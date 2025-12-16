釜山再爆醫療人球！10歲女童遭12家醫院拒收　心臟驟停險喪命

▲1名僅僅10歲的女童，因遭到當地12家醫院急診室拒絕收治，延誤了緊急治療，險些喪命。示意圖（翻攝自韓民族日報）

圖文／鏡週刊

這起發生在釜山地區的兒科急症轉院事件，再次揭露了南韓醫療體系的重大危機！1名僅僅10歲的女童，因遭到當地12家醫院急診室拒絕收治，延誤了緊急治療，險些喪命。

《韓聯社》報導，事件發生在昨天（15日）上午10點左右。地點位於釜山沙下區的一家兒科診所。當時，這名10歲女童因感冒症狀在診所內打點滴。不料，在打點滴過程中，女童突然出現了令人擔憂的意識低落症狀。醫生緊急報警後，消防當局立即出動救護車，展開了與時間賽跑的「找醫院」任務。

醫療人球困境：12次絕望的拒絕

面對需要立即治療的兒童，消防當局隨即聯絡了周邊多家醫院的急診室。然而，驚人的事實是，他們向整整12家醫院發出了收治請求，卻幾乎全數得到了「無法收治」、「病床滿載」等拒絕答覆。

在持續的絕望聯繫中，終於有一家二級醫院表示願意接收患者。然而，在轉送女童前往這家醫院的途中，突發最糟的狀況：女童心臟驟停。

黃金80分鐘的延誤與代價

救護人員緊急將女童送至原定接收的醫院，醫護人員立即實施了心肺復甦術等應急處理。所幸，女童的脈搏和血壓雖然一度消失，最終還是奇蹟般地恢復了生命跡象。但是，由於病情極度危重，且意識始終未能恢復，她隨後被緊急轉院至具備更高醫療等級的三級醫院接受進一步治療。

從消防當局開始搜尋急診室，到最終抵達三級醫院為止，這場生死轉院耗費了將近1小時20分鐘的寶貴時間。

這起事件也再次敲響警鐘。此前在釜山才發生過高中生找不到急診室而不幸身亡的悲劇，類似的醫療資源不足與轉院難題，正不斷地在當地重演，引發社會對急診醫療體系崩潰的強烈擔憂。



