怒駁為福麥「量身訂做」　顧立雄：計較公司名字能讓他履約？

政治

怒駁為福麥「量身訂做」　顧立雄：計較公司名字能讓它履約？

▲國防部長顧立雄15日回應福麥國際爭議時情緒相當激動。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部長顧立雄15日回應福麥國際爭議時情緒相當激動。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

室內裝修公司「福麥國際」被踢爆以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案後，又被揭以1.2億元取得高熔點炸藥「HMX」採購案，雖國防部指該司具備國際貿易業資格，仍止不住被外界質疑。國防部長顧立雄今（15日）表示，國防部往前溯查20年，全部都採公開招標，沒有任何一家公司是量身訂做，廠商願意投標，就要繳交預算金額3%為押標金，得標後，則要繳交預算金額5%作為履約保證金，無法取得輸出許可證明文件等，就會面臨被解約、沒收履約保證金，且還要停權，「計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」國防部絕對禁得起檢驗。

顧立雄15日上午到立法院外交國防委員會專報「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，並備詢。顧立雄會前受訪表示，他要強調的第一點是，關於除了軍備局以外，國內廠商沒有自製產能的火藥、原物料等要從國外進口的這些案件，國防部往前溯查20年，全部都採公開招標，「所有的廠商資格，就是有合法的設立證明、有納稅證明，以及有從事國際貿易業，就這三項資格」，20年來，所有火藥原物料的類似案件進口，沒有任何改變，沒有任何一家公司量身訂做，都是採公開招標的程序，資格也都是維持如此。

顧立雄說，其次這些火藥原物料，重點是在於最後能不能履約，以及如何維護權益。要能夠取得火藥、原物料，必須取得當地政府的輸出許可證明文件，也須要繳交原廠的證明文件，接著在取得經濟部的進出口同意後，運抵台灣，並要經過國軍專業單位品質的檢驗，「這些通過之後，他才能夠拿得到錢」；若沒辦法通過，就沒有辦法拿到錢。因此國防部在合約設計的部分是，廠商在招標階段願意來投標，就要繳交押標金，是預算金額的3%，待得標之後，則要繳交預算金額5%作為履約保證金。

接著，顧立雄情緒激動地表示，因此廠商一旦沒有辦法取得輸出許可證明文件、相關原廠的證明文件，以及經過國軍的品質檢驗，就會面臨被解約、沒收履約保證金，且還要停權，「而我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊！那這樣我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？」所以重點在於，廠商一定要有把握，會拿得到當地政府的輸出許可證明文件、拿得到原廠地的證明、品質禁得起國軍檢驗，才會來交貨、來能夠完成履約，才讓購案能夠執行成功。

顧立雄持續激動地說：「那我們需要設立什麼其他的門檻呢？我們設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？我們去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？因為他只要能夠從事國際貿易業，他拿得到當地政府的許可證明文件、原廠的證明文件，他的交貨的品質沒有問題，我們就拿得到貨。拿得到貨我們才會付款，他拿不到貨，他履約保證金要被沒收，他要被停權，那當然大家都是有把握的人才會進來嘛。」

顧立雄指出，第三點是這些火藥原物料都是當地政府嚴格管制的，因為在俄烏戰爭之後，都是以提供當地為優先，所以取得並不容易，再加上我國的環境處境特殊，取得本來就不容易，以致要廣徵商源，讓所有有能力的人都能夠進來，但進來的當下，就要衡量有沒有辦法履約。如果一再地用一些誇大不實的指控，讓要取得重要戰備物資更加的困難，讓戰備準備沒有辦法得到進一步落實，傷害到國家安全，這是他不願意看到的。

「我們國防部絕對禁得起檢驗。」顧立雄強調，他在這裡也要再次呼籲，所有這些願意參與國防工業的這個廠商，有能力來幫忙取得相關需要的重要原物料廠商，大家都一直持續努力，「為我們這份攸關國家安全的工作，大家來繼續努力，我在這邊誠摯的呼籲」。

對於福麥國際履約狀況，顧立雄說，現在只是剛開始一個決標的一個階段，那接下來就會按合約來走。媒體詢問，對於最近相關的指控，因為今天藍委林沛祥等說要去北檢告發，而你剛剛蠻激動，想問說國防部這邊會有什麼樣的動作嗎？顧立雄表示，對於任何在野黨的監督，國防部都是虛心接受，但都經得起檢驗，所以國防部願意接受任何的調查，也願意配合。

媒體追問，怎麼看國民黨立委也指控台南已經變成軍火的大鎮？顧立雄回應，國防部從事公開招標的時，不會去管公司登記的住址在什麼地方，公開招標就只有那三項資格，就是為一個合法的公司、有納稅證明、要有國際貿易的一個營業項目，就可以來投標，所以跟公司設立在什麼地方、公司叫什麼名字、多少資本額，都不在限制範圍。國防部用合約的押標金跟履約保證金，然後要求要有輸出許可的證明、要有原產的證明、要有相關的品質檢驗，這些看得到且交得出貨，國防部才會付款，這才是把關的一個重點。

12/12 全台詐欺最新數據

福麥顧立雄國防部炸藥採購

