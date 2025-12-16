　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比日劇猛！「真人半澤直樹」逆襲　升任三菱日聯金融集團社長

▲日劇《半澤直樹》勾勒出日本銀行界殘酷。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

「下屬的功勞是上司的功績，上司的過錯是下屬的責任。」這句日劇《半澤直樹》中的經典台詞，勾勒出日本銀行界殘酷的「論資排輩」潛規則。如今，現實世界的銀行家，卻上演了一場比戲劇更精彩的逆襲！

日本最大金融集團三菱日聯金融集團（MUFG）今（16日）宣布重磅人事案：三菱日聯銀行總裁半澤淳一將升任集團社長，明年4月1日生效。

比日劇猛！「真人半澤直樹」逆襲　明年4月升任三菱日聯金融集團社長

▲三菱日聯銀行總裁半澤淳一將升任集團社長，明年4月1日生效。（翻攝自《日本新聞網》）

這位新任社長半澤淳一，正是網路上熱議的「真人版半澤直樹」！他不僅與劇中主角同姓，更巧合的是，他與《半澤直樹》的原作者池井戶潤先生，是在1988年進入舊三菱銀行服務的同期同事。許多網友得知他一路從常務執行董事，一度破格升任銀行總裁，爬上集團最高領導層，紛紛驚呼「電視劇變成現實了！」

這項人事案正值日本銀行業面臨轉捩點，由於日本央行升息，進入了「有利率的世界」，預期貸款業務的獲利將有所增長，三菱日聯金融集團決定革新體制。半澤的升任，同時體現了銀行界從傳統「論資排輩」轉向「實力本位」的訴求。

然而，在升任集團社長前，半澤淳一也面臨了管理危機。

今年初，半澤淳一曾針對前行員涉嫌從保險箱竊取客戶資產一案，公開表達最深歉意。當時總裁半澤強調，必須對受影響的客戶做出回應、採取措施防止再次發生，並「履行管理職責」。努力在明年上任前，為集團重建信賴。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

半澤直樹銀行三菱日聯半澤淳一日韓要聞鏡週刊

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

