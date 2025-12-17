　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本「月費40萬」會員制三溫暖失火！　2死者身分曝光：網紅夫妻

▲▼松田夫婦同為美容業知名人士，沒想到卻共同葬身火海。（圖／Instagram）

▲松田夫婦同為美容業知名人士，沒想到卻共同葬身火海。（圖／Instagram）

記者王佩翊／編譯

日本東京赤坂知名高級會員制三溫暖「三溫暖老虎」（サウナタイガー）15日發生嚴重火警，導致一對30多歲夫妻在起火的三溫暖包廂內身亡。警方調查發現，這對夫妻在起火後曾經按下緊急按鈕，但是卻沒有發揮功能，現場的毛巾有燃燒痕跡。如今死者身分也曝光，這對夫妻皆是美容業的網紅，丈夫是36歲美髮業老闆松田政也，妻子則是37歲美甲師松田陽子。

根據警視廳最新調查結果，事發當時兩人所在的三溫暖包廂的門把手內外兩側都脫落在地板上，疑似因此導致2名死者無法開門逃生。令人震驚的是，包廂內的緊急按鈕保護蓋有破損痕跡，兩人明顯在生前曾經按下求救，但經查證發現，連接各包廂緊急按鈕的配電箱在火災當天電源處於關閉狀態，意味著整棟建築物內所有緊急求救系統可能都無法正常運作。

消防人員15日中午接獲通報稱，在三溫暖老虎的3樓有警報器響起。根據目擊者描述，當時可見有明顯濃煙從建築物冒出，空氣中瀰漫焦味，但未見明火。搶救人員進入後，在3樓三溫暖包廂內發現這對夫妻雙雙倒地，明顯無生命跡象。

這家位於東京精華地段的會員制高級三溫暖，標榜提供「完全私人空間」的奢華體驗。5層樓建築全棟都是三溫暖設施，每間都是獨立包廂，配備三溫暖、檜木浴池等高檔設備，最高月費可達39萬日圓（約新台幣8萬元）。有常客表示，「那裡餐飲、酒類一應俱全，三溫暖室寬敞舒適，各項服務都非常頂級。」

消防人員指出，雖然無法確定事發當時包廂內的溫度，但是三溫暖室內的座椅和靠背部分都有燃燒痕跡，2名死者身上雖有燒傷痕跡，但並非致命傷。目前警方仍在調查詳細起火原因。

 
12/15 全台詐欺最新數據

三溫暖火災東京網紅緊急按鈕日韓要聞

