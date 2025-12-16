　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

釜山再爆醫療人球！10歲女童遭12家醫院拒收　心臟驟停險喪命

1名僅僅10歲的女童，因遭到當地12家醫院急診室拒絕收治，延誤了緊急治療，險些喪命。示意圖（翻攝自韓民族日報）

▲1名僅僅10歲的女童，因遭到當地12家醫院急診室拒絕收治，延誤了緊急治療，險些喪命。示意圖（翻攝自韓民族日報）

圖文／鏡週刊

這起發生在釜山地區的兒科急症轉院事件，再次揭露了南韓醫療體系的重大危機！1名僅僅10歲的女童，因遭到當地12家醫院急診室拒絕收治，延誤了緊急治療，險些喪命。

《韓聯社》報導，事件發生在昨天（15日）上午10點左右。地點位於釜山沙下區的一家兒科診所。當時，這名10歲女童因感冒症狀在診所內打點滴。不料，在打點滴過程中，女童突然出現了令人擔憂的意識低落症狀。醫生緊急報警後，消防當局立即出動救護車，展開了與時間賽跑的「找醫院」任務。

醫療人球困境：12次絕望的拒絕

面對需要立即治療的兒童，消防當局隨即聯絡了周邊多家醫院的急診室。然而，驚人的事實是，他們向整整12家醫院發出了收治請求，卻幾乎全數得到了「無法收治」、「病床滿載」等拒絕答覆。

在持續的絕望聯繫中，終於有一家二級醫院表示願意接收患者。然而，在轉送女童前往這家醫院的途中，突發最糟的狀況：女童心臟驟停。

黃金80分鐘的延誤與代價

救護人員緊急將女童送至原定接收的醫院，醫護人員立即實施了心肺復甦術等應急處理。所幸，女童的脈搏和血壓雖然一度消失，最終還是奇蹟般地恢復了生命跡象。但是，由於病情極度危重，且意識始終未能恢復，她隨後被緊急轉院至具備更高醫療等級的三級醫院接受進一步治療。

從消防當局開始搜尋急診室，到最終抵達三級醫院為止，這場生死轉院耗費了將近1小時20分鐘的寶貴時間。

這起事件也再次敲響警鐘。此前在釜山才發生過高中生找不到急診室而不幸身亡的悲劇，類似的醫療資源不足與轉院難題，正不斷地在當地重演，引發社會對急診醫療體系崩潰的強烈擔憂。


更多鏡週刊報導
南韓醫療人球悲劇！釜山市內醫院全拒收　高中生搭救護車空等害命
前印度共產黨政客厭女！勝選瞎喊「女人只用來跟丈夫睡」　畫面瘋傳被罵翻
英國納稅人慘了？川普轟BBC斷章取義　怒告誹謗索賠天價「100億美元」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡
勞工2026請假新規！　9大QA一次看
柬轟炸泰平民區！「大火吞民宅」畫面曝
快訊／夾殺23歲女！駕駛是知名鹽酥鴨老闆
快訊／張宏年死因不明！　將解剖釐清
快訊／新店嚴重車禍　女騎士「臟器外露」當場死亡
快訊／00919換股！8進8出
200kg巨輪擊中特斯拉！　超衰新車才落地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

柬埔寨轟炸平民區「大火吞民宅」畫面曝！　泰國控：無差別攻擊

釜山再爆醫療人球！10歲女童遭12家醫院拒收　心臟驟停險喪命

櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！　日媒曝假QR Code騙局

比日劇猛！「真人半澤直樹」逆襲　升任三菱日聯金融集團社長

「恐怖血色」染紅沙漠！Google地圖這幕太驚人　背後成因曝光

澳洲24歲槍手醒了　傳父子檔11月赴菲律賓接受軍事訓練

400女藏身「日本賣淫公寓」！老司機網站外流　24歲女單次價碼曝

殯儀館領亡子衣物　老父回家倒進洗衣機「驚見他大腦」

快訊／俄校園爆持刀攻擊1死3傷　嫌劫持人質反鎖教室內

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

柬埔寨轟炸平民區「大火吞民宅」畫面曝！　泰國控：無差別攻擊

釜山再爆醫療人球！10歲女童遭12家醫院拒收　心臟驟停險喪命

櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！　日媒曝假QR Code騙局

比日劇猛！「真人半澤直樹」逆襲　升任三菱日聯金融集團社長

「恐怖血色」染紅沙漠！Google地圖這幕太驚人　背後成因曝光

澳洲24歲槍手醒了　傳父子檔11月赴菲律賓接受軍事訓練

400女藏身「日本賣淫公寓」！老司機網站外流　24歲女單次價碼曝

殯儀館領亡子衣物　老父回家倒進洗衣機「驚見他大腦」

快訊／俄校園爆持刀攻擊1死3傷　嫌劫持人質反鎖教室內

陳俊秀珍惜與日職交流　點名柳田悠岐：年紀差不多

台大醫院雲林分院打造偏鄉婦幼防護網　獲政府服務獎肯定

李進良讚小禎新歡「比大谷翔平有味道」！　虧温昇豪免整大小眼：因為變小了

【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

國光客運朝馬站月底搬遷　新地主可能規劃曝光

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

曾豪駒回鍋桃猿又掌中華隊　蔡其昌認為不是問題：國家隊照規劃

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

【嚇到靈魂出竅】老公見鬼臉高8度慘叫跌坐在地XD

國際熱門新聞

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

川普關稅藏漏洞　台灣42％商品獲豁免

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

外媒：川普關稅有大漏洞　台灣42％商品躲過

搭臥鋪火車「40男闖進來」　女反鎖廁所求救

首度！烏軍無人艇攻擊俄軍潛艦

澳洲奪槍英雄：若重來還會做一樣的事

回鍋？女市長幽會已婚男下台　爆投入補選

美股收黑　特斯拉逆勢飆漲近4％、台積電ADR下挫逾1％

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

日男爽「一夫多妻」！養女變後宮

更多熱門

相關新聞

櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！

櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！

隨著日中關係持續緊張，日本往返中國的航班紛紛減班停飛，日本遊客轉而來台旅遊的人數也跟著增加，然而日本電視台卻報導，有日本遊客聲稱，來台旅遊時，在桃園機場入境審查區發現有廣告旗幟指出，旅客需要上網填寫入境卡，因此掃描QR Code操作，怎知卻被騙走50美元（約新台幣1550元）。

比日劇猛！「真人半澤直樹」逆襲升任社長

比日劇猛！「真人半澤直樹」逆襲升任社長

400女藏身「日本賣淫公寓」性交易！

400女藏身「日本賣淫公寓」性交易！

每人限看1分鐘！日民眾衝上野動物園「跟2貓熊說再見」

每人限看1分鐘！日民眾衝上野動物園「跟2貓熊說再見」

日78歲視障翁「詭異墜海」身亡！

日78歲視障翁「詭異墜海」身亡！

關鍵字：

急診釜山轉院日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面