櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！　日媒曝假QR Code騙局

記者王佩翊／編譯

隨著日中關係持續緊張，日本往返中國的航班紛紛減班停飛，日本遊客轉而來台旅遊的人數也跟著增加，然而日本電視台卻報導，有日本遊客聲稱，來台旅遊時，在桃園機場入境審查區發現有廣告旗幟指出，旅客需要上網填寫入境卡，因此掃描QR Code操作，怎知卻被騙走50美元（約新台幣1550元）。

根據《朝日電視台》報導，外籍旅客入境台灣時原本必須填寫入境表格，不過自10月起改為線上登錄，旅客須在入境前3天上網完成表格填寫，且不需要任何費用。然而一名20多歲的日本女遊客11月來台旅遊時，並不知道新規定，而在入境審查區排隊時，看見一旁有印有「入境必須持有入境卡」的旗幟，因此驚慌掃描QR Code。

沒想到此舉卻使她進入假網站，在完成一系列資料填寫，最終竟被騙走50美元（約新台幣1572元）的手續費。該名日籍女遊客表示，「我以為是台灣官方設置的正式網站，沒想到最後竟然要求付費，真的很生氣被騙了。」

報導指出，假網站仿造官方介面，在遊客完成資料填寫後，系統會顯示「您提交的護照資訊需要支付手續費」訊息，要求支付50美元才能完成申請。由於許多日本遊客不熟悉台灣新制度，加上時間緊迫，往往會選擇付費以免影響入境。

根據統計數據顯示，日本赴台旅遊人數近期大幅上升，光是東京的旅行社業務量就較2024年同期增加近5成。三普旅行社中村智彥課長直言，「由於中日情勢不穩定，許多旅客改選擇台灣作為旅遊目的地。」