400女藏身「日本賣淫公寓」！老司機網站外流　24歲女單次價碼曝

記者王佩翊／編譯

日本日前傳出有一名12歲泰籍女童遭母親騙到東京一間按摩店強迫提供性服務，震撼各界，卻同時揭開了日本成為大規模泰籍女性非法賣淫據點的恐怖現況。日媒深入調查發現，全日本從北海道到沖繩，出現大量半封閉式的「賣淫公寓」，有超過400名賣淫女子在這樣的環境下工作，其中絕大多數為泰國籍。

根據日媒SPA!報導，自由記者泰梨沙子11月下旬拜託一名友人親自潛入東京澀谷一間「賣淫公寓」按摩店，當時接客的是一名自稱24歲的泰籍女性，而友人僅接受按摩服務便開始進行採訪。該名泰國女子表示，這是她第二次來日本，利用觀光免簽約2周的時間到日本從事性交易，而這2個星期都必須在這個小小的房間內出賣肉體。

據了解，該名女子擁有大學學歷，來自泰國鄉下，因生計困難選擇海外賣淫。事實上，泰國光是曼谷就有多處聲色場所，但是因競爭激烈，因此有不少女性鋌而走險，選擇出國賣淫。

基礎收費標準為30分鐘1萬日圓（約新台幣2031元），若不使用保險套則加收至1萬2000日圓（約新台幣2437元）。然而這類非法風俗場所運作模式相當謹慎，網站需要密碼才能瀏覽，客人必須透過LINE等通訊軟體聯繫。

業者會在各地租借公寓作為賣淫場所，而客人指名地點後，業者才會傳送公寓地址。待客人抵達後，還必須先拍攝建築物外觀照片傳送給業者確認身分，對方才會提供確切房號。

在這個賣淫網站上，如果賣淫女子的照片是無碼的，代表是透過觀光免簽入境，只會待2周的泰國人；如果是打碼的照片，則代表對方是長期居留在日本的人妻或是長期違法居留的打工族。

這類的單間經營的「賣淫公寓」遍及全日本，從北海道至沖繩，至少有400名女性的照片被掛在這個賣淫網站上，其中超過一半都是泰國人。

警方3月才在大阪府羽曳野市一間賣淫公寓，經過調查，其中部分收益流向中國，懷疑背後可能與中國賣淫組織有關，因此也將這類場所稱為「中華公寓」。

根據泰國媒體報導，2013年至2022年的10年內，每年約有1至1.5萬名泰籍女性和兒童被送往日本從事性服務，日本已成為此類人口販賣的「最大市場」。