出上訴，以維護金酒的權益。

▲金酒廈門分公司與經銷商旺大順官司敗訴，洪成發議員擔憂大陸市場蒙上陰影 。（圖／記者鄭逢時攝，下同）

​在質詢尾聲，吳昆璋強調，自己被縣長邀請前來，獲得很大的發揮空間，保證在任期間沒有任何政治介入，對得起這份工作。然而，洪成發議員則嚴正提醒金酒公司，未來再次進行代理招標時，必須「特別注意」，並沉痛警告：「對來參加的投標廠商，後續要特別注意，後續再像旺大順這樣的，整個金酒公司就垮掉了！」這場官司風波，不僅關乎金酒的單一市場策略，更牽動著金門縣的經濟命脈。

移民署南區事務大隊金門縣專勤隊與調查局福建省調查處日前聯合行動，於金門縣內兩處建築工地查獲13名大陸籍人士，均以小三通觀光或探親名義入境，實際卻從事攪拌水泥、粉刷牆面等泥作工作，涉嫌非法在台就業。承辦單位查出，相關人員受僱於國人張姓女子，並由王姓、陳姓男子協助安排工作與聯繫，涉違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，全案已移送福建金門地方檢察署偵辦，並向法院聲請簡易判決處刑；非法工作的陸籍人士則依法強制出境，並管制一定期間不得再入境。

