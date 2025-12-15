福麥資本額1900萬能繳逾4千萬履約保證金？　顧立雄：這不需要非議

▲國防部長顧立雄15日到立法院外委會專報並備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

資本額1900萬的室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購案，即便國防部指該司具國際貿易業資格，質疑聲浪仍不斷。對於藍委賴士葆質疑福麥國際是否拿國防部合約向銀行融資來繳4000多萬的履約保證金，顧立雄今（15日）表示，過去幾十年很多中小企業或從事國際貿易奮鬥過程中，如何運用資金，本來就是他們成功歷史裡面的一段，「我認為我們不需要非議這樣手段」，重點在於要繳交履約保證金。

顧立雄15日上午到立法院專報「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，並備詢。針對福麥國際爭議，顧立雄會前受訪表示，國防部往前溯查20年，全部都採公開招標，所有廠商要有合法的設立證明、納稅證明及有從事國際貿業等3項資格。

顧立雄也說，廠商要取得火藥、原物料，必須取得當地政府的輸出許可證明文件、繳交原廠證明文件，取貨物運抵台灣後要經國防部檢驗品質，通過後才能夠拿得到錢，若無法通過，將面臨被解約、沒收履約保證金，且還要停權；另外，廠商在招標階段願意來投標，就要繳交押標金，是預算金額的3%，待得標之後，則要繳交預算金額5%作為履約保證金。

國防部採購室主任趙亞平答詢賴士葆時進一步說，廠商先交押標金，待得標之後，國防部會先還押標金，接著廠商須再交（標案預算金額）5%履約保證金，所以福麥國際的履約保證金是8.2億的5%。賴士葆遂問顧立雄，4000多萬在你手上，你是否在乎錢是廠商拿國防部合約向銀行融資來的？顧回應，他在乎的是，廠商透過國防部公開招標程序能如期如質執行完合約，讓國防部拿到所需火藥原物料，而履約保證金跟沒收、解約、辦理停權是拿來控管廠商招標前有無履約能力的機制。

對於下個檢核點的時間點，顧立雄說，決標次日起的180個日曆天內取得外國政府或授權機構核發的輸出許可證明，福麥國際的決標日是12月8日，屆時若不能取得相關文件，會檢討要不要解除合約，「如果委員意思是如此（指直接解約），我們也確定不能取得輸出許可，就會採取這樣手段」，並沒收履約保證金。

但賴士葆指出，大家會擔心，像風力發電，政府給合約保證收購電，且電價很高，廠商拿這合約去貸款，通通拿銀行的錢，「道地的買空賣空」，大家也會比較此次跟小吃店買快篩生意、超思雞蛋進口爭議如出一轍，外界擔心的是這個，且你說有營業項目，不過那是去年加進來的，你不讓外界有這樣質疑都很困難。顧立雄說，20年來所有火藥原物料資格 都只要具有國際貿易業務項目就可，這是內購外買，只要有一個國際貿易業代理商資格就可以。

賴士葆追問，在立委踢爆前，你是否知情？顧立雄說，對相關購案，每一個個案他沒有去介入，爆發出來後才了解案件內容。賴士葆再問，沒有可以檢討之處嗎？不覺得資本額太小？顧重申，國防部檢視的結果在於開放參與投標，但會嚴格履約監督，這是國防部核心立場；履約方面，會有被沒收、解約、停權的後果，所以廠商參標前會一定會思考有無履約能力。

賴士葆再問，你不用去了解資本額1000多萬的公司，卻有錢能繳4000多萬的履約保證金？顧立雄說：「我要拿到的是履約保證金的現金，我並不需要去管這他的...。」賴士葆表示，你不在乎，但老百姓在乎是否拿合約去貸款。

顧立雄指出，過去幾十年很多中小企業或從事國際貿易奮鬥過程中，如何運用資金，本來就是他們成功歷史裡面的一段，「我認為我們不需要非議這樣手段」，重點在於要繳交履約保證金，而國防部手段非常簡單，看到貨品的品質合格才會付款，「我們沒有任何風險，但是它（廠商）會受到很大風險」，不過他沒有要替福麥國際背書，也不知道該公司能否拿到輸出許可證明，尤其經過這段風波後，但能來投標，就要先思考。